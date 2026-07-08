DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Natjecanja su trajala od 8. do 19. srpnja, pod geslom 'Svijet mladih za svijet mira'. Spektakularna ceremonija otvorenja bila je na stadionu Maksimir
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Zagi je na današnji dan ušao u naše živote i imidž Zagreba
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Na današnji dan 1987. godine u Zagrebu je svečano otvorena XIV. Ljetna Univerzijada, do tada najmasovnija sportska manifestacija ikad održana u gradu.
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