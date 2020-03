Provjerite ove simptome ako sumnjate na manjak magnezija

Magnezij je mineral koji je ključan za funkcioniranje našeg tijela. Nalazi se u kostima, mekim tkivima i stanicama, a igra ulogu u preko 300 enzimskih sustava odgovornih za sve. Budući da je ovaj mineral odgovoran za tolike tjelesne funkcije, nedostatak magnezija može biti štetan za vaše zdravlje.

Uzroci nedostatka magnezija

Manjak magnezija nije čest, ali se događa. Procjenjuje se da 2,5 posto do 15 posto opće populacije ima hipomagnezijemiju, odnosno nisku razinu magnezija u krvi, a postoji nekoliko mogućih uzroka nedostatka magnezija, a to su:

Dugotrajna prekomjerna konzumacija alkohola: Često ispijanje alkohola može vaše tijelo potaknuti da izluči više magnezija nego što je potrebno.

Bolesti probavnog sustava: Određene bolesti probavnog sustava, poput celijakije ili iritabilnog crijeva (IBD) dovode do kroničnih proljeva i ometaju sposobnost tijela da apsorbira hranjive tvari.

Starost: Prema istraživanju iz 2008. godine objavljenom u časopisu Magnesium Research, samo starenje je faktor rizika za nedostatak magnezija. U stvari, ljudi koji su najviše izloženi riziku od manjka magnezija su starije osobe i ljudi koji su kritično bolesni. Kako starimo, tijelo sve teže apsorbira magnezij i druge hranjive tvari, zbog promjena u želučanoj kiselini. Starije odrasle osobe također češće uzimaju lijekove koji mogu ometati apsorpciju magnezija.

Dijabetes tipa 2: Dijabetes, posebno tip 2, je također faktor rizika. Osobe s tipom 2 imaju otpornost na inzulin, zbog čega postoji veća vjerojatnost da će prekomjerne količine magnezija prolaziti kroz mokraću.

Simptomi nedostatka magnezija:

Rani znakovi:

Gubitak apetita

Mučnina

Povraćanje

Umor

Slabost

Napredni nedostatak magnezija:

Umor ili trnci

Kontrakcije mišića i grčevi

Napadaji

Mijenjanje osobnosti

Nenormalni otkucaji srca

Koronarni grčevi (grčevi u srcu)

Najčešći simptomi nedostatka magnezija su umor, slabost i mučnina. Umor i slabost nastaju zbog činjenice da je magnezij potreban za pretvaranje hrane u energiju koju tijelo može koristiti. Manjak magnezija može rezultirati i niskom razinom ostalih minerala. Snažan nedostatak magnezija može se očitovati kao hipokalcemija (niska razina kalcija u krvi) ili hipokalemija (niska razina kalija u krvi) zbog važne uloge magnezija u mineralnoj ravnoteži.

Međutim, ozbiljan nedostatak nije uobičajen, iako je manjak vrlo česta pojava. Unatoč tome što većina pojedinaca u SAD-u ne uzima dnevnu prosječnu količinu magnezija, gornje navedeni simptomi su relativno neuobičajeni u općoj populaciji s uravnoteženom prehranom.

Kako liječiti nedostatak magnezija

Liječenje nedostatka magnezija relativno je jednostavno s obzirom na to da mnogo hrane obiluje magnezijem. Nacionalni zavodi za zdravstvo preporučuju muškarcima da unesu 400 do 420 miligrama magnezija dnevno, a žene 310 do 320 miligrama.

Namirnice bogate magnezijem su:

Lisnato zeleno povrće (poput špinata ili kelja)

Orašasti plodovi (bademi, indijski oraščići, kikiriki)

Grah i mahunarke (crni grah, bob, kikiriki)

Voće (avokado, banane, jabuke)

Ojačane žitarice (to znači da su dodani vitamini i minerali)

Naravno, možete uzimati i dodatke prehrani s magnezijem, ali bolje je dobivati ćete hranjive sastojke iz hrane, jer je hrana prepuna komplementarnim hranjivim sastojcima koji vam mogu pomoći da bolje upijete magnezij, a kojih nema u suplementima. Ako razmišljate o dodacima, također je potrebno razgovarati s liječnikom. Dodaci magnezija dolaze u različitim oblicima s različitom apsorpcijom. Neki od najčešće prodavanih oblika slabo se apsorbiraju i mogu uzrokovati neugodne simptome, poput vjetrova, nadutosti i proljeva.

Preporučuje se pitati svog liječnika opće prakse o vašoj razini magnezija u krvi, ako mislite da imate povećan rizik od nedostatka istog. Uz to, ako ste imali gore spomenute simptome i mislite da bi manjak magnezija mogao biti krivac za to, obratite se svom liječniku za testiranje. Liječnici mogu ispitati manjak magnezija mjerenjem magnezija u vašoj slini, urinu, krvnoj plazmi ili serumu, piše Insider.

