Prsatije žene sklonije virozama i prehladama, a i duže se liječe

One se sa respiratornim infekcijama bore dvostruko duže od žena sa malim grudima, pokazalo je to istraživanje.

Kod žena koje nose košaricu veličine F prehlada, gripa i kašalj trajali su u prosjeku 8,3 dana, dok su se one s košaricama AA osjećale loše samo 3,8 dana. Također, kod žena s velikim grudima vjerojatnost da će otići po antibiotike bila je veća 56 puta.

Zašto je to tako?

Neki smatraju da masnoća u grudima oslabljuje imunitet, odnosno hormon leptin koji se stvara u masnom tkivu, što otežava oporavak od infekcije prsnog koša.

Do tih zaključaka došli su istraživači iz Poljske nakon što su proučili više od 400 mladih žena, njihove grudi i težinu prehlade, gripe te drugih respiratornih infekcija koje su imale u zadnje tri godine. Rezultate istraživanja objavili su u časopisu Arc-hives of Sexual Behaviour, prenosi The Sun.

