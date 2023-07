Prvo 'javno slušanje' Radio Zagreba bilo je na Markovu trgu

Dva mjeseca nakon prvog emitiranja Radio Zagreba, prve radio postaje u jugoistočnoj Europi, na današnji dan 1926. godine u Zagrebu je organizirano i - prvo javno slušanje radija.

Pomalo neobičan događaj organiziran je na Markovu trgu, gdje je bila smještena prva radio postaja.Medijski stručnjaci pretpostavljaju da je glavni razlog za organizaciju javnog slušanja bila želja da se popularizira radio program. Naime, u to vrijeme bilo je vrlo malo radio prijamnika u gradu, pa se radio moglo slušati tek u nekim kavanama i organizirano, na javnim mjestima. Signal je emitiran tek do sela Krašić, udaljenog od Zagreba 40 kilometara, tako da radio program u to vrijeme zapravo i nije moglo slušati puno ljudi.

Nema zapisa o tom događaju, pa možemo samo pretpostavljati kako je javno slušanje radija moglo izgledati. No, kako se radio program brzo razvijao, sigurno je da je slušanje radija bivalo sve popularnije. Tome je zasigurno dodatno pridonio i prvi radio prijenos neke nogometne utakmice u Hrvatskoj i tadašnjoj Kraljevini SHS, koji je organiziran 17. srpnja iste godine. Naime, na inicijativu Zagrebačkog nogometnog podsaveza po prvi puta u povijesti prenosila se završna utakmica za Balokovićev pokal, između Građanskog i HAŠK-a, s igrališta Građanskog. Utakmica je završila rezultatom 4-2 u korist domaćina.

Arhiva HRT-a bilježi da je prvi radio prijenos uživo bio u studenom 1926. godine, tijekom otkrivanja spomenika J. J. Strossmayera na ondašnjem Akademičkom trgu, koji danas nosi naziv Strossmayerov trg. Krajem godine emitirana su i dva prijenosa uživo: opera More i Rusalka iz Hrvatskog narodnog kazališta, te Sveta Misa iz Crkve Sv. Marka. Tako se s vremenom produljivao broj sati emitiranja programa, tako da je četvrtkom i nedjeljom program počinjao u 17, a ostalim danima u 19,45 sati. Do kraja 1926. Radio Zagreb imao je čak 4000 pretplatnika.

No, veći dio programa i dalje su činile vijesti čitane iz tiska, ili obavijesti građanima koje su slale vladine, gradske i druge institucije, jer je Vlada Kraljevine SHS postavila vrlo čvrsta pravila o tome što se smije emitirati i strogo kontrolirala program. Prema ugovoru koji su vlasnici radija sklopili s vladom, program je trebao služiti "saopštavanju" vijesti namijenjenih općoj publici, objavi meteoroloških izvještaja, izvještaja s burze, te vijesti s područja znanosti, umjetnosti i razonode, uz glazbu svake vrste. Prema članu 8. toga ugovora, u slučaju emitiranja protuzakonitih sadržaja, posebno kršenja zakona o tisku, slijedilo bi oduzimanje i zatvaranje radio postaje bez naknade.

