Provjerite boju mokraće: Može ukazati na dehidraciju, tumor...

Urin je služio kao pomagalo kod dijagnostike još u davna vremena vremena. Boja, gustoća i miris mokraće otkrivali su liječniku mnogo toga o zdravlju pacijenta, a tako je i danas.

Boja mokraće uvelike ovisi o tome koliko tekućine pijete. Ukoliko se radi o dovoljnoj količini, tada je mokraća vrlo svijetla, čak prozirna. Ako vam je tijelo dehidrirano, tada je mokraća tamnija i ima jači miris - što više tekućine vam u organizmu nedostaje, urin je tamniji.

Znači, prvo što možete napraviti kada primijetite promjenu boje, popiti nešto vode. Potom kod sljedećeg mokrenja pogledajte je li situacija bolja. Zapamtite, kada osjećate žeđ - tijelo vam je već dehidrirano. Zato pijte pomalo tekućine tijekom cijelog dana, posebno kada je vani vruće jer je gubite pojačano znojenjem.

Također, unosom dovoljno tekućine u organizam smanjujete rizik od infekcije urinarnog trakta i nekih bolesti bubrega.

Prema američkom istraživanju provedenom na 3427 ljudi, otkriveno je da oni koji popiju više od dvije litre tekućine imaju manju šansu od pojave kroničnih bolesti bubrega. Kod ljudi koji su unosili manje od dvije litre na dan, bolest bubrega se češće pojavljivala.

Istraživanje je pokazalo i kako je manja šansa za obolijevanje bila kod ljudi koji su pili običnu vodu u odnosu na one koji su unosili druge napitke. Stručnjaci su rekli kako bi zdrav čovjek trebao popiti više od dvije litre tekućine na dan, ali ne više od tri.

Foto: Dreamstime

Boja urina i što to znači

Promjena u boji mokraće nije uvijek znak nedostatka tekućine u tijelu. Ponekad je pokazatelj ozbiljnih bolesti. Na internetskoj stranici Klinike Cleveland iz SAD-a objašnjavaju kakve sve boje urin može biti, što to znači i kada posjetiti liječnika:

Bez boje, skroz proziran - pijete previše vode i bilo bi dobro da to smanjite.

- pijete previše vode i bilo bi dobro da to smanjite. Blijeda boja slame - Ova boja je normalna i pokazuje da je sa zdravljem sve u redu te da unosite tekućine koliko treba.

- Ova boja je normalna i pokazuje da je sa zdravljem sve u redu te da unosite tekućine koliko treba. Prozirno žućkasta - i ova boja je u granicama normale.

- i ova boja je u granicama normale. Tamno žuta - sve je u redu, ali trebate piti više vode.

- sve je u redu, ali trebate piti više vode. Boja jantara ili meda - tijelo vam žudi za tekućinom.

- tijelo vam žudi za tekućinom. Boja pive, pomalo smeđa - moglo bi se raditi o bolesti jetre ili teškoj dehidraciji. Pijte nekoliko dana više vode i ako boja urina ostane ista, posjetite liječnika.

- moglo bi se raditi o bolesti jetre ili teškoj dehidraciji. Pijte nekoliko dana više vode i ako boja urina ostane ista, posjetite liječnika. Ružičasta ili crvenkasta - ovakva boja se može pojaviti ako jedete ciklu, borovnice ili rabarbaru, ali i ukoliko u urinu ima krvi. To može ukazivati i na ozbiljne zdravstvene probleme - na bolest bubrega, tumore, infekciju urinarnog trakta, probleme s prostatom ili nešto drugo. Također, urin je takve boje i kod trovanja živom. Svakako se javite liječniku.

- ovakva boja se može pojaviti ako jedete ciklu, borovnice ili rabarbaru, ali i ukoliko u urinu ima krvi. To može ukazivati i na ozbiljne zdravstvene probleme - na bolest bubrega, tumore, infekciju urinarnog trakta, probleme s prostatom ili nešto drugo. Također, urin je takve boje i kod trovanja živom. Svakako se javite liječniku. Narančasta boja - i u ovom slučaju se može raditi o dehidraciji, ali i o problemima s jetrom ili žučnim kanalom. Također, mokraća je takve boje i kod trovanja hranom. Nije loše da se javite liječniku.

- i u ovom slučaju se može raditi o dehidraciji, ali i o problemima s jetrom ili žučnim kanalom. Također, mokraća je takve boje i kod trovanja hranom. Nije loše da se javite liječniku. Plave je ili zelene boje - rijetko genetsko oboljenje može rezultirati ovakvim bojama urina, ali i neke bakterije koje inficiraju urinarni trakt. Moguće je i trovanje hranom ili uzimanje određenih lijekova.

Mokraća se može zapjeniti

Mokraća se ponekad zna zapjeniti, a to može značiti da unosite previše proteina u organizam ili da imate problema s bubrezima. Posjetite liječnika ako vam se mokraća stalno pjeni.

Inače, preporuka stručnjaka je periodično davati urin na analizu jer neke stvari se ne mogu vidjeti golim okom. Recimo, razina šećera u mokraći može ukazivati na rizik od dijabetesa.

I miris otkriva probleme

Po mirisu se da zaključiti što ste jeli ili da vam nešto nije u redu sa zdravljem. Promjena uobičajenog mirisa može ukazivati na infekciju (tada to dolazi u kombinaciji s drugim simptomima) ili mokraćni kamenac, a tada ima miris sličan amonijaku, vrlo neugodan.

Slatkasti miris otkriva dijabetes, a ako miris podsjeća na ribu može se raditi u poremećaju rada jetre.

Miris mokraće je intenzivniji i ako ne unosite dovoljno tekućine, ili jedete šparoge, luk, češnjak, unosite dodatke prehrani poput nekih vitamina... Može se promijeniti i od velikih količina kave i alkohola ili nekih egzotičnih začina.

Uočite li nešto sumnjivo u svojem urinu, svakako posjetite liječnika.

Foto: Dreamstime

Pogrešno je piti jako puno vode

Pretjerani unos može smanjiti koncentraciju natrija u krvi, a to se štetno odražava na zdravlje. Naime, natrij je elektrolit koji pomaže regulirati količinu vode u stanicama i oko njih.

Niska razina natrija vodi poremećaju koji se zove - hiponatrijemija, a koji nastaje i zbog nekih zdravstvenih stanja, ali i kod pretjeranog unosa tekućine u tijelo. Tada dolazi do razrjeđivanja koncentracije natrija u organizmu pa razina vode u tijelu raste i stanice nabubre. To pak zna voditi komplikacijama sa zdravljem, od vrlo blagih do izuzetno opasnih, upozoravaju u Klinici Mayo (Mayo Clinic) u SAD-u

Nabrojali su i simptome:

Mučnina i povraćanje

Glavobolja

Zbunjenost

Gubitak energije, pospanost i umor

Nemir i razdražljivost

Slabost mišića, grčevi u mišićima ili grčevi u trbuhu

Konvulzije

Koma

Koliko vode popiti?

- Obična voda je od vitalnog značaja za vaše zdravlje, stoga pazite da pijete dovoljno tekućine. Ali nemojte pretjerati. Žeđ i boja mokraće obično su najbolji pokazatelji koliko vam je vode potrebno. Ako niste žedni i mokraća je blijedo žute boje, vjerojatno unosite dovoljno vode - objašnjavaju u Klinici Mayo.