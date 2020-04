Stomatolozi su objasnili kako brinuti o zubima u doba korone

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kada doktoru: Imate vodoravne ili okomite nabore na noktima?

Tijekom izolacije možete vrlo kvalitetno brinuti o svojim zubima. Stomatolozi koji rade u prestižnim klinikama otkrili su kojih pet koraka možete poduzeti, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO O PRANJU ZUBA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dr. Safa Al - Naher je stomatolog te voditelj dentalne klinike The Care Dental Practice and Care Dental Platinum u Londonu, a dr. med. dent. Srećko Srdjak je parodontolog i ravnatelj Stomatološke poliklinike Arena. Upozoravaju da je sada iznimno važno brinuti o dentalnoj higijeni, budući da su sve hitne dentalne službe do daljnjega zatvorene, a primaju isključivo pacijente koji trpe bolove. Kako bi ipak bili na raspolaganju svima, u Poliklinici Arena su otvorili mogućnost virtualnog savjetovanja gdje pacijenti o svojim tegobama razgovaraju izravno sa stomatologom.

Foto: Fotolia

- Zato preporučujem svima kojima treba usluga stomatologa da prije svega nazovu svog liječnika. Njemu treba opisati situaciju i on će tada procijeniti što učiniti dalje. U stomatologiji su najhitnija stanja veliki ekstremni bolovi i otekline. Naglašavam ekstremne bolove jer je bilo situacija da pacijenti kažu kako ih jako boli već mjesec dana. Ako boli mjesec dana, nije hitno. Kod oteklina i sličnih pojava neophodno je imati rentgensku sliku - ističe dr. Srdjak pojašnjavajući kako su u Hrvatskoj hitne stomatološke ambulante dobro organizirane i moguće je napraviti rentgen.

- Pritom ne treba opterećivati stomatologe u Hitnoj, nego svojem liječniku proslijediti rentgen i on će potom procijeniti je li vam dovoljan antibiotik ili je ipak situacija takva da trebate hitnu stomatološki skrb - kaže dr. Srdjak navodeći kako valja imati na umu da je procjena hoće li se i kada javiti liječniku u konačnici ipak na pacijentu.

Foto: Dreamstime

- To znači da netko kome se, recimo, slomila proteza, ne trpi bolove i nije ugrožen, ali ne može normalno jesti, govoriti ni funkcionirati. Je li i to onda hitno stanje? Isto tako, treba znati da stanje koje traje dulje vrijeme može pričekati još koji tjedan ili mjesec bez ozbiljnih posljedica. Primjerice, krvarenje desni nije hitno stanje nego znači da je riječ o upali kroničnog karaktera. Ako vam je ispala plomba, to također nije hitno stanje osim ako je praćeno oteklinom i bolovima. Napukla caklina, kamenac i slično također nisu hitna stanja, no ako i dalje imate dvojbe, nazovite stomatologa i konzultirajte se s njim. Iznenađujuće je koliko smo problema uspjeli riješiti ovako telefonski kroz virtualno savjetovanje - kaže dr. Srdjak i ističe kako je upravo sada kritično vrijeme za njegu zuba i usne šupljine, a osobito zato što ne možemo reći da nemamo vremena. Donosimo savjete specijalista kako održati oralno zdravlje.

1. Koristite paste s fluoridom

- Sada nije trenutak za biranje između biljnih pripravaka za pranje zuba i konvencionalnih pasti s fluoridom. Fluorid se koristi na površini zuba kako bi ih osnažio, spriječio starenje i raspadanje zuba i to je jedina tvar koja će spriječiti rano propadanje zuba. To je iznimno važno ako ste skloni konzumaciji grickalica. Pritom valja imati na umu da su paste s fluoridom prilagođene uzrastu, pa tako postoje dječje paste koje podrazumijevaju nadzor odraslih prilikom četkanja, a do šeste godine je preporuka da odrasli djeci četkaju zube kako bi to napravili na ispravan način - kaže dr. Safa Al - Naher.

