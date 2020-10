Pomoć iz prirode kod otečenosti oko očiju i tamnih podočnjaka

<p>Umivanje hladnom vodom je prva pomoć kod podočnjaka, a za bolje rješenje na oči stavite dvije ohlađene vrećice čaja i držite ih dvadeset minuta. Za to su idealni zeleni i crni čaj jer sadrže tein, koji smanjuje otekline, a biljni čajevi poput kamilice sadrže tvari koje smiruju upalu i crvenilo. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Činjenice o slobodnim radikalima:</p><p>Jabuka je također odlično rješenje za natečene oči. Ohladite je u hladnjaku i stavite kriške preko očiju da odstoje deset minuta. Tanin iz jabuka ima protuupalna svojstva i pomaže smanjenju otečenosti. Isto vrijedi i za krastavac. Hladne kriške krastavca držite na zatvorenim očima najmanje deset minuta. Ako su oči jako natečene, možete upotrijebiti i umirujuće losione za oči, koje treba obvezno držati u hladnjaku. </p><p>Kao prirodni facelifting služi i bjelanjak. On se koristi kao maska za zatezanje kože jer sprečava nastajanje bora. U zdjeli izmiksajte nekoliko bjelanjaka da se stvrdnu, kistom nanesite smjesu ispod očiju, ostavite nekoliko minuta pa isperite vodom. Koža će sigurno zablistati. A ako se podočnjaci često pojavljuju, nabavite bademovo ulje i nježno ga nanosite oko očiju svakog jutra i večeri.</p><p>Tamni podočnjaci nisu samo estetski problem nego mogu biti i zdravstveni problem te je u tom slučaju neophodno kontaktirati i liječnika.</p><p>Najčešći uzrok tamnih podočnjaka može biti prijevremeno starenje kože, alergije, nasljedni faktori, nedostatak sna, nedostatak pojedinih vitamina i minerala (npr. željeza, vitamina B12, vitamina K te antioksidansa poput vitamina A, C i E), pušenje, dehidracija ili pretjerano zadržavanje tekućine kod pojedinih oboljenja. Za lice bez podočnjaka potrebno je hraniti se uravnoteženo i kvalitetno. </p><p>Bitno je da su namirnice koje se konzumiraju cjelovite i da su iz ekološkog uzgoja. Na taj se način tijelu osiguravaju dovoljne količine minerala, vitamina, esencijalnih masnih kiselina i antioksidansa potrebnih za očuvanje zdravlja tijela, pa i kože. Slane namirnice i alkohol djeluju na zadržavanje vode u organizmu i natečenost. Njihovim izbjegavanjem brzo će se smanjiti “vrećice” ispod očiju i otečenost cijelog područja.</p><p>Voda je vrlo važan segment u borbi protiv podočnjaka budući da ona sudjeluje u procesu detoksikacije organizma. Danas većina ljudi zaboravlja važnost vode i pije je u jako malim količinama. Dnevno bi trebalo popiti od dvije do tri litre čiste vode. Nužan je san, najmanje osam sati dnevno, a na spavanje je najbolje otići između 22 i 23 sata.</p><p>Preporučuje se redovita njega kože kvalitetnim preparatima za njegu područja oko očiju, koji će spriječiti prijevremeno starenje kože. Bilo bi poželjno da su to preparati prirodne kozmetike koji ne sadrže nikakve sintetske dodatke jer bi mogli imati kontraučinak. Prirodni preparati obično sadrže visoko vrijedna bazna ulja poput ulja koštica marelice, ulja slatkog badema, jojobina ulja, mandinga, ulja sjemenki nara i druga.</p><h2>Kamenice</h2><p>Osim što su poznate kao dobar afrodizijak, kamenice potpomažu ljepoti lica. Onima blijede puti i s licem s podočnjacima vjerojatno nedostaje vitamina B12 ili željeza, što uzrokuje anemiju. Kako biste se riješili blijede puti, ali i podočnjaka, jedite namirnice bogate esencijalnim tvarima, poput kamenica, algi, školjki i dagnji. </p><h2>Banane</h2><p>Zadržavanje tekućine, koje može biti jedan od razloga vrećica ispod očiju, može biti tretirano kroz prehranu, i to dovođenjem kalija i natrija u ravnotežu. Uz jagode i dinje, banane su prirodan izvor kalija. </p><h2>Krumpir</h2><p>Pomaže smanjiti otečenost i tamne podočnjake. Potrebno ga je narezati na šnitice i staviti ih nekoliko minuta na oči. Nije naodmet i naribati krumpir, ocijediti mu sok te taj sok pomoću blazinice nanijeti na područje ispod očiju. Škrob djeluje kao protuupalni lijek koji smanjuje otekline.</p><h2>Bjelanjak</h2><p>Koristi se kao maska za zatezanje kože jer sprečava nastajanje bora. Savjet je da se u zdjeli miks nekoliko bjelanjaka sve dok ne otvrdnu. Zatim, rabeći kist, smjesa se nanosi ispod očiju i ostavlja da djeluje nekoliko minuta. Koža ispod očiju će nakon toga biti glađa i zategnutija. </p><h2>Soda bikarbona</h2><p>Soda djeluje umirujuće i antibakterijski, a kurkuma jakim protuupalnim djelovanjem smiruje sakupljanje vode oko očiju, otekline i umanjuje podočnjake. Dovoljno je žlicicu sode bikarbone popiti u čaši vode. </p><h2>Hladno mlijeko</h2><p>Za mekšu kožu ispod očiju koristi se i hladno mlijeko. Preporuka je da se blazinica umoči u malo hladnog mlijeka i utapka u podočnjake. Ostavlja se nekoliko sekundi, odnosno sve dok se ne upije u kožu. Zatim se ispere.</p><h2>Bademovo ulje</h2><p>Ulje slatkog badema koristi se u terapeutske svrhe. Nije masno i ne dovodi do začepljenja pora. Pročišćava kožu, hidratizira je i obogaćuje joj strukturu. Odlično je i za one s osjetljivom kožom. </p><h2>Sok naranče</h2><p>Malo soka naranče potrebno je pomiješati s glicerinom koji je namijenjen koži. Nužno je ostaviti da djeluje nekoliko minuta te isprati vodom.</p><h2>Hladne vrećice čaja</h2><p>Ohlađene vrećice čaja od kamilice ili zelenog čaja potrebno je staviti na podočnjake i držati nekoliko minuta. Nakon toga se blazinicom tapkaju oči kako bi se upio višak vlage. Povoljno djeluju na kožu.</p><h2>Mrkva</h2><p>Pomaže u sprečavanju bora i blokira proces starenja. Također napada slobodne radikale kako bi se spriječili znakovi starenja kože, kao što su bore i mrlje na koži. Zbog vitamina C pomaže u proizvodnji kolagena. </p>