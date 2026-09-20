Zašto gosti ne mogu prestati krasti iz restorana? Nastradali i Gordon Ramsey i Jamie Oliver

Restorani s Michelinovim zvjezdicama i drugi luksuzni objekti kažu da gosti odlaze sa svime, od pribora za jelo i dizajnerskih noževa do svijeća, cvjetnih posuda i kupaonske opreme, a neki vlasnici procjenjuju godišnje troškove na tisuće eura. Istraživanje provedeno na 500 vlasnika restorana pokazalo je da je 94 posto njih doživjelo barem jednu krađu.

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Neki od primjera zahtijevaju impresivnu količinu predanosti. U Lo Fieu blizu Lyona, jedan je gost demontirao cijeli držač toaletnog papira - vijke, tiple, sve ostalo. Drugi je ugostitelj rekao da je netko ispraznio cvjetnu posudu u WC prije nego što ju je uzeo. Treći je gost pokušao otići s vrčem vode skrivenim ispod majice.

Gordon Ramsay ostao bez mačaka

No nije to francuski problem. I Velika Britanija ima svoje probleme. Prošle godine, Gordon Ramsay je rekao da je 477 figurica maneki-neko nestalo iz njegovog Lucky Cata u samo jednom tjednu. Koštale oko 5 eura svaka. Jedna mačka je bezobrazan suvenir, ali 477 njih vrijedi 2400 eura.

2023., Michel Roux Jr. izgubio je nešto čemu se bilo teško samo nasmijati. Ručno izrađena žaba od starog pribora za jelo, koja je stajala u Le Gavrocheu 30 godina, nestala je tijekom večere održane u spomen na njegovog oca Alberta i prikupljanja novca za dobrotvorne svrhe. Roux je procijenio njezinu vrijednost na 1000 eura. Njezinu sentimentalnu vrijednost, očito, bilo je znatno teže procijeniti.

Negdje između toga i poneke vrećice šećera, međutim, čini se da su gosti restorana uspostavili ogromnu zonu slobodne trgovine s moralnim načelima u kojoj se salvete, žlice, čaše, pepeljare, stalci za štapiće mogu smatrati suvenirima i ponijeti kući.

Moralna opravdanja

Dio trika, čini se, jest u tome što plaćanje večere može navesti ljude da se osjećaju kao da su kupili više od same hrane.

Nedavni rad u časopisu Journal of Consumer Research proučavao je načine na koje kupci opravdavaju loše ponašanje prema restoranima. Među nalazima bio je i svojevrsni "Robin Hood" efekt: upitno ponašanje može se činiti lakšim za opravdati kada se žrtva doživljava kao velika, bogata tvrtka, a ne kao osoba ili mali neovisni poduzetnik.

Ukrasti keramičku mačku od 5 eura iz Gordon Ramsayjevog carstva restorana vrijednog više od 20 milijuna eura može se osobi koja je tome sklona činiti drugačijim od krađe nečega ručno izrađenog od malog neovisnog restorana čiji su vlasnici uložili cijelu svoju životnu ušteđevinu u to mjesto. Zločin je isti. Priča koju sami sebi pričate je drugačija.

Naplaćuju nestalo

U poznatom steak restoranu Flat Ironu u Covent Gardenu je tijekom godina navodno "slučajno uklonjeno" više od 20.000 minijaturnih sjekača koji se isporučuju s njihovim odrescima. Fred Smith, voditelj odjela za govedinu u grupi, priznao je da postoji i dobra strana: uočite li jedan na nečijoj dasci za sir kod kuće, restoran je dobio mali dio besplatne reklame.

Pidgin je imao manje veselo iskustvo. Restoran u Hackneyju koristio je ručno izrađene srebrne kandže goluba za predstavljanje računa, a svaka je koštala oko 25 eura. Suosnivač James Ramsden jednom je potjerao gosta niz ulicu nakon što je vidio da jedna nestaje. Na kraju ih je nestalo dovoljno da ih je restoran prestao izrađivati.

U Francuskoj, Lo Fieu je izgubio najmanje 40 od ​​90 Opinel noževa koje je kupio za svoju prvu godinu, što se procjenjuje na 800 eura. U pariškom restoranu Agapé s Michelinovom zvjezdicom, osoblje skida posrebrene Christofle prstenove za salvete prije deserta jer imaju naviku da se nađu u torbicama. Prodaju se po cijeni od 200 eura po paru. Rješenje restorana je jednostavno: ako jedan nestane, dodaje se na račun. Prema riječima vlasnika, obično se magično pojavi.

Besplatno jelo za povrat

Jamie Oliver je jednom tvrdio da gosti mjesečno uzimaju 30.000 talijanskih salveta marke Jamie's. 14 godina kasnije ponovno je otvorio Jamie's Italian na Leicester Squareu i pozvao kradljivce da vrate salvete u zamjenu za besplatnu porciju tjestenine.

Foto: Antonio Ahel

Brasserie Zédel na Piccadillyju počeo je prodavati svoje ružičaste platnene salvete za 15 funti. Isto je napravio i Quaglino's godinama ranije. Njegove prepoznatljive pepeljare u obliku slova Q postale su jedan od velikih londonskih restoranskih trofeja. Do Quaglinove desete godišnjice, navodno ih je nestalo oko 25.000.

Wahaca je pak nudila besplatne tacose kupcima koji su vratili žličice, a Sexy Fish je na podmetače za štapiće u obliku ribe ugravirao "Ukradeno od Sexy Fish".