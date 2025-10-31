Iako velika većina trgovina i šoping centara neće raditi na blagdan Svi sveti, na ponekim mjestima ipak ćete moći u nabavu, a bit će otvorene i neke pekarnice
DETALJAN VODIČ
Radno vrijeme trgovina i šoping centara za blagdan Svih svetih
Čitanje članka: < 1 min
Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara za blagdan Svih svetih pogledajte u našem detaljnom vodiču.
Pekarnice:
Mlinar - Popis radnog vremena poslovnica pogledajte OVDJE.
Dubravica - Radi samo poslovnica na Autobusnom kolodvoru.
PAN-PEK - Popis poslovnica koje rade pogledajte OVDJE.
