KAD PRVA DAMA PREUZME MODNI TRON

FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...

Smaragdnozelena, plisirana haljina bez naramenica bila je izbor Melanije Trump za svečanu večeru u Bijeloj kući, gdje je sa suprugom Donaldom Trumpom dočekala saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Iako je riječ bila o važnom političkom susretu, prva dama bila je ta koja je privukla najviše pozornosti
U.S. President Donald Trump hosts dinner for Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, at the White House in Washington
Kreaciju libanonskog dizajnera Elieja Saaba kombinirala je s visokim potpeticama u istoj boji i jednostavnim dijamantnim naušnicama koje su se jedva nazirale ispod njezinih opuštenih kovrča. | Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
