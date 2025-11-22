Obavijesti

Show

Komentari 1
LIJEPA ZADRANKA

Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'
1
Foto: Instagram

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025. podijelila je fotografiju kojoj se stalno vraća, a obožavatelji u komentarima ispod objave odmah su je zasuli brojnim reakcijama, ali i divnim komplimentima

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025. Laura Gnjatović, tijekom boravka u Bangkoku oduševljavala je publiku i žiri upečatljivim stajlinzima. Njezine modne kombinacije redovito su plijenile pažnju, a fotografije s nastupa i priprema obilazile su društvene mreže i domaće portale. Sada je otkrila i koje joj je izdanje s Tajlanda posebno drago. Na Instagramu je objavila fotografiju koja joj, kako kaže, nosi najviše emocija. Na njoj pozira u raskošnoj crvenoj haljini sa zanimljivim detaljima i visokim prorezom uz nogu.

- Ovaj mi je možda najdraži. Moje lice i tijelo pokazuju istinu, ponosno srce, emotivne trenutke i beskrajnu zahvalnost za svrhu koju sam dobila samo davanjem.. - napisala je Laura u opisu ispod objave, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Kako si wooooow!!! Je*emti', 'Naša najljepša', 'U toj haljini bila je vizija glamura i emocija-trenutak koji se pamti', 'Moj pobjednik', 'Rekla san ti samo crveno obuci', pisali su joj. 

NIKAD VIĐENE FOTKE Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu
Ma žiri nema pojma: Laura je za nas prava Miss Universe. Evo kako je izgledala u djetinjstvu

Inače, Laura je bila jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

ODUŠEVILA SVE Miss Laura za 24sata: Drago mi je da sam 'razglasila' Hrvatsku, sada se vraćam 'starom' životu
Miss Laura za 24sata: Drago mi je da sam 'razglasila' Hrvatsku, sada se vraćam 'starom' životu

Natjecanje je, međutim, obilježio i niz kontroverzi. Jedna od natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme na Tajlandu nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao, a svi su mediji pratili svaki njezin korak. Također, neki od sudaca povukli su i ostavku. Usto, pred samo finale, tri su natjecateljice završile trovanjem hrane. 

LIJEPA ZADRANKA U top 12 nije ušla, ali evo što je slušala Laura Gnjatović prije velikog izlaska na pozornicu...
U top 12 nije ušla, ali evo što je slušala Laura Gnjatović prije velikog izlaska na pozornicu...

Podsjetimo, Laura se plasirala među 30 najboljih, što je sjajan rezultat uzimajući u obzir snažnu konkurenciju ovogodišnjeg izbora. Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti. 

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna
KAOS U DVORANI

Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Zvižduci su pratili proglašenje nove Miss Universe i izazvali kaos u dvorani. Gledatelji su glasno negodovali, uvjereni da odluka nije bila pravedna
Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'
'MASTERCHEF'

Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025