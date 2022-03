Put do rodne ravnopravnosti je popločan podacima iz prakse

Identificiranjem temeljnih uzroka i načina kao ih riješiti svodi se na jednu stvar: dobivanje pravih podataka, dobivanje dovoljno podataka i prepoznavanje da je to problem koji treba rješavati na razini svakog pojedinog istraživačkog projekta.

Za Michaelu Brchnelovu to je pitanje činjenica. Kao doktorandica u Centru za matematičku plazma-astrofiziku u Leuvenu, Belgija, itekako je svjesna iskrivljenog udjela muškaraca i žena u određenim dijelovima akademske zajednice.

U njezinom području, na primjer, žene s doktoratom još uvijek su nedovoljno zastupljene. Zbog toga je Brchnelova osjetljiva na nesigurnost u akademskim krugovima, posebno za istraživačice.

- I sama vidim da s akademskom karijerom nema puno sigurnosti. Doktorat je u osnovi najdulji ugovor koji se može dobiti na početku karijere - kaže Brchnelova, koja je odabrana za kampanju #EUwomen4future koju je pokrenula Mariya Gabriel, europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, u ožujku 2020.

Premda pogađa i muškarce i žene, obično više pogađa žene. U tako konkurentnom svijetu kao što je akademska zajednica, odlazak na porodiljni dopust od godinu dana može unazaditi ženu u odnosu na muške kolege, koji ne moraju nužno uzeti istu pauzu od svog akademskog staža.

- Danas je sve bolje. Moj odjel zaista pokušava podržati žene koje žele imati djecu tijekom doktorata. Ipak, uvijek je popraćeno s puno poteškoća. Ako uzmeš godinu dana pauze, vrlo je teško vratiti se u igru - dodaje.

Praćenje puta istraživača

Od svog prvog objavljivanja 2003., trogodišnje izvješće She Figures pomno je pratilo putovanje žena i muškaraca istraživača od trenutka kada su završili doktorski studij i tijekom njihove karijere, uključujući rezultate istraživanja i inovacija (R&I) koje ostvaruju.

- S obzirom da sam bila uključena u dva izdanja izvješća She Figures, mislim da je to nevjerojatan i fantastičan dokument i trud, koji ne postoji nigdje drugdje u svijetu - govori dr. Elizabeth Pollitzer, suosnivačica i direktorica neprofitne organizacije Portia koja prati ravnopravnost spolova u znanosti i uključivanje rodne dimenzije u sadržaj istraživanja i inovacija.

- She Figures omogućuje donositeljima politika, sveučilištima i istraživačkim organizacijama da vide kako napreduju u pogledu ravnopravnosti spolova u odnosu na druge zemlje, kao i usporedbu u različitim područjima istraživanja. I, naravno, ne možete ništa poboljšati ako nemate prilično dobre podatke o statusu quo - kaže.

Najnovije izvješće She Figures pokazuje da rodne nejednakosti u istraživačkom prostoru i dalje postoje unatoč desetljećima truda i napora da se situacija poboljša. Žene su primjerice još uvijek nedovoljno zastupljene na najvišoj akademskoj razini i na pozicijama koje zahtijevaju donošenje odluka te zaostaju za svojim muškim kolegama u pogledu rezultata istraživanja i inovacija (kao što su publikacije, pohvale, patenti i suradnja u industriji).

Još uvijek postoje velike razlike među studijskim područjima, a žene predstavljaju samo 29 % doktora znanosti u inženjerstvu, proizvodnji i građevinarstvu.

Raščlanjivanje razvojnog puta

Dok izdanje izvješća She Figures iz 2021. pokazuje napredak u određenim područjima, na primjer činjenicu da na doktorskoj i diplomskoj razini gotovo postoji paritet spolova, ogromna količina podataka iz cijele Europe na kojima se izvješće temelji također otkriva složenost rodnih pitanja i mnoge razine na kojima postoji rodna nejednakost.

- Vrlo je zanimljivo, jer više žena nego muškaraca doktorira u području prirodoslovnih znanosti pa biste pomislili da bi barem u području prirodoslovnih znanosti udio žena na razini profesora bio puno veći nego u drugim područjima. Ali to nije tako. Dakle, mislim da je ono što smo naučili tijekom posljednjih 10 godina da ne možemo gledati razvojni put kao cjelinu; moramo pogledati svaki segment razvojnog puta i identificirati što je to što sprječava žene da napreduju - kaže dr. Pollitzer.

Dr. Pollitzer objašnjava kako podaci izvješća She Figures ukazuju na to da svaka faza karijere za istraživača ima svoje vlastite prepreke: prepreke s kojima se žene susreću u napredovanju do pozicije izvanredne profesorice, na primjer, različite su od onih s kojima se susreću prilikom postizanja zvanja redovitog profesora. Kao takva, potrebna su ciljana rješenja za različite etape akademske karijere.

- 70 poto redovnih profesora su muškarci i oni će na tim pozicijama biti još dosta dugo. Dakle, ako se ne formiraju nova profesorska mjesta, zapravo će biti jako teško povećati broj žena na tim pozicijama - rekla je.

Također je važno imati na umu da rješenja ovise o području.

- Voljela bih da ljudi pogledaju prirodoslovne znanosti i kažu da je ravnopravnost postignuta, da više nije potrebno privlačiti žene se bave prirodoslovnim znanostima, jer ih u tom području ima puno - kaže dr. Pollitzer.

