Rečenice koje ne treba govoriti ljudima koji su izgubili posao

Pretvaranje da je gubitak posla odmor ili šansa da se netko prihvati kućanskih poslova zapravo banalizira njegovo iskustvo. Također, može obezvrijediti osjećaje straha i tuge zbog otkaza

<p>Gubitak posla može pokrenuti val emocionalnih i praktičnih izazova, a kad poznajete nekoga tko je u toj situaciji, vjerojatno imate nagon nekako ga utješiti. </p><p>Ali, prema stručnjacima za odnose i zapošljavanje, neki pokušaji su pogrešni i od njih nema nikakve koristi, čak rade štetu jer se čovjek još lošije osjeća. Takve su, na primjer, izjave poput: 'Sad možeš dobiti naknadu za nezaposlene', 'Barem ti žena još uvijek ima posao', To je ionako bolje za tvoje zdravlje' itd. </p><p>Iako su sve ove izjave realne, one mogu utjecati na nečije samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti zbog gubitka posla. </p><p>- To zna biti vrlo traumatično za ljude, posebno one koji su u svojem poslu pronalazili osjećaj identiteta - kaže savjetnica <strong>Hannah Dorsher.</strong></p><p>Koja je bolja alternativa? </p><p>- Bilo bi puno prikladnije reći nešto empatično poput: 'Razumijem kako se osjećaš' ili čak samo: 'Ne znam što bih rekao, ali drago mi je što si mi se povjerio'. Empatija pokreće povezanost - savjetuje <strong>Felicia Broccolo</strong> iz škole The Life Coach.</p><p>Još nekoliko primjera kako određene izjave mogu utjecati na čovjeka koji je upravo izgubio posao:</p><h2>'Sad ćeš barem imati slobodnog vremena'</h2><p>Pokušaj pretvaranja gubitka posla odmah u pozitivu propuštena je prilika za priznavanje i potvrđivanje osjećaja.</p><p>- Netko tko je nedavno ili iznenada izgubio posao možda neće biti spreman potražiti nešto pozitivno u tako negativnom iskustvu. Možda čak strahuje od svojih financija, trpi jak udarac na osjećaj vlastite vrijednosti ili identiteta, ili se pak suočava s preprekama koje će mu u budućnosti otežati pronalazak posla - objašnjava terapeutkinja <strong>Laura Richer</strong>.</p><p>- Pretvaranje da je gubitak posla odmor ili šansa da se netko prihvati kućanskih poslova zapravo banalizira njegovo iskustvo. Također, može obezvrijediti strah ili osjećaj tuge i gubitka koji proživljava - dodala je.</p><p>- Umjesto da takvu situaciju pokušavate učiniti pozitivnim iskustvom kad nije, ponudite čovjeku riječi ohrabrenja i potvrdite osjećaje koje trenutno proživljava - savjetovala je.</p><h2>'Ionako si oduvijek mrzio taj posao'</h2><p>To što se netko žalio na svoj posao ne znači da ga je doista mrzio. Pa čak i ako ga nije volio, to ne znači da si je mogao priuštiti izgubiti ga i ne osjeća se strašno zbog otkaza.</p><p>- Izgubiti posao trenutno je vrlo zastrašujuća perspektiva. Upotrebljavanje nečijih prijašnjih pritužbi na posao može stopirati razgovor. Osoba je sada u poziciji braniti svoju nesreću. Umjesto toga, krenite razgovarati suosjećajno, pomažući joj u razmišljanju kroz plan djelovanja - kaže psihologinja <strong>Nicole Lipkin</strong>, izvršna direktorica tvrtke Equilibria Leadership Consulting. </p><h2>'Ne brini, naći ćeš drugi posao'</h2><p>Ovo je vrlo čest komentar, ali bez obzira na to koliko je dobronamjeran, u konačnici nije od koristi. </p><p>- Ako nemate čarobnu kuglu, ne možete to predvidjeti, a i velika je vjerojatnost da se osoba jako brine za svoju budućnost. Gubitak posla može dovesti do velikih egzistencijalnih problema. Želite li biti korisni, budite fokusirani. Pružite čovjeku empatiju zbog toga što prolazi - objašnjava savjetnica <strong>Leah Rockwell</strong>.</p><h2>'Pa, vremena su teška i svi ukidaju manje važne pozicije'</h2><p>Takve izjave impliciraju da je osoba ili njezin rad nebitan i/ili ne pruža dovoljno vrijednosti da bi se mogao zadržati - to samo vodi tome da se ta osoba osjeća još gore.</p><p>- Čak i ako nečiji posao nije bio izravno povezan s rezultatima tvrtke ili njezinim padom, svi žele imati osjećaj da je njihov rad važan i bitan doprinos timu. Prikladniji komentar je: 'To je njihov gubitak' - pojašnjava <strong>Kate Gigax</strong>, izvršna direktorica tvrtke za razvoj liderstva Korpus, a prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/what-to-say-to-someone-who-lost-their-job/?nab=1" target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p>