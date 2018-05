Prva pomoć: Leđa manje bole uz dulje šetnje i položaj djeteta

Bol u donjem dijelu leđa koji se širi preko stražnjice i stražnjeg dijela noge naziva se išijas. Često je kratkotrajan i ne traje dulje od 4-5 dana, no ponekad potraje mjesecima, pa i godinama. Tad čak i jednostavne dnevne aktivnosti poput saginjanja, kihanja ili čak i uobičajenog rada crijeva mogu izazvati uklještenje i - bol. Pritisak na živac može rezultirati probadajućim bolovima koji se preko bedrenog živca šire po stražnjici i nogama. Ako je živac izrazito nadražen ili oštećen, bol se može pojaviti čak i kad ležite.

- Kad nas ljudi nazovu i požale na iznenadnu jaku bol u leđima koja im pulsira duž noge, prvo im kažemo da tri dana pokušaju mirovati što je moguće više, namještati se u pozicije u kojima im je najudobnije te da koriste nesteroidne protuupalne lijekove, najčešće ibuprofen u kombinaciji s normabelom - govori nam fizioterapeutkinja Suzana Petrčić iz ABARGO centra.

Taj jaki bol, nastavlja, najčešće je posljedica jakog spazma mišića, koji se u prvih dan-dva niti ne bi trebao opustiti jer u slučaju da je došlo do neke ozljede (protruzija diska, puknuće kralješka) stanje se može samo pogoršati.

Foto: Dreamstime

- No zbog spazma i pritiska mišića na živac, živac bude toliko iziritiran da nastaje druga dimenzija bola, koji može trajati vrlo dugo i nakon što se mišić opusti. Nakon mirovanja i uzimanja lijekova pacijent bi trebao krenuti na terapiju analgetskom strujom, a uz to radimo i manualnu terapiju kojom opuštamo napete mišiće, obično donji dio leđa, gluteuse i mišiće zadnje lože - objašnjava Suzana.

Zahvalne su i vježbe istezanja i vježbe za trbušnu muskulaturu, tzv. DNS vježbe, kojima se postiže stabilnosti trupa. U to ubrajamo i puno disanja, a sve to kako bi se aktivnošću trbušnog zida popravila postura (držanje) koja se može značajno promijeniti zbog antalgičnog položaja u kojem se čovjek može “zadržati” par dana.

- Obično se ‘ukliještene’ prepoznaje po tome što hodaju poput patke i imaju veliki luk na donjem dijelu kralježnice - naglašava fizioterapeutkinja Petrčić.

No tu je i niz pomoćnih radnji koje će vam olakšati početnu fazu bola - od istezanja do hlađenja te šetnje i grijanja leđa, koje, primjerice, nekima pojačava simptome, tako da s tim treba biti oprezan, kaže Petrčić. Ako dugo sjedite, ustajte sa stolca svakih 15-20 minuta ili kad god osjetite napetost ili umor u leđima.

Plivanje

Plivanje se preporučuje kad je bol minimalan. Kod bola u donjem dijelu leđa najbolje je leđno plivanje jer se tad najviše rasterećuje taj dio kralježnice. Kod prsnog se plivanja lumbalna lordoza još više povećava i na taj način se smanjuje prostor među kralješcima, što samo može dodatno iziritirati živac, naglašava fizioterapeutkinja Suzana Petrčić. No sama kombinacija tople vode i laganih pokreta (pa i hoda) opušta mišiće.

Pokušajte s vježbama istezanja

Foto: Dreamstime

Istezanje je jedan od najboljih načina za smanjenje upale i mišićnih grčeva koji često prate išijas. Vježbe istezanja potiču gibanje kralježnice i povezanih zglobova, mišića i ligamenata, što može spriječiti ukočenost nakon ozljede. Ako vam odgovaraju, radite ih svaki dan. Kad se dovedete u poziciju za istezanje, ne smijete osjećati jak bol, već on mora biti ugodan. Zadržite položaj najmanje minutu. Ne radite trzaje. Ako osjetite olakšanje, onda još malo ‘nategnite’. Lezite ispruženi na leđa i privucite prvo jednu nogu sa savinutim koljenom na prsa te zadržite. Isto ponovite s drugom. I obje noge privucite na prsa. Potrebno rasterećenje postići ćete i sjednete li na stopala pa pružite ruke daleko ispred sebe na podlozi kao da želite izdužiti cijela leđa.

Top 10 savjeta za zaustavljanje boli i zaštitu od ozljeda:

1. Led

Foto: Dreamstime

Na prvi znak bola nanesite hladan oblog, vrećicu s ledom omotanu u tanku krpu, 15-20 minuta i svaka dva-tri sata. Hladite od 24 do 48 sati. Možete uzeti i kockicu leda i trljati je duž putanje živca dok se otopi.

2. Protuupalni lijek

Foto: Dreamstime

Kod pojave prvih simptoma boli najbolje je odmah uzeti lijek kao prvi oblik terapije, a ne odgađati u nadi “proći će, neću trovati želudac”. Terapija se obično preporučuje prva tri dana, 2-3 puta na dan.

3. Šetnja

Foto: Dreamstime

Pješačenje čuva fleksibilnost mišića te poboljšava cirkulaciju cijelog tijela, uključujući područje oštećenog živca. Kod ovog stanja preporučuje se hodanje dva kilometra na više. Obično nam pacijenti kažu da im je ugodno - kad se rashodaju i mišići ugriju bol se smanji, kaže Suzana Petrčić.

4. Jačajte trbušnjake

Foto: Dreamstime

Lezite na leđa s nogama savijenim u koljenima (stopala na podu). Odignete nogu i suprotnom rukom dajte otpor koljenu. Donji dio leđa uvijek je obavezno ‘zalijepiti’ za pod. Pokušajte u tom položaju 2-3 puta udahnuti.

5. Izmasirajte se

Foto: Dreamstime

Najčešći uzrok išijasa i jesu prenapeti mišići u donjem dijelu leđa. Bilo da vas uhvati grč ili se dugo mišić napreže i skraćuje te postane napet i tvrd, dugoročno takvo stanje pritiska na živac i kad ga iziritira, javlja se velik bol, kaže fizioterapeutkinja.

6. Neka rade noge

Foto: Dreamstime

Savijanje tijela u struku je najgore što možete učiniti. Ako radite nešto što je napornije i teže od kupljenja čarape s poda, kleknite, čučnite i koristite mišiće nogu da biste se spustili i potisnuli natrag.

7. Bez automobila

Obično je ljudima u akutnoj fazi nemoguće provesti u autu dulje od 10 minuta jer statično sjede i bol postaje toliko pulsirajuća da moraju izići i šetati, kaže Suzana Petrčić.

8. Podržite leđa

Foto: Dreamstime

Postavite jastuk ili ručnik na naslon stolca, što će omogućiti da lako promijenite položaj svakih 15-20 minuta. Češće uzimajte pauze i prošetajte nekoliko minuta, pritom se i malo istegnite.

9. U obje ruke

Bilo da nosite vrećicu ili ruksak, nikad nemojte preopteretiti jednu stranu već raspodijelite težinu u obje ruke/na oba ramena. U protivnom će se automatski više naprezati i grčiti suprotni mišići.

10. Naspavajte se

Foto: Dreamstime

Studije su pokazale da se tijelo tijekom dugotrajnog sna iscjeljuje. Pokušajte udaljiti koljena jedno od drugog stavljajući između njih mali jastuk - ako spavate na boku. To će rasteretiti pritisak na leđa. Kod spavanja na leđima jastuk stavite ispod koljena.