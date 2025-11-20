U prostoru na Trgu hrvatskih velikana u kojem je prije bilo sedam manjih lokala, ima čak 174 četvorna metra i veće je od prvog, u Ilici. U prostoru se može posluživati čak 150 kupaca odjedanput, piše Večernji 1959.
Čudo u Zagrebu: Još 1959. imali smo dostavu hrane u kuću...
Konzum je nabavio moderna motorna vozila da dostava u kuću bude što brža, piše Večernji list na današnji dan 1959. godine u vijesti o otvaranju drugog samoposluživanja Konzuma u Zagrebu, koje je otvoreno na tadašnjem Trgu Jože Vlahovića (danas Trg hrvatskih velikana). Ovo samoposluživanje otvoreno je u prostoru u kojem je prije bilo sedam manjih lokala, ima čak 174 četvorna metra i veće je od prvog, u Ilici. U prostoru se može posluživati čak 150 kupaca odjedanput.
