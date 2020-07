Put do blagostanja u životu je u realnim očekivanjima i željama

Mnogo studija tijekom godina pokazalo je da su optimisti zdravi i sretni. No biti odmjereni realist moglo bi biti još bolje za vaše mentalno zdravlje, kažu istraživači

<p>Životni treneri i motivacijski govornici često pozitivno razmišljanje tretiraju kao ključ sreće. Knjige o samopomoći obično promoviraju sličnu poruku, a bestseler Moć pozitivnog razmišljanja Normana Vincenta Pealea tvrdi:</p><p>- Kad očekujete najbolje, u vaš um puštate magnetsku silu koja vam po zakonu privlačnosti donosi najbolje za vas.</p><p>Ideja nije samo u tome da optimistično razmišljanje tjera crne misli, već i da samo vjerovanje u uspjeh donosi ono čemu težite. </p><p>Možda je zbog toga nerealni optimizam - sklonost precjenjivanja vjerojatnosti da će se dogoditi dobre stvari i podcjenjivanje vjerojatnosti da će se loše stvari dogoditi - jedna od najprodornijih ljudskih osobina. Studije dosljedno pokazuju da velika većina stanovništva (oko 80% prema većini procjena) pokazuje pretjerano optimistične poglede na život.</p><p>Ali i pesimizam ima svojih zagovornika. Unatoč činjenici da očekivanje najgoreg može biti izuzetno psihološki bolno, pesimisti su po svojoj prirodi prilično imuni na razočaranje.</p><p>Engleski pisac Thomas Hardy je napisao:</p><p>- Pesimizam je, ukratko, igra na sigurno. Ne možete izgubiti, možete samo dobiti. To je jedini pogled na život u kojem se nikada ne možete razočarati. Razmislivši što učiniti u najgorim mogućim okolnostima, kada se one ne ostvare, život postaje dječja igra .</p><p>Ovo gledište dobiva implicitnu podršku nobelovca Daniela Kahnemana i njegovog pokojnog kolege Amosa Tverskog. Prema njihovom konceptu averzije prema gubitku, osjećamo dvostruko više boli od gubitaka nego što doživljavamo radost zbog jednakih dobitaka.</p><p>Na primjer, bol zbog neočekivanog gubitka 10 kuna dvostruko je jača od radosti zbog neočekivanog dobitka 10 kn. U većini slučajeva osjećaj dobitka ili gubitka, ovisi o očekivanjima. Dobivanje povećanja plaće u iznosu od 5000 kuna može se činiti gubitkom ako ste očekivali 10.000 kuna. Nerealistični optimisti, očekujući puno toga, mogu doživjeti velike doze razornog razočaranja.</p><p>Ovakvi pogledi na prednosti optimističkog ili pesimističkog načina razmišljanja u kontrastu su perspektivi mainstream ekonomije prema kojoj je najbolje imati realna očekivanja. Stvar je u tome da su za donošenje dobrih odluka potrebne točne, nepristrane informacije.</p><p>Optimizam i pesimizam su stoga pristrane prosudbe zbog kojih se donose loše odluke, što dovodi do loših rezultata i slabijeg uspjeha. </p><p>Londonska škole ekonomije istražila je imaju li optimisti, pesimisti ili realisti najveće dugoročno blagostanje zbog svog načina razmišljanja. U istraživanju su pratili 1601 osobu stariju od 18 godina.</p><p>Blagostanje su mjerili upitnicima u kojima su ispitanici ocjenjivali svoje zadovoljstvo životom i psihološki stres. Uz to, mjerili su i financije sudionika te koliko su sami ispitanici mislili da zarađuju; malo, dovoljno ili puno.</p><h2>Živjeti u stvarnosti</h2><p>Njihovo glavno otkriće bilo je da nisu bitni samo rezultati nego i očekivanja. Na kraju su i pesimizam i optimizam povezani s manjim blagostanjem, a oni koji su imali realna očekivanja, bili su najsretniji.</p><p>Ti rezultati nekima možda dođu kao olakšanje jer to znači da ne morate cijeli dan razmišljati pozitivno da bi bili sretni. Umjesto toga, vidimo da realnost i donošenje zdravih odluka na temelju dokaza mogu donijeti osjećaj blagostanja.</p><p>Postoje dva razloga koji bi mogli objasniti takve rezultate. Prvo, ti bi rezultati mogli biti rezultat suprotstavljenih emocija. Za optimiste, razočaranje može dovesti do pada sreće kada planovi počnu propadati, a kod pesimista depresivni učinak očekivanja propasti može s vremenom dominirati nad srećom kada se izbjegne najgore.</p><p>Alternativa tome je da će planovi koji se temelje na netočnim vjerovanjima donijeti lošije rezultate od racionalnih, realnih uvjerenja. U svakom slučaju, istraživanje je otkrilo da pogrešna percepcija uključuje slabije blagostanje, piše <a href="https://www.bbc.com/worklife/article/20200722-how-being-realistic-can-be-key-to-your-wellbeing" target="_blank">BBC</a>.</p>