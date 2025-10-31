Obavijesti

Radno vrijeme trgovina i šoping centara za blagdan Svih svetih

Iako velika većina trgovina i šoping centara neće raditi na blagdan Svi sveti, na ponekim mjestima ipak ćete moći u nabavu, a bit će otvorene i neke pekarnice

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara za blagdan Svih svetih pogledajte u našem detaljnom vodiču. 

Pekarnice:

Mlinar - Popis radnog vremena poslovnica pogledajte OVDJE.

Dubravica - Radi samo poslovnica na Autobusnom kolodvoru. 

PAN-PEK - Popis poslovnica koje rade pogledajte OVDJE.

