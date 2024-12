Psihologinja: Ovo su znakovi da ste privlačniji nego što mislite

Psihologinja je otkrila pet znakova koji pokazuju jeste li privlačniji nego što mislite – a neki su doista suptilni. Ponekad kada se pogledate u ogledalo može biti teško vidjeti 'komada' kakav doista jeste. Bilo da je riječ o poljuljanom samopouzdanju izazvanom hejterima, vidjeti odraz s kojim niste zadovoljni uvijek je neugodno.

Međutim, Francesca Tighinean otkrila je da se možda vidite u potpuno pogrešnom svjetlu - i zbog toga je postala viralna na TikToku. U objavi je - za svojih 1,3 milijuna sljedbenika - psihologinja objasnila da postoje neki pokazatelji na koje treba obratiti pažnju kada se radi o procjeni koliko ste privlačni.

A to nema nikakve veze s novom fancy garderobom ili filerom za lice. Dakle, kojih je to pet znakova? Pa, Francesca je rekla da morate paziti na to kako stranci reagiraju i komuniciraju s vama.

Prvi znak je podizanje obrva ili 'bljesak'. Objasnila je: 'Ako želite znati zračite li ljepotom, onda pripazite na obrve. To je poznato kao bljesak obrva. To može biti podsvjesna indikacija ili interes ili intriga'.

Znak broj dva na koji trebate pripaziti odnosi se na strance koji se trude da vam pomognu. Moguće je da je to samo draga osoba ili se pak netko zapalio za vas.

Francesca je nastavila: 'Drugo, kad drugi daju sve od sebe kako bi vam pomogli - zbog efekta aureole gdje je privlačnost povezana s pozitivnim osobinama - podsvjesno smo skloni biti prijateljskiji i velikodušniji prema onima koje smatramo privlačnima'.

Čovjek bi pomislio da će najljepše ljude stalno obasipati komplimentima, zar ne? Pa, očito nije tako. Ako se osjećate kao da izgledate dobro, ali nitko to ne govori, to bi moglo biti zato što ljudi pretpostavljaju da to već znate.

Psihologinja je dodala: 'Treće, rijetko dobivate komplimente na račun svog izgleda i to zato što ljudi vjerojatno misle da ste već svjesni koliko ste privlačni i stoga vjeruju da vas ne moraju na to podsjećati'.

To nas dovodi do broja četiri - buljenja. Unatoč tome što ljudi ne priznaju da izgledate prelijepo, njihovi su pogledi vrlo znakoviti.

Francesca je otkrila da će u najprivlačnije ljude buljiti stranci koji su oduševljeni vašom ljepotom. A možda to i podsvjesno rade.

Na kraju, ali ne manje važno, je znak privlačnosti broj pet – a ima veze s reakcijom koju dobijete kada priznate svoju nesigurnost.

Psihologinja je podijelila: 'Peto, ljudi su iznenađeni vašom nesigurnošću. Ovakva reakcija često ukazuje na to da vas gledaju u pozitivnijem svjetlu nego što vi sebe doživljavate'.

Pet znakova privlačnosti:

• 'bljesak' obrva

• ponuđena pomoć od stranaca

• rijetko dobivate komplimente

• pogledi stranaca

• drugi su iznenađeni vašom nesigurnošću