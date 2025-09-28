Radim svojoj djeci zadaću, želim da imaju lijepo djetinjstvo

Amerikanka Lottie Weaver izazvala je burne rasprave na društvenim mrežama nakon što je otkrila da umjesto svoje djece piše domaće zadaće. Majka troje djece, Berklie (12), Kinlee (9) i Hadley (6), u videu je priznala da im redovito pomaže više nego što bi mnogi roditelji smatrali uobičajenim.

“Moram nešto priznati, ako ste učitelji moje djece, slobodno preskočite ovaj video. Nakon što cijeli dan provedu u školi, kad dođu kući, a vidim da su nemirni, umorni ili iznervirani, jednostavno im dam odgovore,” rekla je. Dodala je kako joj je važno da djeca nemaju negativno djetinjstvo: “Moje djevojčice su odlične učenice, imaju dobre ocjene i predaju sve zadatke. Ali kada ih vidim kako se muče, ne želim da pate. Naša uloga kao roditelja je da im pomognemo.”

Lottie je priznala da često odrađuje i njihove projekte jer smatra da je to za djecu prevelik teret. “Kao dijete to je jako teško. Uz školu, imaju i izvannastavne aktivnosti i ostaje im jako malo slobodnog vremena. Mama je tu da pomogne.”

Njezina objava, koja je prikupila gotovo 900 tisuća pregleda, izazvala je lavinu reakcija, posebno među roditeljima i učiteljima. Kritičari tvrde da će takva praksa djeci dugoročno samo štetiti. “Radim to jer ne želim da se moje kćeri stresiraju sjedeći za kuhinjskim stolom satima, nakon što su već cijeli dan provele u školi,” objasnila je u razgovoru za Daily Mail. “Mislim da je čitanje važno, ali osim toga, zadaće ne bi trebalo biti.”

Iako je svjesna da mnogi osuđuju njezinu odluku, Lottie kaže da nema namjeru mijenjati pristup. “Moja djeca su najbolja u razredu. Da zaostaju, to bi bila drugačija priča. Ali ovako, ne kajem se.”

Na društvenim mrežama odmah su uslijedili komentari. Neki su roditelji i učitelji istaknuli kako bi radije vidjeli da dijete preda nepotpunu zadaću nego da dobije gotove odgovore.

Drugi su upozorili da time djeci oduzima priliku da razviju izdržljivost koja im je potrebna za buduće izazove. Bilo je i onih koji su zaključili da se takvim pristupom djeca pripremaju na to da će im netko uvijek rješavati probleme, što dugoročno može biti pogubno.

Unatoč kritikama, Weaver ostaje pri svome. “Volim biti iskrena o roditeljstvu. I iskreno, baš me briga što drugi misle,” zaključila je, piše The Sun.