Putovanja za ekstra bogate: Izlet do ruba svemira, polarne ekspedicije, let oko svijeta...

Za najbogatije pojedince luksuz više nije u vlasništvu, poput jahte ili vile vrijedne milijune eura, već u iskustvu. Upravo to ističe izvješće o trendovima putovanja za 2026. godinu World Luxury Chamber of Commerce.

Današnji ultra-bogati putnici traže hiperpersonalizirana, autentična iskustva koja nisu dostupna široj javnosti.. Donosimo pregled nekih od najekskluzivnijih putničkih iskustava na svijetu.

Putovanje oko svijeta privatnim avionom

Putovanja privatnim zrakoplovima sve su popularnija zahvaljujući modelima djelomičnog vlasništva i aplikacijama za najam.

Za one koji ne žele sami planirati itinerar, Four Seasons nudi potpuno organizirana putovanja oko svijeta privatnim avionom. Ova putovanja traju između 20 i 24 dana, a moguće je birati između ruta poput 'New World Icons', 'Ancient Explorer' i 'International Intrigue'.

Putnici posjećuju destinacije kao što su Bora Bora, Galapagos, Petra, Kyoto, Uskršnji otoci, Maldivi, Serengeti i Isand.

Putovanja uključuju privatne obilaske, radionice i kulturna iskustva, primjerice učenje samurajskog mačevanja u Tokiju. Letovi se odvijaju u posebno prilagođenom zrakoplovu s tek 48 do 52 sjedala, luksuznim ležajevima, vrhunskom gastronomijom i concierge uslugom. Cijene ruta u ovim 'hotelima na nebu' kreću se od oko 219.000 dolara (oko 187.000 eura) naviše.

Najam privatnog otoka

Za najbogatije, najam cijelog privatnog otoka za posebne prilike poput vjenčanja ili rođendana postaje sve popularniji izbor. Među najpoznatijima su Banwa Private Island, Calivigny Island i Laucala Island.

Posebno se ističe Necker Island u vlasništvu Richarda Branson, kao i Musha Cay, otok mađioničara Davida Copperfielda.

Gosti mogu uživati u vilama s privatnim bazenima, personaliziranoj gastronomiji, wellness tretmanima, vodenim sportovima i čak večerama na pješčanim sprudovima.

Cijene variraju, od oko 39.000 eura po noći na Voavah Private Island do čak 85.000 eura po noći na Banwa otoku.

Putovanje do ruba svemira

Ako su vam klasična putovanja dosadila, danas je moguće otići i u svemir.

Blue Origin nudi suborbitalne letove od 10 do 11 minuta, tijekom kojih putnici nekoliko minuta lebde u bestežinskom stanju nakon prelaska Kármánove linije na visini od 100 kilometara.

Za avanturiste tu su i letovi tvrtke Virgin Galactic, koji traju oko 90 minuta i nude sličan doživljaj. Najekskluzivnija opcija je SpaceX i njihova letjelica Crew Dragon, koja omogućuje višednevni boravak u orbiti oko Zemlje.

Cijena? Oko 46,9 milijuna eura po osobi.

Luksuzne polarne ekspedicije

Putovanja na Antarktiku i Arktik posljednjih su godina u velikom porastu, posebno među ljubiteljima avanture i prirode.

Operator White Desert nudi ekskluzivne ture u unutrašnjost Antarktike, uključujući let privatnim avionom iz Cape Towna. Putnici odsjedaju u luksuznim kampovima poput Echo i Whichaway, posjećuju Južni pol i kolonije carskih pingvina u zaljevu Atka.

Aktivnosti uključuju penjanje po ledu, istraživanje ledenih tunela i vožnju biciklom po snijegu, uz vodstvo stručnih istraživača.

Cijene sedmodnevnih putovanja počinju od oko 60.000 eura po osobi.

Novi luksuz

U svijetu luksuznih putovanja jasno se vidi promjena, fokus se pomiče s posjedovanja na doživljaj. Bilo da je riječ o privatnom otoku, letu u svemir ili istraživanju Antarktike, najbogatiji putnici danas traže ono što novac najteže kupuje: jedinstveno, nezaboravno iskustvo.