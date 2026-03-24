Prvo mjesto za Leu Matanović koja je umjetničkom haljinom oživjela zagrebačku katedralu

Piše Karolina Krčelić,
Foto: Croatian Embassy in Washington D.C.

Lea Matanović osvojila je prvo mjesto na umjetničkoj reviji u SAD-u za originalni dizajn haljine inspirirane zagrebačkom katedralom oštećenom u potresu

Na 12. godišnjoj umjetničkoj reviji Guvernerske škole za umjetnost prvo mjesto osvojila je mlada umjetnica Lea Matanović, čiji je rad ostavio snažan dojam na publiku i stručni žiri.

U uglednom Chrysler muzeju umjetnosti u Norfolku održana je svečana večer 12. godišnje umjetničke revije Guvernerske škole za umjetnost, na kojoj je izniman uspjeh ostvarila mlada umjetnica iz Hrvatske  – Lea Matanović, osvojivši prvo mjesto među snažnom konkurencijom talentiranih učenika.

Ova prestižna nagrada predstavlja veliko priznanje njezinu radu, ali i potvrdu iznimnog talenta i predanosti koju Lea pokazuje već u ranoj fazi svog stvaralaštva.

Kao učenica Srednje škole Princess Anne i Guvernerske škole za umjetnost, Lea se istaknula radom koji nadilazi uobičajene školske okvire te ulazi u prostor snažne i promišljene umjetničke interpretacije. Njezin nagrađeni dizajn, inspiriran temama proživljenog iskustva, prolaznosti vremena i arhitekture, posebno se izdvojio emotivnom i simboličkom interpretacijom zagrebačke katedrale oštećene u potresu. Kroz pažljivo osmišljenu formu i detalje, Lea je uspjela prenijeti slojevitu priču o ranjivosti, ali i otpornosti, čime je njezin rad dobio duboku umjetničku i kulturnu vrijednost.

U njezinu uspjehu stoji i činjenica da je svaki element — od haljine do pratećih dodataka — izrađen ručno, s iznimnom preciznošću i osjećajem za estetiku.

Upravo ta razina posvećenosti, zajedno s jasnom umjetničkom vizijom, ostavila je snažan dojam na stručni žiri i publiku, koji su njezin rad prepoznali kao jedan od najupečatljivijih na cijeloj reviji.

Ovaj uspjeh ne predstavlja samo osobno postignuće, već i značajan trenutak za promociju hrvatske kulturne baštine u međunarodnom kontekstu. Inspiracijom zagrebačkom katedralom, jednim od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske, Lea je na iznimno dojmljiv način povezala svoju umjetnost s vlastitim identitetom i naslijeđem.

Iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u Washingtonu istaknuli su poseban ponos ovim postignućem, naglasivši kako Lea Matanović svojim radom predstavlja primjer izvrsnosti, kreativnosti i snažne povezanosti s domovinom.

Osvojiti prvo mjesto na ovakvom natjecanju, u konkurenciji brojnih talentiranih mladih umjetnika, izniman je uspjeh i jasan pokazatelj da se pred Leom Matanović nalazi svijetla i obećavajuća umjetnička budućnost.

