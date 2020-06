Pravilno spremanje povrća kako bi ono dulje trajalo u hladnjaku

Mnoge domaćice svakodnevno se susreću sa situacijom da im kupljeno povrće propadne jer ga nisu u hladnjaku skladištile na ispravan način ili ga nisu stigle potrošiti. Donosimo savjete kako to izbjeći

<p>Ako znate što kupujete i kako to skladištite, u vašem hladnjaku možete imati svježe povrće tijekom cijele godine, piše <a href="https://www.bonappetit.com/story/how-to-store-vegetables">Bonappetit.</a></p><p>Asistentica kuhara <strong>Gaby Melian</strong> radila je na odjelu za nabavu u Institute of Culinary Education i pazila je da proizvodi koje kupi budu svježi te da ih takvima što duže zadrži. Sa čitateljima je podijelila pet savjeta kako i vama to može poći za rukom.</p><h2>1. Pažljivo birajte</h2><p>. Morate odabrati kvalitetan i dobar proizvod, a u suprotnom je zaista svejedno kako ga čuvate - kaže Melian pojašnjavajući ako doma s tržnice donesete trulu jabuku ili stari kelj, nikakva priprema ni čuvanje u hladnjaku neće ih spasiti.</p><h2>2. Korjenasto povrće dulje traje</h2><p>- Mrkva, cikla, repa i slično je vrlo ukusno i hrskavo povrće i u hladnjaku može potrajati i do dva tjedna - nastavila je ona dodajući kako je uvjet da ste ih kupili svježe. Nakon toga sve ovisi i o tome kako ih spremate.</p><p>Ona odreže vrh mrkve, a repi ukloni zelene dijelove prije spremanja u hladnjak, a dodatno i odvaja od drugog povrća kako bi spriječila da korijen od njega upije vlagu. Najbolje je izbjegavati pranje prije pohrane jer voda doprinosi kvarenju. Iznimka su samo mladi luk i šparoge koje se može pohraniti u uspravnom položaju, a odrezano dno uroniti u posudu s nekoliko centimetara vode. U hladnjaku valja uvijek imati mahunarki i tikvica koje možete spremiti u ladicu, a mrkve i korjenasto povrće spremajte u vrećice. Batat i bundevu možete čuvati u ostavi i ne treba im hladnjak, a važno je da je mjesto čuvanja suho i mračno.</p><h2>3. Pripazite na zeleno povrće</h2><p>Salata je vrlo krhka, no kad je riječ o lisnatom povrću poput kelja i kupusa, svježinu mogu zadržati tjednima.</p><p>- Ako ih trgovci prodaju s omotanom gumicom, svakako je uklonite kako biste spriječili pritisak na lišće. Spremite ih u plastične vrećice koje ćete ostaviti otvorenima kako bi povrće imalo zraka. Radič ili endiviju dobro omotajte u plastičnu foliju i takve ih možete u ladici hladnjaka držati do tjedan dana - savjetovala je ona.</p><h2>4. Nježno sa začinima</h2><p>Većina je začina vrlo krhka i nježna, no ružmarin i timijan su prilično otporni. Ya njihovu dugovječnost na policama način pohrane je ključan.</p><p>- Prije nego što ih koristite, zamotajte ih u vlažan kuhinjski papir i smjestite u ladicu hladnjaka. Po potrebi uzimajte listiće i perite ih neposredno prije korištenja - kaže Melian.</p><h2>5. Birajte voće koje traje</h2><p>Čini se da nježno ljetno voće trune naočigled, no jabuke i citrusi mogu u hladnjaku potrajati i do nekoliko tjedana. Birajte neoštećene komade voća, osobito ako kupujete veće količine.</p><p>Ako imate samo jednu natrulu jabuku, ona će zaista uništiti i sve druge oko sebe. Voće poput jabuke proizvodi plin etilen koji uzrokuje brže zrenje i ostalog voća koje držite blizu. Ako vam hladnjak nije dovoljno velik da potpuno razdvojite voće, u ladicu spremite ono koje je osjetljivije. Organiziran hladnjak ne samo da izgleda lijepo, nego nudi i ukusniju hranu.</p>