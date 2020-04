Rad od kuće: Može i iz kreveta ili s kauča, ali uz puno kretanja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Stomatolozi su objasnili kako brinuti o zubima u doba korone

Fizioterapeutkinja Claire Small iz Londona ističe da možete raditi bilo u krevetu, za radnim stolom ili na kauču ako vam je tako udobno.

Istaknula da je kretanje najvažnije i da pronađete razlog koji će vas natjerati da ustanete i prošetate. Dodala je i da jednostavno prilagođavanje zaslona laptopa može pomoći da izbjegnete bolove dok radite od kuće

Radno mjesto treba biti udobno

Nekima je rad za kuhinjskim stolom ili iz kauča super ideje, dok je drugima ta ideja užasna. Claire savjetuje da radno mjesto treba biti udobno jer ćete tako biti najproduktivniji.

Foto: Pavel Vladychenko vk.com/altern8or

- Najvažnije kod odabira kućnog radnog prostora su udobnost i varijabilnost. Istraživanja su pokazala da postoji slaba veza između 'lošeg držanja' i boli što znači da ne postoji 'idealno sjedenje'. Trebali biste raditi gdje se osjećate najudobnije i najproduktivnije - rekla je Claire i dodala da rad iz kreveta ili kauča nije štetan za nečije zdravlje ili držanje, ali samo ako je uravnotežen s kretanjem.

Najbolji način sjedenja

Stručnjaci kažu da vam ne trebaju skupe ili posebne stolice kako biste izbjegli neželjene bolove.

- Pronađite stolicu u kojoj se osjećate ugodno kada sjedite i ne brinite se da morate sjedite uspravno cijelo vrijeme. Najgora stvar koju možete učiniti je misliti da trebate održati određeni položaj cijelo vrijeme ili se samo kretati u granicama određenog prostora. - rekla je Claire.

Kretanje je najvažnije

Claire smatra da nema ispravnog ili pogrešnog držanja, ali upozorava da duže sjedenje u istom položaju može uzrokovati naprezanje i pritisak na mišiće.

Foto: Dremastime

- Kada postanemo manje fleksibilni u nekim područjima, počinjemo vršiti pritisak na te dijelove tijela i smanjujemo protok krvi u naša tkiva. Sve to može dovesti do boli. Kretanje je najbolji lijek - kaže i dodaje da pronađete neki razlog za ustajanje, a to može biti da napravite sebi kavu, da obavite telefonski poziv ili slično. Napravite kratke vježbe i vratite se nazad na posao.

Podesite zaslon na laptopu

Jednostavno podešavanje visine ekrana prijenosnog računala može biti ključno za izbjegavanje bolova, tvrdi Claire.

- Neka vaše prijenosno računalo budu u položaju u kojem se ramena osjećaju opušteno i ugodno tako da možete vidjeti ekran - savjetuje.

Odvojite radno vrijeme od slobodnog

Claire savjetuje da radno vrijeme odvojite od obiteljskog kako ne biste morali neprekidno raditi ili imati osjećaj krivnje zbog pauza.

- Izbjegavajte raditi pauze sredinom dana da biste čitali knjigu ili gledali televiziju jer ćete imati osjećaj krivnje i nastaviti raditi u večernjim satima kada biste trebali provodite vrijeme sa svojom obitelji. Počnite radite u točno određeno vrijeme, napravite pauzu za ručak i dovršite posao - zaključuje Claire, a piše Daily Mail.

