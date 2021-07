Jedan šestominutni sastanak naveo je Portiu Twidt (33) iz okruga Marietta u američkoj državi Georgija, da da otkaz, nedugo nakon što je u veljači preuzela posao na usklađivanju istraživanja, kojem su ju privukla obećanja da će ga moći raditi na daljinu. Onda su pomalo krenuli poticaji da ipak dođe u ured, zaredali su se pozivi za sastanke.

Kap koja je prelila čašu dogodila se prije nekoliko tjedana: Dobila je poziv da osobno dođe u ured, odjenula se, odvezla dvoje djece u vrtić, dovezla se do ureda i prisustvovala sastanku i razgovoru koji je trajao točno - 360 sekundi. Tad je shvatila da je za nju gotovo s tim poslom.

- Bilo mi je dosta - kaže Twidt.

Kako raste broj procijepljenih od korona virusa, rastu i napori nekih poslodavaca da ljude vrate u urede, što je u suprotnosti s očekivanjima brojnih radnika koji su rad na daljinu prihvatili kao 'novo normalno'. Iako su brojne tvrtke, među kojima su Google, Ford Motor Co. i Citigroup Inc., obećale veću fleksibilnost radnicima, mnogi su izvršni direktori počeli javno isticati važnost boravka u uredima. Neki se žale da rad na daljinu umanjuje suradnju i poništava poslovnu kulturu tvrtke.

Jamie Dimon iz JPMorgan Chase & Co. na nedavnoj konferenciji rekao je da takav način rada ne djeluje 'za one koji žele gužvu'.

No, vojska radnika nije baš previše zainteresirana za to. Ako ništa, protekla je godina dokazala da se puno posla može obaviti bilo gdje, bez dugih putovanja u prepunim vlakovima, ili bez zastoja u gužvama na autocesti. Neki su se ljudi preselili i dalje od grada. Drugi su još uvijek zabrinuti zbog mogućnosti širenja virusa, zbog onih koji se kolebaju oko cijepljenja.

Twidt kaže kako iza te potrebe da radnike vrate u urede vjerojatno stoji potreba nekih šefova, posebno onih koji su manje navikli na rad na daljinu, da povrate strogu kontrolu nad svojim zaposlenicima i da ih pretvore u 'poslušnike'.

- Ako nas ne mogu vidjeti, vjerojatno osjećaju da ništa ne radimo - kaže.

Još je rano reći kako će izgledati radno okruženje nakon pandemije. Prema procjenama zaštitarske tvrtke Kastle Systems, dosad se u urede vratilo oko 28 posto uredskih radnika. Mnogi poslodavci i dalje su popustljivi prema toj ideji, dok virus koš kola i cijepljenje traje i roditelji još ne znaju kako će se razvijati situacija sa školovanjem djece i potrebom da budu prisutni kod kuće. .

No, kako se povrat u urede ubrzava, neki zaposlenici možda žele imati drugu mogućnost. Svibanjsko istraživanje među 1000 odraslih ispitanika u SAD-u pokazalo je da bi 39 posto njih razmislilo o tome da da otkaz ako se pokaže da poslodavac nije spreman na fleksibilnost u pogledu rada na daljinu. Primjetna je razlika u generacijama, pa je među milenijalcima i generacijom Z taj udio i puno veći i kreće se oko 49 posto, kažu u agenciji Morning Consult, koja je provela istraživanje za Bloomberg News.

- Treba im čestitati - kaže Sara Sutton, izvršna direktorica FlexJobs-a, platforme za zapošljavanje usredotočene na fleksibilno zapošljavanje te dodaje kako su rad na daljinu i izvedenice ovdje da ostanu. Istraživanje koje je od 17. ožujka do 5. travnja ove godine proveo FlexJobs na uzorku od 2181 ljudi pokazalo je da ljudima puno znači to što ne moraju gubiti vrijeme za putovanje na posao te činjenica da rad na daljinu slijedom toga podrazumijeva i manje troškove. Više od trećine ispitanika reklo je da su na ovaj način uštedjeli najmanje 5000 USD, ili oko 31.500 kuna.

I Jimme Hendrix, 30-godišnji programer softvera u Nizozemskoj, napustio je posao u prosincu, jer se tvrtka za web aplikacije u kojoj je radio pripremala za vraćanje zaposlenika u ured u veljači.

- Tijekom pandemije Covida počeo sam shvaćati koliko uživam raditi od kuće - rekao je. Sada je free lancer i pomaže svojoj djevojci da razvije umjetnički posao. Ranije je znao svaki dan provesti po dva sata na putu prema poslu i nazad, sada par razmišlja o prodaji automobila, te o tome da se ubuduće oslanjaju samo na bicikle.

