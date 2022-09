Rahelić: Što se ranije prepozna i liječi, sporije će se razvijati sve komplikacije dijabetesa

Dijabetes tipa 2 je bolest kod koje godinama možete imati granične vrijednosti šećera u krvi bez ikakvih simptoma, tako da se problem najčešće otkrije tek onda kad se oboljeli javi liječniku radi komplikacija. Zbog toga smo u posljednje vrijeme sve više počeli govoriti o potrebi ranog dijagnosticiranja i liječenja predijabetesa, jer se ranom intervencijom značajno može produljiti vrijeme do razvoja dijabetesa i potrebe za terapijom. To bi trebao biti i jedan od glavnih naglasaka nacionalne strategije skrbi za oboljele od šećerne bolesti za razdoblje od 2023. do 2028. godine, na čijem smo nacrtu nedavno počeli raditi, kaže izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, endokrinolog-dijabetolog i ravnatelj Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac, predsjednik radne