Foto: Dreamstime

Dr. Srdjak savjetuje korištenje kvalitetnih pasti i ističe kako je vrlo važno odabrati i dobru četkicu.

- Ne treba pretjerivati u higijeni jer nije bitan intenzitet nego kvaliteta. Važno je primijeniti adekvatan način održavanja higijene, a osnovu čine kvalitetne četkice, kvalitetne paste i tekućine. Sve ostalo su dodaci obzirom na individualne simptome i probleme - savjetuje dr. Srdjak.

2. Koristite slanu otopinu ili vodicu za usta

- Ispiranje usta nije zamjena za četkanje zuba, ali je koristan način dezinfekcije u ovo vrijeme kad hara ubojiti virus. Studije su pokazale da vodice za usta koje sadrže hidrogen peroksid mogu ubiti virus poput Covida -19, budući da on u ustima u i ždrijelu može živjeti i do četiri dana. Ipak, ne brinite ako nemate vodicu za usta. Dovoljna je i slana otopina, a možete je izraditi sami. U pola šalice tople vode rastopite čajnu žličicu soli i u tome isperite zube i desni, progrgljajte i ispljunite - otkriva dr. Al - Naher.

Foto: Dreamstime

Dr. Srdjak smatra kako je svaka vodica za usta dobra kod ljudi koji nemaju specifična stanja.

- Vodice za usta su na bazi alkohola i dezinficiraju šupljinu, no ako pacijent ima neku bolest ili patologiju, postoje specijalne vodice sa dodacima spojeva koji ciljano utječu na konkretne bolesti - kaže dr. Srdjak.

3. Perite zube dvaput na dan i koristite konac

- Ne zaboravite oprati zube prije doručka i prije spavanja. Koristite male, meke četkice, a zube perite kružnim pokretima kako biste uklonili bakterije i plak. Ako su se naslage plaka već stvorile, nemojte ih pokušavati nasilno iščetkati jer tako možete oštetiti caklinu i ubrzati proces propadanja zuba te stvoriti podlogu za bolesti. Budući da četkica ne dopire u prostor između zuba, koristite zubni konac kako biste dobro očistili to područje. Možete nabaviti i male interdentalne čačkalice kako biste bili sigurni da ste očistili sve površine - objašnjava dr. Safa.

Foto: Fotolia

- Preporuka je koristiti srednju do meku četkicu jer dobra mekana četkica prodire i na najnedostupnija mjesta u usnoj šupljini koja su ključna za zdravlje - istaknuo je dr. Srdjak.

4. Izbjegavajte slatke namirnice

Kiselina iz hrane napada zube nakon obroka, a oni mogu te napade izdržati triput u danu. Češća konzumacija hrane vodi do propadanja zuba, a to osobito uključuje voće, voćne sokove i Smoothieje. Slatku hranu i voće treba jesti 40 minuta prije ili nakon glavnog obroka, a ako tražite grickalice, birajte one koje ne sadrže šećere. To može biti povrće. sir ili krekeri.

5. Pripremite lijekove

- U slučaju nužde, dobro je u kućnoj ljekarni imati nekoliko lijekova protiv bolova. Pomažu paracetamol i ibuprofen. U pojedinim državama moguće je u ljekarni kupiti privremeni ispun u slučaju da vam ispadne plomba ili se ošteti neki zub - kaže dr. Safa, no domaći specijalisti se ne slažu s takvom idejom.

Foto: Dreamstime

- U Hrvatskoj tako nešto na sreću nije dostupno i to definitivno ne bih preporučio - kazao je dr. Srdjak.

Za sad se još ne zna kad će stomatolozi započeti s normalnim radom, no ukoliko smatrate da je vaše stanje hitno, kako biste izbjegli nepotrebni rizik, svakako prije dolaska nazovite stomatologa u hitnoj ambulanti i provjerite može li se možda vaš problem riješiti tabletama protiv bolova ili antibioticima koje će vam propisati liječnik.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pravilnim disanjem izbacujemo 70 posto toksina iz organizma

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: