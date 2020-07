Provjerite temperaturu u vašem hladnjaku - je li dobra za hranu?

Na pravoj temperaturi hladnjak će ohladiti hranu i omogućiti joj da zadrži svježinu i dulje traje, a ujedno će omogućiti da se na njoj ne množe bakterije koje bi vam mogle naštetiti

<p>Hladnjak je čudo modernog načina čuvanja hrane. Na pravoj temperaturi hladi hranu na savršenu temperaturu kako bi usporio rast štetnih bakterija, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/refrigerator-temperature">Realsimple.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje ne treba držati u hladnjaku</p><p>Kad je temperatura hrane viša od 4,5 stupnjeva Celzijevih, bakterije se počinju eksponencijalno razmnožavati. Iako nisu sve od tih bakterija štetne, valja imati na umu i da nisu sve dobre za nas. Kako biste spriječili trovanje hranom i zadržali zdravlje, važno je čuvati hranu na preporučenoj temperaturi.</p><h2>Na koju temperaturu namjestiti hladnjak</h2><p>Američka agencija za hranu i lijekove preporučuje da temperatura u hladnjaku bude ispod 4,5 stupnjeva Celzijevih, no idealna temperatura je niža. Konkretnije, poželjno bi bilo držati hladnjak na temperaturi od 1,7 do 3,3 stupnjeva Celzijevih. To je najbliže koliko se možete približiti zamrzavanju bez da se hrana zapravo smrzne.</p><p>Također, imajte na umu da se iznad 4,5 stupnjeva bakterije brzo množe i da je stoga raspon oko te temperature previsok. Hrana će se brže kvariti, a bakterije poput salmonele ili E. coli postat će ozbiljna prijetnja vašem zdravlju.</p><h2>Kako izmjeriti temperaturu u hladnjaku?</h2><p>Ako već hladnjak nema precizno mjerenje temperature, kupite običan termometar i ostavite ga u hladnjaku 20 minuta. Imajte na umu da pojedini hladnjaci različito hlade unatoč vrijednostima koje prikazuju na svojim kontrolnim prekidačima pa raspon, ako ste namjestili na 2,5 stupnjeva može varirati od 1,5 do gotovo pet stupnjeva.</p><p>Dodatno, neki hladnjaci uopće ne prikazuju temperaturu. Možete je namještati prekidačima na skali od jedan do pet, s tim da je pet najtoplija opcija. Bez termometra ne znate o koliko je stupnjeva zapravo riječ. Tek kad izmjerite temperaturu na svakoj vrijednosti te skale u hladnjaku, moći ćete odlučiti što je za vas najbolje.</p><h2>Kako da hladnjak ostane hladan?</h2><p>Ako ste primijetili da unatoč podešavanju temperature u vašem hladnjaku ona i dalje varira oko 4,5 stupnjeva, možete poduzeti nekoliko koraka da biste zadržali idealnu temperaturu.</p><p>Ohladite hranu prije nego što je stavite u hladnjak. Vruće zdjele i ostaci juhe ili piletine mogu brzo zagrijati mali prostor hladnjaka i ugroziti ostalu hranu koju ondje držite. Kako biste zaštitili svoje zdravlje, najprije ohladite namirnice na sobnu temperaturu, a tek ih potom smjestite u hladnjak.</p><p>Provjerite brtve na vratima. Brtve na vratima čuvaju hladnoću u hladnjaku i sprječavaju ulazak toplog zraka iz prostorije. Ako neka od tih brtvi propušta ili je oslabjela tijekom vremena, hladnjak će se teže ohladiti, a to će se odraziti i na mjesečni iznos koji plaćate za struju.</p><p>Ne otvarajte vrata. Svaki put kad otvorite vrata hladnjaka omogućujete ulazak toplog zraka. Zaboravite na mogućnost da stojite uz otvorena vrata hladnjaka prebirući po namirnicama koje biste pojeli. Radije odlučite što vam treba ranije, a potom brzo uzmite što vam treba i zatvorite hladnjak.</p><h2>Napunite hladnjak</h2><p>Pun hladnjak je sretan hladnjak. Isto vrijedi i za zamrzivač. Temperatura hladnjaka će duže biti niska i držati hranu na najboljoj razini hlađenja ako su police i ladice uglavnom pune. No imajte mjeru, jer ako prepunite hladnjak onemogućit ćete dotok svježeg zraka čime ćete otežati pomicanje hladnog zraka i riskirate stvaranje toplih zračnih džepova.</p>