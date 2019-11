Psići liječnici: Vau! Ja sam dr. Megi i pomogla sam 500 djece

Uzbuđeni šapat prolomio se u pozdrav oduševljenja kad su u čekaonicu ušle Sunny i Megi, labradorica i velika pudla.

Malene ručice sjurile su se prema njima kako bi ih pomazile. Nekima od njih je to prvi susret s četveronošcima, a drugi su već iskusni vlasnici kućnih ljubimaca. No svima im je zajednička činjenica da su zbog pretraga i bolesti prisiljeni boraviti u bolnici.

- Meni je ovo već treći put. Zadnja dva puta bio je žuti pas kojemu sam zaboravio ime pa sam ga nazvao Žućo. Htio bih imati svojega psa, ali mama se boji - priča nam Luka Borovac (7) dok uzima pseću poslasticu i pruža je labradorici. On je u pratnji roditelja Dražena i Tanje, no ne pokazuje strah. U bolnici je tjedan dana. Iskusna vlasnica ljubimaca Barbara (9) kaže da je tek došla u bolnicu, no raduje se susretu sa psima jer kod kuće ima aljaškog malamuta Rockyja i pekinezericu Belu.

- Problem je jedino što Rocky voli jesti mačke, ali budemo ga naučili da to više ne radi - razdragano priča malena i grli Megi. Pse na druženje vode instruktori pasa pomagača i terapijskih pasa, Ljubica Hagen (38) i Damir Vučić (53) iz Udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

- Sunny i Megi su vršnjakinje i obje imaju oko godinu i pol, no Sunny je terapijski pas koji će raditi individualizirano s korisnicima jedan na jedan, dok je Megi jako iskusna i dosad se družila s više od 500 djece. Dolazila je u Klaićevu otkad je bila štene, a vodili smo je i u škole, dječje vrtiće te domove umirovljenika - pojašnjava Damir dodajući kako je ovo prvi put da su odabrali pudla kao pasminu, jer inače uzimaju labradore.

- Prednost pudla je u tome što ima antialergijsko krzno pa ne može izazvati alergijsku reakciju. To je vrlo senzibilna pasmina koja brzo uči i želi interakciju sa svima - kaže Damir.

No ovo je samo jedna od aktivnosti kojima Klinika za dječje bolesti Zagreb omogućuje mališanima ugodniji boravak u bolnici. Voditeljica odjela za podršku pacijentima Irena Mršić Rimac ističe da na programima surađuju s više od 37 volontera različitih dobnih skupina, a osmislili su po jedan za svaki dan u tjednu. Osim druženja s terapijskim psima ponedjeljkom, organiziraju lutkarske predstave, informatičke radionice, posjete Crvenih nosova, znanstvene radionice i niz aktivnosti.

- Osim što im tako boravak i vrijeme koje su ovdje proveli bude ugodnije, djeca se ne boje pretraga i njihov odnos prema medicinskom osoblju je više prijateljski - pojašnjava.