U prirodoslovnim znanostima, napori bi se umjesto toga mogli usredotočiti na poboljšanje napredovanja žena na više pozicije u akademskoj zajednici.

- Ali još se nešto događa u fizici, gdje ima puno manje žena koje su diplomirale nego muškaraca; u tom području, sam razvojni put treba malo razraditi - dodaje.

Planiranje, praćenje i mjerenje napretka

Podaci su središnji za razvoj politika koje se primjenjuju u svima područjima. No, podaci su promjenjiva stvar. Propisi o zaštiti privatnosti, različiti načini prikupljanja podataka i različito razumijevanje vrste podataka koji se prikupljaju znače da može biti vrlo teško dobiti detaljan pregled situacije na nacionalnoj razini, a kamoli na razini EU-a.

Kao ekonomistica na Odsjeku za ekonomiju Marco Biagi na Sveučilištu Modena i Reggio Emilia, profesorica Tindara Addabbo poznaje podatkovno okruženje bolje od većine. Koristeći izvješće She Figures kao polaznu točku, može raščlaniti podatke kako bi dobila jasniju sliku o ravnopravnosti spolova na razini pojedinih sveučilišta.

Na primjer, sa svojim istraživačkim timom profesorica Addabbo razvila je IDEM indeks, sustavni pokazatelj koji objedinjuje različite dimenzije ravnopravnosti spolova unutar organizacija kako bi se bolje usmjeravalo osmišljavanje aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje rodne ravnopravnost i mjerenje ukupnog učinka.

Koordinirajući projekt LeTSGEPs, prof. Addabbo usko surađuje s organizacijama koje se bave istraživanjem na provedbi Planova o ravnopravnosti spolova (GEP). To je novi uvjet za sva sveučilišta i istraživačka tijela koja se prijavljuju za financiranje u okviru Horizon Europe.

Na temelju konkretnih mjera i ciljeva, GEP-ovi uključuju aktivnosti kojima je cilj promicanje ravnopravnosti spolova kroz institucionalne promjene. Također se bave ravnotežom poslovnog i privatnog života i organizacijskom kulturom, jednakošću spolova u zapošljavanju i napredovanjem u karijeri.

No, mjerenje postizanja ishoda zahtijeva razvoj pravih pokazatelja.

- Indeks staklenog stropa vrlo je moćan - govori prof. Addabbo, pozivajući se na pokazatelj u izvješću She Figures koji istražuju prepreke koje ometaju ženama pristup najvišim pozicijama donositelja odluka kao i menadžerskim pozicijama i dodaje 'ali još jedan pokazatelj koji se trenutno ne koristi u izvješću She Figures je indeks staklenih vrata.'

Indeks staklenih vrata (GDI) koji je predstavila Ilenia Picardi dokumentira i omogućuje nam mjerenje nevidljivih barijera koje ometaju akademski put žena od najranijih faza karijere.

I dok indeks staklenog stropa u posljednjem izvješću She Figures pokazuje da postoji spor, ali stalan napredak u postizanju najviših pozicija za žene, GDI može otkriti drugačiji trend: kada se primijeni na talijanski akademski sustav, GDI je zapravo pokazao pad u udjelu žena s pristupom stabilnim akademskim pozicijama u svim glavnim istraživačkim područjima.

Što više podataka to bolje

- Za nas su podaci i statistika početna točka. Potrebna nam je znanstvena slika situacije, a za to su nam potrebni podaci - rekla je Zulema Altamirano, ravnateljica Odjela za žene i znanost pri španjolskom Ministarstvu znanosti i inovacija.

Njezin tim u ministarstvu vodio je rad na savjetima o strateškim politikama tijekom projekta GENDERACTION koji financira EU i razvija rješenja politike koja mogu poboljšati ravnotežu spolova u javnim istraživačkim organizacijama u Španjolskoj.

Oni koriste izvješće She Figures kako bi dobili sliku o tome kakva je ukupna situacija u Španjolskoj u usporedbi s ostatkom Europe i kako bi identificirali nove načine za poboljšanje ravnopravnosti spolova u svom nacionalnom istraživačkom prostoru.

Važan dio rada ministarstva leži u povezivanju s istraživačkim organizacijama.

- Ako ne vide nikakav problem u ravnopravnosti spolova, onda će se pitati zašto bi uložili toliko truda u pravilno prikupljanje podataka. Zato objašnjavamo vezu između onoga što tražimo od njih i onoga što će im to dati zauzvrat - rekla je.

U slučaju Španjolske, javne istraživačke organizacije dobro su upućene u sveobuhvatno prikupljanje podataka koje je obvezno od 2007. Altamirano i njezini kolege mogu koristiti ove informacije za izgradnju jasne slike o ravnopravnosti spolova u javnim istraživačkim organizacijama u zemlji. Sljedeća razina djelovanja je da se počnemo pitati zašto situacija izgleda onako kako izgleda, te razvoj političkih aktivnosti koje mogu poboljšati status quo.

Altamirano može navesti niz inicijativa koje su pokrenute u Španjolskoj kako bi utjecale na promjenu, a najveća je nova zakonska regulativa koja će obvezivati istraživačke organizacije ne samo da provode aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti spolova, već i da ih prate.

- Drugi dio je ključan. Kad dobijemo sliku, onda se moramo zapitati djeluju li mjere koje poduzimamo za poboljšanje ravnopravnosti spolova. Jer na papiru je sve moguće - dodaje.

Istraživanja u ovom članku financira EU. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.