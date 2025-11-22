Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025. Laura Gnjatović, tijekom boravka u Bangkoku oduševljavala je publiku i žiri upečatljivim stajlinzima. Njezine modne kombinacije redovito su plijenile pažnju, a fotografije s nastupa i priprema obilazile su društvene mreže i domaće portale. Sada je otkrila i koje joj je izdanje s Tajlanda posebno drago. Na Instagramu je objavila fotografiju koja joj, kako kaže, nosi najviše emocija. Na njoj pozira u raskošnoj crvenoj haljini sa zanimljivim detaljima i visokim prorezom uz nogu.

- Ovaj mi je možda najdraži. Moje lice i tijelo pokazuju istinu, ponosno srce, emotivne trenutke i beskrajnu zahvalnost za svrhu koju sam dobila samo davanjem.. - napisala je Laura u opisu ispod objave, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Kako si wooooow!!! Je*emti', 'Naša najljepša', 'U toj haljini bila je vizija glamura i emocija-trenutak koji se pamti', 'Moj pobjednik', 'Rekla san ti samo crveno obuci', pisali su joj.

Inače, Laura je bila jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

Natjecanje je, međutim, obilježio i niz kontroverzi. Jedna od natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme na Tajlandu nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao, a svi su mediji pratili svaki njezin korak. Također, neki od sudaca povukli su i ostavku. Usto, pred samo finale, tri su natjecateljice završile trovanjem hrane.

Podsjetimo, Laura se plasirala među 30 najboljih, što je sjajan rezultat uzimajući u obzir snažnu konkurenciju ovogodišnjeg izbora. Titulu Miss Universe 2025. odnijela je predstavnica Meksika, Fatima Bosch, dok su mjesta pratilja zauzele misice Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti.

Foto: Chalinee Thirasupa