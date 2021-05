Kao zaposlena žena i majka troje djece nedavno sam osvježila svoj životopis i dodala u njega svoja roditeljska postignuća tijekom prošle, pandemijske godine. Objavila sam to na društvenim mrežama i post je postao viralan. Počašćena sam, ali imam dojam da sam samo izgovorila ono što smo svi mislili, piše Megan Harper iz SAD-a za Parents.

POGLEDAJTE VIDEO: Na što paziti na razgovoru za posao

- Ovo sam sve postigla dok sam svoje dijete školovala od kuće, zabavljala dijete staro tri godine i skrbila o bebi istovremeno se javljajući na sastanke na Zoomu. Sad kad se škole i vrtići počinju vraćati u normalu, zamislite što tek mogu učiniti za vašu tvrtku - napisala je Megan na jednoj od verzija svog životopisa i objavila sve na društvenim mrežama.

Odaziv je bio nevjerojatan, a ljudi su njezin post počeli dijeliti i na drugim društvenim mrežama, uključujući LinkedIn. Mnoge žene diljem svijeta prepoznale su se u Meganinim riječima.

- Tijekom siječnja posao se počeo razvijati u smjeru koji, činilo mi se, sve više odudara od mojih vještina i osobnih ciljeva. Počela sam shvaćati da to možda više nije mjesto na kojem želim nastaviti karijeru i osobni razvoj u predstojećim godinama, potražila sam svoj životopis. Uostalom, kako se najbrže podsjetiti najboljeg što imate - sebe? Ironično je kako dokument koji je posvećen isključivo samopromociji popunjava netko tko ima toliko sumnji u sebe i tjeskobe - prisjeća se Megan dodajući kako je nedavno naišla na objavu mlade mame u jednoj od grupa za roditelje na Facebooku koji ju je prilično pogodio.

Žena je tražila savjet kako spomenuti potencijalnim poslodavcima da ima malu djecu. Odgovor se svima činio na prvi pogled vrlo jasnim, no nakon kraćeg razmišljanja nije se teško povezati sa osjećajem pritiska koji je imala pokušavajući dobiti posao kao profesionalno neopterećena obiteljskim obvezama. Imaju li muškarci potrebu tijekom razgovora za posao navoditi koliko imaju djece i koliko su stara? Rijetko, ako ikad.

Prošla godina je zaposlenim mamama poremetila ionako krhku ravnotežu između života i posla i on se isprepleo do te mjere da ga je bilo teško razdvojiti.

- Na čudan način nedostaje mi jutarnje putovanje do ureda kada sam imala 25 minuta samo za sebe i mogla sam u miru i u tišini slušati podcast. U tom kratkom vremenskom periodu nitko me nije trebao. No većina moje pandemijske godine svela se na boravak u stanu. Partner i ja smo radili, a imamo dijete koje je tek krenulo u školu, dijete staro tri godine i bebu od godinu dana. Dan mi je obično počinjao u pet sati kad je suprug obično radio kako bi što više pripremio dok se djeca ne probude oko sedam. On je kuhao dok sam ja djecu pripremala za dan, iako smo rijetko izlazili iz stana. Većinu online sastanaka odradila sam u spavaćoj sobi koji su pretvorila u dnevni boravak - pojašnjava Megan smijući se kako još u glavi čuje pjesmicu iz omiljenog crtića njezine djece i kaže kako su ih tijekom prošle godine ponajviše odgajali upravo likovi iz animiranih filmova.

- Učili smo i svađali se oko zadaća, dok je moj sin često mrmljao da sam zla. Moji kolege često su vidjeli kako usred sastanka na Zoomu u prvi plan ulazi bebina nogica jer sam istovremeno dojila bebu pokušavajući to sakriti kako sam najbolje mogla. Šalila sam se da su jedine dvije opcije da joj stavim sisu u usta ili da svi slušamo kako plače. Bila je to moja osobna verzija pakla - nastavlja Megan dodajući kako ranjivost nije ni blizu osjećaja koji je proživljavala dok je sjedila u kući sa troje male djece i dojila pred cijelim uredom.

Još gore, nastavila je, rijetko je uspjela odraditi posao sve dok djeca nisu otišla na spavanje. Ako je bio dobar dan, onda je srednje dijete povela sa sobom u kupovinu namirnica. Za ostvarenje takvog života trebalo je puno upornosti, strasti i motivacije.

- I zato sam upravo to dodala u svoj životopis. Biti mama na radnom mjestu nije slabost nego snaga. Ja sam dobar zaposlenik upravo zato što sam mama. Kad ljudi pričaju o roditeljima na poslu, sve se zapravo svodi na to koja je svrha onog što radimo. Radim dobar posao kako bih ostala zaposlena i kako bi moja djeca imala zdravstveno osiguranje. No želim i da moja djeca budu ponosna na to što radim kao i na moju sposobnost da se bavim teškim zadacima - ističe Megan.

Otkad je objavila svoj životopis, javio joj se 21 potencijalni poslodavac što joj je dalo mogućnost da sa svojim šefovima razgovara o povećanju plaće.

- Tvrtke konačno uviđaju da su zaposleni roditelji dobra investicija, i konačno je vrijeme da se to shvati. Riječ je o ljudima koji su godinama kuhari, učitelji, njegovatelji i specijalisti čije kvalifikacije ne bi stale u prosječan životopis - zaključuje Megan.