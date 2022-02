Kanadska ortopedinja dr. Carla Di Gioia iz Ontarija kaže da je riječ o sve učestalijoj pojavi zbog koje ljudi trpe bolove i javljaju se u ordinacije na pregled, piše Chatelaine.

Kako je pandemija utjecala na stopala?

- U ordinacije se javljaju ljudi s bolovima u petama i svodovima. Pojedinci su počeli više vježbati. Ne mogu ići u teretanu, pa vježbaju kod kuće bez obuće, a to uzrokuje povećanje boli. U drugim slučajevima, neki ljudi više hodaju. To uzrokuje povećanje boli, jer ne nose odgovarajuće uloške koji bi pomogli s povećanom aktivnošću te se javljaju bolovi u svodu i peti kao rezultat lošeg pristajanja cipela - pojašnjava dr. Di Gioia dodajući kako je također među pacijentima primijetila sve više onih koji pate od različitih oblika infekcija uzrokovanih, primjerice, uraslim noktima.

Smatra da je razlog tome činjenica da ljudi rjeđe odlaze pedikeru pokušavajući sami urediti nokte i kožu na stopalima, a kod nekih to završava infekcijom.

Kako ljudi mogu najbolje poduprijeti svoja stopala kada vježbaju kod kuće?

- Jako je važno da nose odgovarajuću atletsku obuću. Obično bismo željeli da im ta obuća odgovara po dužini i po širini kako bismo bili sigurni da odgovara njihovom obliku stopala i aktivnosti kojom se bave. To može biti malo teško postići ako su trgovine zatvorene ili imaju ograničenu ponudu sportske obuće, ali ako nazovete specijaliziranu trgovinu sportske obuće, možda ćete moći rezervirati termin i naručiti točno onakvu obuću kakva vam je potrebna - pojašnjava Di Gioia.

Kaže da ukoliko je bol u peti, svodu ili zglobu stopala uporna unatoč činjenici da koristite odgovarajuću obuću, svakako posjetite liječnika i provjerite postoje li možda bolja rješenja u vidu potpore za luk stopala kako biste mogli nastaviti sa aktivnostima kojima se bavite.

Trebaju li ljudi nositi cipele i po kući?

- Mnogi kod kuće kao podne obloge koriste keramičke pločice ili drvo, što omogućuje nultu apsorpciju udara na stopalima. To je isto kao da hodate bosi po betonu. Ne želite to raditi na poslu, a ne želite to raditi ni kod kuće. Javljaju nam se pacijenti koji rade od kuće ili uče online, a većinu vremena provode bosi, u japankama ili nose vrlo ravne papuče. To nije dobro rješenja za stopala - kaže stručnjakinja navodeći da bi vam, ovisno o tipu stopala, možda trebala i bolja potpora.

- Konzultirajte se sa liječnikom i provjerite bi li vam pomoglo nošenje cipela po kući, papuče s malom visinom pete, pa čak i nošenje ortoze po mjeri ili prilagođenih uložaka u cipelama. Dodatni jastuk i potpora svakako bi bili od koristi - savjetuje Di Gioia.

Kako se ljudi mogu najbolje brinuti za stopala?

- Zabrinuti zbog COVID-a mnogi ljudi nisu skloni uopće napuštati svoj dom, pa čak ni za kratku šetnju oko zgrade. No ako ne vježbamo, ako ne činimo nešto za svoje cjelokupno zdravlje, pod stresom smo. Mora postojati dobra ravnoteža koja podrazumijeva aktivnosti za um i tijelo - zaključuje Di Gioia objašnjavajući da valja pronaći režim vježbanja koji će nam pomoći da ostanemo aktivno, bez obzira je li riječ o svakodnevnim šetnjama ili vožnji sobnog bicikla.

Ako se pojavi bol, kontaktirajte liječnika, a posebno pazite na promjene na stopalima poput modrica, oteklina ili crvenila oko prstiju koji su također razlozi za hitan odlazak specijalistima.