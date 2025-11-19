FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...
Smaragdnozelena, plisirana haljina bez naramenica bila je izbor Melanije Trump za svečanu večeru u Bijeloj kući, gdje je sa suprugom Donaldom Trumpom dočekala saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Iako je riječ bila o važnom političkom susretu, prva dama bila je ta koja je privukla najviše pozornosti
Kreaciju libanonskog dizajnera Elieja Saaba kombinirala je s visokim potpeticama u istoj boji i jednostavnim dijamantnim naušnicama koje su se jedva nazirale ispod njezinih opuštenih kovrča. | Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS