8 najčešćih grešaka u slaganju namirnica u hladnjaku: Držite li sve voće i povrće na dnu skupa?

<h2>1. Stavljanje tek kupljene hrane na početak frižidera</h2><p>Prvo pravilo je da hrana koja najdulje stoji u hladnjaku da bude na vidljivom mjestu. Novu hranu stavljajte iza. Tako ćete prije potrošiti hranu koja je bliže isteku roka trajanja i nećete odmah potrošiti svježije namirnice. Provjerite rokove trajanja i to radite redovito. Ovom navikom smanjit ćete bacanje hrane. </p><h2>2. Ne grupirate hranu</h2><p>Možda u žurbi namirnice stavljate tamo gdje ima mjesta. To vam se možda čini u redu u takvom trenutku, no kasnije bi se mogli stvoriti problemi zbog loše organizacije. Grupirajte hranu i stavljajte ih u različite zone. Možete koristiti kutije i pretince. Kada sve ima svoje mjesto, lakše je posegnuti za nečim što vam treba. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje je bolje ne držati u frižideru</p><h2>3. Staklenke na policama </h2><p>Dno police hladnjaka nije najbolje mjesto za džemove, umake i druge staklenke. Umjesto toga stavite ih negdje gdje će vam biti vidljivo, jer bi ovako mogli zaboraviti da postoje. </p><h2>4. Stavljanje stvari u frižider koje mogu stajati i vani </h2><p>Ako još niste otvorili bocu ili staklenku te prije otvaranja ne zahtjeva hlađenje, osigurajte više mjesta i pohranite namirnice na drugo mjesto izvan frižidera. </p><h2>5. Ostavljanje ostataka u velikim posudama</h2><p>Velike posude zauzimaju puno prostora pa ih je bolje stavljati u manje pa tako i olakšati ponovno zagrijavanje hrane. </p><h2>6. Korištenje neprozirnih posuda</h2><p>Mogli bi vam promaknuti ostaci hrane koje ste spremili jer ćete zaboraviti na njih. Hrana može propasti, a potrošili ste vrijeme na kuhanje kao i količinu mjesta u hladnjaku. Ako nemate neprozirne posude, iskoristite marker za suho brisanje. </p><h2>7. Držite svih vrsta voća i povrća zajedno</h2><p>Ako u ladicu frižidera najčešće samo natrpate svježe voće i povrće, razmislite još jedanput. Određene vrste voća i povrća nikada ne treba spremati zajedno. Voće poput jabuke, banane, dinje i avokada oslobađaju plin bez mirisa zvan etilen, koji ubrzava proces zrenja drugih vrsta voća i povrća. </p><h2>8. Uspravno polaganje boca</h2><p>Ako limenke i boce polažete uspravno, mogli bi zauzeti mnogo dragocjenog prostora. Pronađite mjesto u hladnjaku za boce i polažite ih vertikalno, piše <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/organizing/refrigerator-organization-mistakes" target="_blank">Real Simple. </a></p>