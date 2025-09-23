Nije problem u umjetnoj inteligenciji niti u seksualnom odgoju, već u zatrpavanju škola

Saborski zastupnici Mosta započeli su vruću političku jesen pitanjem koje uvijek izazivaju veliku pozornost - “strašnim seksualnim odgojem”. Od svih problema koji muče sustav, učenike i roditelje, oni su, eto, izabrali onaj koji je isto važan, ali ne onako kako su oni to predstavili. I dok je gospodinu Grmoji najveći problem dijeljenje “karti-seksalica” mladima - što je netočno i on je to i sam mogao provjeriti - nije mu istovremeno problem što u školama vjerojatno neće biti nastavnika koji bi to predavali.

