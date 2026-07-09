Psiholozi otkrili koji je razlog za sve češće razvode nakon 50-ih

Razvod je jedno od najtežih životnih iskustava - može biti bolan, traumatičan i emocionalno iscrpljujući. Zato je sasvim razumljivo da mnogi žele znati koji su najčešći razlozi zbog kojih brakovi pucaju, nadajući se da će tako izbjeći isti scenarij. S druge strane, oni koji su već prošli razvod često traže potvrdu da u svom iskustvu nisu sami.

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Prekinuti brak ili uopće razmišljati o tome složen je, emotivan i dugotrajan proces, a mnogima je još teži nakon 50. godine života. U toj dobi ljudi su često godinama u braku, neki iza sebe već imaju jedan razvod, a mnogi se pitaju isplati li se ponovno prolaziti kroz sve to, osobito kada pomisle na današnje ljubavne odnose i upoznavanje novih partnera.

Kako bi doznali što najčešće dovodi do razvoda nakon pedesete godine, novinari Paradea razgovarali su s troje psihologa. Svi su izdvojili isti glavni razlog, a objasnili su i zašto se sve više parova u toj životnoj dobi odlučuje na razvod, koje su prednosti i nedostaci takozvanog 'sivog razvoda' (engl. gray divorce) te što parovi mogu učiniti kako bi spasili svoj brak.

Najčešći razlog razvoda nakon 50. godine, prema mišljenju troje psihologa

Iako postoji čitav niz razloga koji mogu dovesti do razvoda, psiholozi smatraju da se kod parova starijih od 50 godina jedan uzrok posebno ističe.

- Kod mnogih ljudi starijih od 50 godina glavni okidač razvoda je sindrom praznog gnijezda - kaže dr. Tara Lally, nadzorna psihologinja u zdravstvenom sustavu Hackensack Meridian Health.

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Sindrom praznog gnijezda javlja se kada djeca odrastu i napuste roditeljski dom - zbog studija ili samostalnog života. Roditelji tada mogu osjećati tugu, zbunjenost, gubitak životne svrhe, ali i određeno olakšanje jer završava jedno važno životno razdoblje.

No, kako ističu stručnjaci, sindrom praznog gnijezda nije pravi uzrok razvoda.

- On ne uzrokuje razvod - samo razotkriva ono što se možda tiho raspadalo posljednjih dvadeset godina - objašnjava dr. Deborah Gilman, klinička psihologinja i vlasnica Fox Chapel Psychological Services.

Prema njezinim riječima, djeca često postanu središte života i svojevrsna distrakcija koja prikriva probleme u partnerskom odnosu. Kada odu od kuće, supružnici napokon ostanu sami sa svojim neriješenim sukobima, emocionalnom udaljenošću i činjenicom da su se tijekom godina promijenili.

- Pokazalo se da su neki parovi bili izvrsni roditelji, ali više nisu bili partneri“, kaže Gilman.

Slična iskustva ima i dr. Lally.

'Kad svakodnevna buka utihne, a aktivno roditeljstvo više nije glavna zajednička zadaća, suočimo se s onim što smo godinama zanemarivali - nedostatkom bliskosti i intimnosti.'

Mnogi tada shvate da sa supružnikom više nemaju mnogo zajedničkih interesa ili da su se tijekom godina razvijali u potpuno različitim smjerovima.

- Kada djece više nema u kući, partneri se ponekad osjećaju kao da žive s potpunim strancem - kaže dr. Francine Toder, klinička psihologinja, profesorica emerita i autorica knjige Your Kids Are Grown: Parenting 2.0. 'Mlada ljubav ne stari uvijek dobro.'

Zašto se sve više parova razvodi nakon 50. godine?

Naravno, razvod se može dogoditi u bilo kojoj životnoj dobi, ali posljednjih godina sve je češći među parovima starijima od 50 godina, posebno među pripadnicima generacije baby boomera.

