Provjerite što bore na licu znače za vaše zdravlje - otkrijte na vrijeme opasna stanja

Problemi s krvnim tlakom, srcem ili kostima mogu se ocrtavati na vašem licu kroz specifične bore zahvaljujući kojima možete na vrijeme potražiti liječničku pomoć za svoje tegobe

<p>Pogled u ogledalo može puno toga otkriti o stanju organizma, a bore koje smo nagomilali na licu nisu samo odraz godina, nego mogu ukazivati i na zdravstvene tegobe kojih nismo ni svjesni, piše <a href="https://www.rd.com/list/facial-wrinkles-trying-tell-you/?fbclid=IwAR11QQiPAJGWBCwk8vV6Ur-A1o2tq6HqQA-ZlBs-oLkuGhFkAY6ZsitnbM0&trkid=soc-rd-facebook">RD</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbe za lice protiv bora</p><h2>1. Problemi sa srcem</h2><p>Duboke bore na čelu mogu biti rani znak ateroskleroze, očvrsnuća arterija koje vodi do razvoja bolesti srca. Rezultat je to nove studije u kojoj su znanstvenici promatrali 3000 zdravih odraslih u dobi od 32 do 62 godine tijekom 20 godina. Ustanovili su da ljudi s dubokim borama na čelu imaju 10 puta veću vjerojatnost da će umrijeti od bolesti srca u usporedbi s ljudima bez bora. U čemu je povezanost?</p><p>Bore na čelu i ateroskleroza su povezani sa stresom, kako tvrde znanstvenici. Ustanovili su i da su krvne žile na čelu tanje nego u drugim dijelovima tijela, pa mogu biti jasniji odraz nakupljanja plaka koji uzrokuje aterosklerozu.</p><h2>2. Problemi s tlakom</h2><p>Žene koje djeluju mlađe nego što jesu imale su manje opuštene kože na licu i niži krvni tlak. Pokazala je to studija iz 2013. godine.</p><p>- To je kombinacija dvije stvari. Žene koje djeluju mlađe imaju zdraviji krvožilni sustav koji im štiti kožu. Primijetio sam u praksi da ljudi koji brinu o koži općenito dobro brinu i o tijelu - kaže <strong>Omer Ibrahim</strong>, dermatolog iz Chicaga i glasnogovornik American Academy of Dermatology.</p><h2>3. Loš životni stil</h2><p>Bore na licu mogu biti i indikator da općenito nemate zdrave životne navike. Istraživanja su pokazala da se ljudi koji imaju bore i kožu oštećenu od sunca češće upuštaju u riskantne aktivnosti, nezdravo jedu, slabije vježbaju i ne štite se od sunca.</p><p>- To je samo znak da oni općenito nisu zdravi - ističe Ibrahim.</p><h2>4. Problemi s kostima</h2><p>Bore na licu također mogu biti indikator da ćete imati problema s osteoporozom. Znanstvenici Sveučilišta Yale proveli su studiju bora na licu i vratu te ih povezali s gustoćom kostiju kod 114 žena u četrdesetim i pedesetim godinama.</p><p>- Otkrili smo da su istaknutije bore povezane s nižom gustoćom kostiju kod sudionica ove studije - kaže koautor studije prof. Lubna Pal.</p><p>Znanstvenici misle da je razlog povezanosti ovisnost kože i kostiju o kolagenu, proteinu čija se proizvodnja smanjuje s godinama.</p><p>- Niže razine kolagena mogu biti genetske, ali i povezane s učinkom životnog stila - kaže Ibrahim.</p><h2>5. Rizik od raka kože</h2><p>- Ljudi uvijek misle da im sunce nije oštetilo kožu ako nemaju izraženo crvenilo - kaže dermatologinja <strong>Dee Anna Glaser</strong> iz St.Louisa. No nježne bore na obrazima mogle bi upućivati da imate povećani rizik od razvoja raka kože.</p><p><br/> - Studije su pokazale da ljudi najčešće dobiju bore na lijevoj strani lica jer su izloženi ultraljubičastim zrakama koje do njih dopiru kroz prozor automobila dok voze - kaže Glaser.</p><h2>6. Pod stresom ste</h2><p>- Neki ljudi koriste mnogo mišića na licu dok se smiju, a to također može voditi nastanku bora. No bore na čelu i linije između obrva također mogu biti pokazatelj da ste pod stresom - kaže Glaser.</p><p>- Stres podiže razinu hormona kortizola, a to vodi po pojačanog rizika od pretilosti, visokog tlaka i dijabetesa - nastavio je Ibrahim.</p><h2>7. Previše gledate mobitele</h2><p>Ibrahim i Glaser ističu da se sve više mladih javlja dermatolozima zbog bora između obrva.</p><p>- Mislim da danas vidimo sve više tih bora jer se ljudi pretjerano fokusiraju na svoje uređaje poput mobitela - zaključila je Glaser.</p><p> </p>