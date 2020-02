Prva dama aromaterapije: Naš hit je ulje za intimno područje

Magistra farmacije Mara Doljak posljednjih 30 godina bavi se eteričnim uljima i često je zbog toga nazivaju “prvom damom aromaterapije”.

Kroz svoju tvrtku Aromara razvila je i liniju aromakozmetike, koja danas, osim što njeguje, sve se više koristi i kao wellness proizvod. Jer, kozmetika se ne može ograničiti samo na djelovanje na kožu.

- Aromaterapija je vrlo "čista" disciplina jer koristi koncentrirana eterična ulja koja se primjenjuju u prostoru, u masaži ili za inhalaciju. No, nemoguće je živjeti među eteričnim uljima, a ne biti privučena čudesnim magnetom aromakozmetike. Volim reći da se mi u Aromari bavimo "pametnom aromaterapijom", pa su mi najdraži proizvodi te nove generacije kozmetike koji uz njegu nose i dodanu vrijednost, osjećaj svježine, zdravlja i dobrog raspoloženja - objašnjava Mara. Upitali smo ju kako se našla u ovom području...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Vjerujem da je farmacija struka najbliža aromaterapiji. Učila sam o biljkama, njihovu ljekovitom djelovanju, destilirali smo eterična ulja i učili kozmetologiju. Sve je to bio dio redovnoga kurikuluma. Nije mi zato bilo teško spojiti sve to i uz dodatnu edukaciju, za koju sam se sama pobrinula, pokrenuti tvrtku koja se danas bavi izradom autorskih receptura za kozmetiku - kaže Mara.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Aromakozmetika ima jednu dimenziju više od prirodne kozmetike. Ona je, naravno, potpuno prirodna, mogla bi se i jesti, nije štetna, ali tu je još jedan element - eterična ulja koja se u njoj nalaze nježno djeluju na psihu i emocije, dok ih udišemo, pa tako kozmetički proizvod ujedno postaje blago protustresno sredstvo i medij za uravnoteženje emocija.

- Samo udisanje mirisa eteričnog ulja i njegovih molekula djeluje na raspoloženje poput šetnje šumom ili poljem lavande - priča Mara Doljak. Sve se to nadovezuje na i na njenu paralelnu struku, a to je kozmetička struka.

Foto: Petra Mikšik

U njenom asortimanu naći će se tako ulja za masažu i njegu tijela, hranjivi serumi za lice, hidrolati. Linija ulja za masažu i njegu tijela Aroma Essence Professional prvenstveno je namijenjena profesionalnim maserima čime se stvara sinergija između rada masera i samog klijenta, ali tim proizvodima moguće je i njegovati se kod kuće, a to pak omogućuje sustavnu njegu i bolje i dublje rezultate. Hranjivi serumi s dragocjenim eteričnim uljima ruže ili jasmina, otopljenim u regenerativnom biljnom ulju "boostaju" kožu i pomažu joj u obnavljanju i postizanju ponovne elastičnosti. Hidrolati se koriste u obliku tonika za lice ili kao "body mist", odnosno maglice za lice i tijelo. Raspršivanje prirodnih mirisa djeluje blagotvorno na psihu, ne samo na kožu, istovremeno obujmljuje osobu u opojni uravnotežujući miris.

Foto: Petra Mikšik

- Naš najpopularniji kozmetički proizvod je Gyno pro. Namijenjen je ženama, za dnevnu njegu intimnog područja. To je uljnati proizvod, sastavljen od bogatih masnih ulja koje koža i sluznica vole i od eteričnih ulja koja nose osvježenje i osjećaj zdravlja. Nanosi se svakodnevno. Glas o efikasnosti i ugodi koju nosi proizvod brzo se širi i brojne su žene kod nas, ali i vani svakodnevno koriste i uče svoje kćeri kako će ga koristiti. Obožavaju ga trudnice, jer se osjećaju slobodno i znaju da čuvaju svoju bebu koristeći potpuno prirodni proizvod - kaže nam Mara.

U Aromara kozmetiku ubraja se i Hemo ex, proizvod za dnevnu njegu analnog područja.

Foto: Petra Mikšik

- Nemojte se čuditi, taj je dio tijela vrlo zapostavljen što se tiče njege. Koristi se svakodnevno i nanosi nakon pražnjenja crijeva. Mnogim je korisnicima značajno umanjio probleme s hemoroidima, no nastavili su ga koristiti i nadalje zbog svježine i dobrog osjećaja koji donosi. Često nas izvještavaju da su eterična ulja koja se nalaze u proizvodu olakšala stanje opstipacije ili čak dijareje - dodaje naša sugovornica. Zadovoljni i vjerni korisnici su, nastavlja, i žene i muškarci, a mnogi među njima su vegani, svjesni da upravo sitnim izborima čine svijet boljim. Oni ne unose u tijelo niti na tijelo stavljaju sintetske kemijske proizvode, već žele biti u kontaktu s prirodom i u toj sferi života. Kreme i serume često isprobava na sebi.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Za moje dugo putovanje u Španjolskoj, na kojem sam pješačila 800 km, izradila sam kremu koja me štitila od bezbroj sati opakog sunca, koristila sam je za stopala i za tijelo nakon tuširanja. Zapravo ima funkciju melema, hrani i hidratizira. Kad sam vidjela oduševljenje ostalih hodočasnica kojima sam je ponudila, odlučili smo je izraditi i ponuditi svima, a naziv je dobila u čast hodočasničkog puta za koji je i stvorena: Buen Camino - priča Mara. Klijenti joj i inače često povratno javljaju o rezultatima koji su u sferi poboljšanja konkretnih zdravstvenih tegoba, pa kaže kako je to posebno raduje.

Ljetna kozmetika

Foto: Petra Mikšik

Za ljeto imamo naša divna ulja i maslac koja hrane i čuvaju kožu, a ujedno prirodnim putem štite od sunca. Korisnici obožavaju prirodni miris Sunshinea, a često nam pišu kako su iznenađeni konkretnom zaštitom koju proizvodi pružaju, na plaži, na brodu. Mnoge majke štite svoju dječicu tim našim proizvodima, kaže Mara.

Ulje za grubu kožu koje pomaže kod psorijaze

Imamo i neke specifične kozmetičke proizvode koji spadaju u kategoriju wellness proizvoda. To su proizvodi koji se koriste trajno, ublažavaju neke probleme i uz to njeguju. Tu je kozmetičko ulje koje se koristi za vrlo grubu kožu i kod psorijaze, da bi usporilo pretjerano stvaranje grubih slojeva kože. Mnogi koriste proizvod Pso ex kupuju za grube pete i laktove, koriste ga svakodnevno i vrlo brzo riješe problem. No nastavljaju ga koristiti i nadalje zbog ugode i efikasnosti, kaže Mara.

Blagotvorno udisanje seruma

Foto: Petra Mikšik

Presretna sam što aromakozmetika djeluje i na fina psihološka stanja, što umanjuje stres, što udisanje seruma za lice ili ulja za masažu djeluje slično kao šetnja kroz mirisnu prirodu. A i neizbježno je da proizvodi tu i tamo proizvedu i neko djelovanje u sferi poboljšanja zdravlja, budući da su eterična ulja među najjačim ali nimalo škodljivim prirodnim antibioticima i antiviroticima, moćni pomagači našeg zdravlja, unutarnjeg i vanjskog, tjelesnog i emotivnog, kaže Mara.