Prema istraživanju iz 2022. godine, udio razvoda među parovima starijima od 50 godina značajno je porastao. Dok su 1990. godine činili samo 8,7 posto svih razvoda, do 2019. godine taj se broj povećao na čak 36 posto.

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Zašto se to događa?

Dr. Tara Lally objašnjava da jedan od razloga leži u tome što ljudi danas žive dulje, više razmišljaju o osobnom zadovoljstvu i žele iskoristiti godine koje su pred njima na kvalitetniji način. Na odluke o razvodu mogu utjecati i zdravstveni problemi ili odlazak u mirovinu, kada se supružnici odjednom nađu zajedno u potpuno novoj životnoj fazi.

Važan je i generacijski faktor. Mnogi ljudi iz ove dobne skupine već su ranije prolazili kroz razvode, pa su češće u drugom ili trećem braku, a takvi brakovi statistički imaju veću vjerojatnost završiti razvodom.

- Mnogi pripadnici generacije baby boomera koji su u drugom ili trećem braku danas su među glavnim pokretačima porasta takozvanih sivih razvoda - objašnjava dr. Lally.

Osim toga, ljudi se s godinama često mijenjaju. Njihove vrijednosti, očekivanja i potrebe više nisu iste kao u mladosti.

- Dulji životni vijek daje ljudima priliku da razmisle o tome što im je zaista važno - kaže dr. Toder. 'Kada shvate da ih čeka još mnogo godina života, manje su spremni ostati u odnosu koji im više ne pruža ono što trebaju.'

Dr. Deborah Gilman dodaje da su se promijenile i društvene okolnosti. Razvod više nije toliko stigmatiziran kao nekada, a žene danas češće imaju vlastitu financijsku neovisnost.

- Sve manje ljudi spremno je provesti sljedećih 30 godina nesretno samo zbog tradicije - kaže Gilman.

Prema njezinim riječima, srednje životno razdoblje često donosi trenutak preispitivanja vlastitog života.

'Dođe trenutak kada se ljudi zapitaju: ‘Je li to stvarno sve?’ I tada ono što su godinama tolerirali u vezi – poput emocionalne udaljenosti partnera – odjednom više ne izgleda prihvatljivo.'

Koji su nedostaci razvoda nakon 50. godine?

Možda ste već čuli izraz 'sivi razvod'. Riječ je o razvodu koji se događa kasnije u životu, najčešće nakon 50. godine.

Iako prekid dugogodišnjeg braka ponekad može biti najbolja odluka, stručnjaci upozoravaju da takav razvod donosi i određene izazove.

- U prosjeku žene češće pretrpe veći financijski udar, dok se muškarci češće teže emocionalno nose s razvodom - kaže dr. Gilman. 'No to je samo opći trend, a ne pravilo koje vrijedi za svakoga'.

Među najčešćim izazovima razvoda nakon 50. godine psiholozi izdvajaju:

smanjenje mirovinske ušteđevine

veće troškove života jer se jedno kućanstvo pretvara u dva

gubitak zdravstvenog osiguranja ili određenih pogodnosti

kompliciranu podjelu imovine

osjećaj usamljenosti i tuge

stres zbog potrebe da se „krene ispočetka“

gubitak zajedničkog društvenog kruga

promjene u odnosima s odraslom djecom i unucima

brige oko buduće skrbi i starenja

prekid odnosa koji je možda ipak mogao biti spašen uz pomoć stručnjaka

potrebu za ponovnim radom nakon mirovine zbog financijskih poteškoća

dodatni stres oko blagdana i obiteljske dinamike

gubitak osobe koja je bila emocionalna i fizička podrška

- Sivi razvod može biti oslobađajući - naglašava dr. Gilman. 'Ljudi nakon njega mogu pronaći sreću, vlastiti identitet, pa čak i novu ljubav. No istraživanja jasno pokazuju da se emocionalno nezadovoljstvo često zamjenjuje financijskom, društvenom i fizičkom nesigurnošću.'