Zendaya zablistala u vintage kreaciji s cvijetom, koju su već nosile slavne dame

Piše Marijana Matković,
Zendaya zablistala u vintage kreaciji s cvijetom, koju su već nosile slavne dame
Slavna glumica očarala je publiku na crvenom tepihu u haljini Eugena Alexandera, kakvu je 80-ih godina prvi puta pokazala Whitney Houston, a nosila ju je i Sarah Jessica Parker

Zendaya je još jednom privukla svu pozornost prošetavši crvenim tepihom na dodjeli  nagrade Essence Black Women in Hollywood. Njezin nastup brzo je privukao pozornost i na Internetu, a mnogi obožavatelji i modni stručnjaci, danima su raspravljali o  o vintage haljini koju je odabrala za tu večer, piše msn.com.

Nosila je bijelu vintage haljinu modne marke Caché, koja se isticala zbog naglaska na jednom ramenu i velikog cvijeta na prsima.  Skulptura cvijeta postala je glavni fokus odjevne kombinacije i učinila je da dobije pomalo dramatičan izgled. Fotografije tog detalja brzo su se proširile društvenim mrežama i ljudi su prepoznali njegov izgled i modnu povijest.

Zendayin dugogodišnji stilist, Law Roach, podijelio je fotografiju i priču o haljini na Instagramu. Napisao je: „Jednostavno sam je pronašao!“  Prema Roachu, haljina podsjeća na ranije modne trenutke. Naime, dizajn podsjeća na dizajnera Eugenea Alexandera iz 1980-ih, haljinu kakvu je nekoć nosila Whitney Houston. Godinama kasnije, kraća verzija dizajna pojavila se i na Sarah Jessici Parker, kad je glumila Carrie Bradshaw.

Zendayin cjelokupini izgled osmišljen je kako bi se uklopio u vintage dojam koji haljina ostavlja. Njena kosa bila je stilizirana u meke, kratke valove koji su odavali holivudski štih. Oči su bile uokvirene trepavicama  Cherry Stax iz Lashifyja, na usnama je nosila Plume Lip u nijansi Châtaigne Grillée,  od Violette_FR. 

Trenutak na crvenom tepihu obožavatelji i društveni mediji ocijenili su kao završetak sjajne godine za Zendayu, koju su obilježili modni događaji, filmski projekti i rad na televiziji, tako da je njen raspored dosad bio doslovno prepun. Projekt koji već prilično privlači pažnju je romantični triler "The Drama", u produkciji A24, koji uskoro treba ugledati svjetlo dana. U filmu glumi s Robertom Pattinsonom. Film je režirao Kristoffer Borgli i govori o paru čiji se odnos iznenada mijenja neposredno prije vjenčanja.

Zendaya će se vratiti i u svijet superheroja sa Spider-Man: "Brand New Day", još jednim dijelom Marvelovog filmskog svemira. Ponovno glumi MJ, uz svog životnog partnera Tom Hollanda. Očekuje se da će se dvoje glumaca zajedno pojaviti i u filmu Odiseja, velikom akcijsko-fantastičnom projektu u režiji Christophera Nolana. Film adaptira klasični grčki mit, a glumačka postava uključuje Matta Damona i Anne Hathaway. Zendaya će glumiti Atenu, božicu mudrosti.

Obožavatelji čekaju i treću sezonu serije Euphoria na HBO-u. Izvješća kažu da će nova sezona uključivati ​​​​skok u vrijeme i pratiti Rue Bennett i njezine prijatelje nekoliko godina nakon srednje škole, a još jedan veliki projekt u njenom rasporedu je "Dina", treći dio, u režiji Denisa Villeneuvea. Priča će se nastaviti na pustinjskom planetu Arrakis, dok se likovi nose s posljedicama svog uspona na vlast.

Između glavnih filmskih uloga i nezaboravnih trenutaka s crvenog tepiha, Zendaya neprestano gradi karijeru kombinirajući blockbuster filmove i jedinstvene kreativne projekte. Kako se bliži datum izlaska njezinih nadolazećih filmova i serija, mnogi obožavatelji pomno prate svaki njen korak i modni iskorak. 

Komentari 0
