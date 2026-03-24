Lea Matanović osvojila je prvo mjesto na umjetničkoj reviji u SAD-u za originalni dizajn haljine inspirirane zagrebačkom katedralom oštećenom u potresu
Prvo mjesto za Leu Matanović koja je umjetničkom haljinom oživjela zagrebačku katedralu
Na 12. godišnjoj umjetničkoj reviji Guvernerske škole za umjetnost prvo mjesto osvojila je mlada umjetnica Lea Matanović, čiji je rad ostavio snažan dojam na publiku i stručni žiri.
U uglednom Chrysler muzeju umjetnosti u Norfolku održana je svečana večer 12. godišnje umjetničke revije Guvernerske škole za umjetnost, na kojoj je izniman uspjeh ostvarila mlada umjetnica iz Hrvatske – Lea Matanović, osvojivši prvo mjesto među snažnom konkurencijom talentiranih učenika.
Ova prestižna nagrada predstavlja veliko priznanje njezinu radu, ali i potvrdu iznimnog talenta i predanosti koju Lea pokazuje već u ranoj fazi svog stvaralaštva.
Kao učenica Srednje škole Princess Anne i Guvernerske škole za umjetnost, Lea se istaknula radom koji nadilazi uobičajene školske okvire te ulazi u prostor snažne i promišljene umjetničke interpretacije. Njezin nagrađeni dizajn, inspiriran temama proživljenog iskustva, prolaznosti vremena i arhitekture, posebno se izdvojio emotivnom i simboličkom interpretacijom zagrebačke katedrale oštećene u potresu. Kroz pažljivo osmišljenu formu i detalje, Lea je uspjela prenijeti slojevitu priču o ranjivosti, ali i otpornosti, čime je njezin rad dobio duboku umjetničku i kulturnu vrijednost.
U njezinu uspjehu stoji i činjenica da je svaki element — od haljine do pratećih dodataka — izrađen ručno, s iznimnom preciznošću i osjećajem za estetiku.
Upravo ta razina posvećenosti, zajedno s jasnom umjetničkom vizijom, ostavila je snažan dojam na stručni žiri i publiku, koji su njezin rad prepoznali kao jedan od najupečatljivijih na cijeloj reviji.
Ovaj uspjeh ne predstavlja samo osobno postignuće, već i značajan trenutak za promociju hrvatske kulturne baštine u međunarodnom kontekstu. Inspiracijom zagrebačkom katedralom, jednim od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske, Lea je na iznimno dojmljiv način povezala svoju umjetnost s vlastitim identitetom i naslijeđem.
Iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u Washingtonu istaknuli su poseban ponos ovim postignućem, naglasivši kako Lea Matanović svojim radom predstavlja primjer izvrsnosti, kreativnosti i snažne povezanosti s domovinom.
Osvojiti prvo mjesto na ovakvom natjecanju, u konkurenciji brojnih talentiranih mladih umjetnika, izniman je uspjeh i jasan pokazatelj da se pred Leom Matanović nalazi svijetla i obećavajuća umjetnička budućnost.