Jedna od glavnih blagodati rada od kuće je veća mogućnost kontrole nad vlastitim vremenom, kaže Hendrix.

- Mogu raditi što god želim i kad god to želim. Tako neke stvari koje mogu napraviti brzo više ne moraju čekati večernje sate - kaže.

Naravno, nemaju svi mogućnost izbora. Za milijune radnika koji rade u skladištu, ili pune police prehrambenih trgovina, brinu o pacijentima u bolnicama i staračkim domovima ili dostavljaju pakete na vrata korisnika nema mogućnosti da odrade posao bez da se pojave na njemu u određeno vrijeme. No, među onima koji mogu, mnogi sada važu alternative, kaže Anthony Klotz, izvanredni profesor menadžmenta na sveučilištu Texas A&M u Teksasu, koji je istraživao zašto ljudi sve napuštaju posao. Šefovi koji oko toga imaju tvrd stav trebali bi se čuvati toga, posebno s obzirom na nedostatak radne snage u gospodarstvu, naglasio je.

- Ako ste direktor tvrtke koji misli da se sve vraća u normalu, možda ste u pravu, ali prilično je rizično biti uvjeren da je to baš tako - dodaje.

I čini se da ima onih na vrhu korporativne ljestvice koji na to obraćaju pažnju. Naime, u istraživanju PwC -a, u kojem je sudjelovalo 133 rukovoditelja, manje od 20 posto njih reklo je da se žele vratiti rutinama prije pandemije. Ali, samo je 13 posto bilo spremno zauvijek napustiti ured. Valja reći da su to bili rukovoditelji iz javnih i privatnih tvrtki u financijskim uslugama, tehnologiji, medijima i telekomunikacijama i maloprodajnim tvrtkama.

Alison Green, osnivačica web stranice sa savjetima za posao 'Ask your manager' kaže da su joj se javili mnogi ljudi koji imaju nedoumice zbog povratka u tvrtku, pozivajući se na to da su zabrinuti zbog kolega koji se nisu cijepili i misle da su još potrebne mjere opreza protiv širenja Covid 19. Neki su rekli da traže posao u tvrtkama za koje smatraju da virus shvaćaju ozbiljno, ili su ih spremni pustiti da rade bilo gdje.

- Neke stvari doista nedostaju kada radite na daljinu, poput prilike za suradnju ili učenje koje su važne za mlađe zaposlenike. No, mislim da trebamo voditi nijansiraniju raspravu od ove koju sada vodimo - kaže.

Za Sarah-Marie Martin, koja je živjela na Manhattanu i radila kao partner u Goldman Sachs Group Inc. nakon što je zavladala pandemija, mjeseci koje je provela radeći kod kuće dali su joj vremena da preokrene svoj život.

- Kad doživite ovo egzistencijalno iskustvo, imate vremena odstupiti i razmisliti. Ranije nisam imala vremena za to - kaže majka petero djece, koja je u međuvremenu preselila s obitelji na obalu New Jerseyja. Kad su krenuli pozivi za povratak u ured, ideja o putovanju na posao nije joj se činila primamljivom. Zato je na proljeće prihvatila potpuno izdvojenu poziciju glavnog financijskog direktora Yumija, proizvođača dječje hrane iz Los Angelesa.

Gene Garland (24) nesvjesno je otvorio vrata za frustracije ljudi zbog povratka u ured. Nakon što je njegov poslodavac, IT tvrtka, u travnju najavila da se trebaju početi vraćati u urede, dvoje njegovih bliskih kolega predalo je ostavke. Garland, koji inače živi u Hamptonu, u američkoj državi Virginia, objavio je tweet o tome. Stotine ljudi odgovorilo je na njega i u tim je odgovorima bilo puno sličnih planova i nade ljudi da će - napustiti takav posao. Garland kaže da sam ne planira dati otkaz, ali suosjeća s onima koji to čine.

- Rad u poslovnoj zgradi stvarno ograničava vrijeme puno više nego što mislite. Mnogi ljudi boje se toga da će cijeli život samo ulaziti i izlaziti iz ureda i onda odjednom umrijeti - kaže.

Dodatna je prednost to što ljudi sve lakše pronalaze posao koji se može raditi na daljinu. Na primjer, Portia Twidt je pronašla novi posao još dok je predavala otkaz na starom, u tvrtki sa sjedištem u Washingtonu. Čovjek koji joj ga je ponudio pitao ju je pod kojim bi se uvjetima 'ukrcala na njihov brod', a kad je rekla da ju zanima samo mogućnost da cijelo radno vrijeme bude 'daleko od njega', odgovorio je: To možemo učiniti za vas, prenosi Bloomberg.