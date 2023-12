Prva održiva revija u HR: Od swap-partyja do kolekcija koje ne proizvode tekstilni otpad

Dan je bio posvećen revijama održivog dizajna, vintage stvarima, swap partyju, ali i brojnim druženjima i temama s područja održivog dizajna. Glavni akteri projekta su bili Škola za modu i dizajn iz Zagreba, socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca, kreativni kolektiv ArtiZanat iz Zagreba i vintage trgovina odjevnih predmeta Mango Sticky Rice. Predstavljeni su primjeri zero waste proizvodnje, ali i lokalno proizvedeni odjevni komadi i dodaci čija proizvodnja poštuje načela transparentnosti i održivosti te niz vintage kreacija. Ljude je privukao i 'swap-party', u sklopu kojega si međusobno razmjenjuju odjeću.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ovo je prvi puta da tako nešto organiziramo te se nadamo da ćemo Dan održive mode i ponoviti u nekom većem kapacitetu. Mislim da je jednom godišnje dovoljno. Cilj je dati prostora mladim lokalnim umjetnicama i umjetnicima, dizajnerima, ali i stilistima koji pronalaze neke jako dobre vintage stvari odjevne predmete, kako bismo stavili održivost u prvi plan - izjavila je

Ana-Marija Mileusnić iz Zelene Akcije, jedna od organizatorica projekta Dan održive mode Zelene akcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: "Razodjeni brzu modu"- prva održiva modna revija u Hrvatskoj | Video: Slavko Midzor/PIXSELL/24sata

Projekt želi ljude informirati o iznimno štetnom utjecaju modne industrije ne samo na prirodu, okoliš i životinje, već i na ljude, ljudska prava i zdravlje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Važno je to znati kako ne bismo hranili to jedno čudovište koje zapravo proždire svijet, već da promijenimo 'dijetu' i da se okrenemo održivoj garderobi. To ne znači da se moramo vratiti nekom asketskom načinu života i nositi samo par stvari, već da možemo pronaći nešto iz već proizvedene, vintage. Naime, toliko ima nove odjeće koja nije niti ugledala svjetlo dana, previše je toga. Trebamo produžiti vijek odjeće koju nosimo i na taj način ćemo smanjiti pritisak na proizvodnju. Oni vladaju nama i sada mi želimo vratiti lopticu i ne mislimo da samo jedna osoba može promijeniti puno stvari. Već ako kao zajednica, na razini kvarta ili grada, čak i države, tu već možemo postići rezultate - komentira Mileusnić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zelena je akcija oživjela swap-party kao projekt kod nas te se taj način modne razmjene u međuvremenu proširio i po drugim gradovima, što ih jako veseli.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Neki i dalje misle da je second hand odjeća manje vrijedna, da je za siromašne, no mi to želimo promijeniti, taj aspekt, vid te odjeće. Iako imamo i humanitarnu notu jer sve što ostane donirat ćemo - smatra jedna od organizatorica.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na projektu sudjeluje i vintage shop koji je na sceni jedan od najzanimljivijih, već neko vrijeme.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Držimo vintage robu, naša je roba iz razdoblja od oko 1940. do 1990. i uglavnom imamo kolekcije s područja bivše Jugoslavije. Potičemo domaće, našu baštinu, držimo vrlo kvalitetne komade odjeće koji nisu masovno proizvedeni i koji su od kvalitetnih materijala, to je nešto sasvim drugo nego ono što se danas proizvodi - izjavila je Šejla Mustapić Petrović iz Mango Sticky Rice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ideja održive revije jest da se upoznamo s domaćim primjerima dobre prakse nasuprot štetnih poslovnih modela u kakve spada tzv. brza moda. Ona se temelji na otimanju zemlje, eksploataciji radne snage i prirodnih resursa, prekomjernoj proizvodnji, potrošnji i gomilanju otpada.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Želimo kulturom ponovne uporabe stvoriti zajednički prostor za učenje, druženje i inspiraciju - zaključili su organizatori.