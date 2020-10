'Radim za strance, ali nisam morala napustiti Hrvatsku'

Sanja Veletanlić sa stalnom adresom u Splitu radi kao virtualni asistent, a nedavno je pokrenula projekt Ljudomat.hr kako bi okupila svoje kolege i drugima približila takvu vrstu usluge

<p>Radim kao virtualni asistent za strane klijente više od godinu dana. Provela sam 17 godina radeći u korporacijama. Život me odveo u Split i bilo mi je teško pronaći posao. Rekla sam sebi 'Ako ne mogu pronaći posao u Splitu, onda mogu u svijetu i to bez da se selim u inozemstvo' započinje priču <strong>Sanja Veletanlić </strong>iz Varaždina koja je pokrenula projekt Ljudomat.hr kako bi ujedinila virtualne asistente u Hrvatskoj. </p><p>Sanja je samostalno otvorila obrt kako bi ponudila podršku stranim tehnološkim tvrtkama i startupovima te vodila projekte. Posla, kaže ima, samo je potrebno samostalno tražiti klijente, pregovarati i organizirati se. </p><p>- <a href="https://ljudomat.hr/" target="_blank">Ljudomat.hr </a>projekt je koji služi za predstavljanje drugih virtualnih asistenata koji žive i rade u Hrvatskoj. Tržište je kod nas po pitanju virtualnih asistenata još uvijek nerazvijeno pa nema smisla da gledamo jedni na druge kao na konkurenciju. Htjela sam pokrenuti nešto da svi zajedno surađujemo i osvijestimo poduzetnike i javnost o mogućnosti angažiranja i ovakvih vrsta usluge - kaže.</p><p>U svijetu je ovakav način rada uobičajen, no kod nas još uvijek slabo zastupljen. Virtualni asistent samostalan je i pruža bilo koju poslovnu uslugu koja se može raditi na daljinu, preko računala. Pojam više označava način na koji se pruža usluga, a od čega se sastoji ta usluga ovisi o znanju i struci virtualnog asistenta. Tu može biti vođenje društvenih mreža, financijski izvještaji, korisnička podrška, prevoditelj, pravni savjeti i slično. Najčešće se radi o poslovima vezanima uz administraciju ili marketinške aktivnosti. </p><p>- Kod nas postoji ustaljeno mišljenje da ako pokrenete posao ili firmu da ćete sve raditi sami ili ćete nekoga zaposliti. Ljudi često, a posebno u ovim vremenima, nisu u mogućnosti zaposliti nekoga na puno radno vrijeme. Ovo im pruža mogućnost da dobiju podršku bez obzira bez da nekog moraju zaposliti - objašnjava Sanja. </p><p>- Na stranici Ljudomat.hr objavljeno je šest intervjua s virtualnim asistentima. To pomaže poduzetnicama da lakše pronađu asistenta koji im odgovara ovisno o području rada. Tamo su navedeni i njihovi kontakti pa oni koji ih žele angažirati javljaju se direktno njima.</p><p>- Ja vodim projekt, no ne uzimam proviziju i ne naplaćujem objave intervjua. Svi koji se time bave, mogu se javiti i dati intervju kako bi se predstavili - napominje Sanja te dodaje da isto tako oni koji su koristili usluge virtualnog asistenta mogu podijeliti svoja iskustva. </p><p>Mogućnosti je mnogo, neki rade isključivo za domaće tržište, a neki za strano. Postoje oni kojima je ovo jedini posao i izvor prihoda, dok se može raditi i honorarno. </p><p>- Kada sam se upustila u posao virtualnog asistenta, naravno da je bilo je straha. Ovo je specifičan posao jer ništa nije sigurno. Nema ugovora za stalno i radite isključivo po potrebama klijenata. Stvar je zahtjevna po pitanju sigurnosti. Oni kojima je potreban ugovor za stalno kako bi se osjećali sigurno, ovo nije posao za njih. Ja uspijevam od tog posla pristojno živjeti. Nemam problema s naplatom, što je važno. Ostalo je kao i u drugim poslovima. Morate naporno raditi da bi došli u kontakt s nekim, a onda mu i prodali svoju uslugu. Ne moram odlaziti na posao i moj ured je dio dnevnog boravka - kaže Sanja. </p><p>- Smatram da je u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji kada ljudi ostaju bez posla, posao virtualnog asistenta rješenje za one koji svoja znanja mogu ponuditi na daljinu, umjesto da kao mnogi koji su morali, napuštaju zemlju - zaključuje Sanja. <br/> </p>