Komentari 0
Nije problem u umjetnoj inteligenciji niti u seksualnom odgoju, već u zatrpavanju škola

Piše Ana Dasović,
Prazna učionica | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

I dok je gospodinu Grmoji najveći problem dijeljenje “karti-seksalica” mladima - što je netočno i on je to i sam mogao provjeriti - nije mu problem što u školama vjerojatno neće biti nastavnika koji bi to predavali

Saborski zastupnici Mosta započeli su vruću političku jesen pitanjem koje uvijek izazivaju veliku pozornost - “strašnim seksualnim odgojem”. Od svih problema koji muče sustav, učenike i roditelje, oni su, eto, izabrali onaj koji je isto važan, ali ne onako kako su oni to predstavili. I dok je gospodinu Grmoji najveći problem dijeljenje “karti-seksalica” mladima - što je netočno i on je to i sam mogao provjeriti - nije mu istovremeno problem što u školama vjerojatno neće biti nastavnika koji bi to predavali.

