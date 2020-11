Unato\u010d mno\u0161tvu obli\u017enjih sadr\u017eaja, ova duga\u010dka, luksuzna pla\u017ea savr\u0161eno je skrovi\u0161te od obli\u017enje gradske vreve. Na pla\u017ei mo\u017eete u\u017eivati u mnogim atrakcijama, a jedna od njih je podvodno ronjenje.\u00a0

Raj na zemlji: Kristalno čista voda je adut koji oduševljava

Prema časopisu Reader's Digest nekolicina je mjesta na svijetu koja će nas očarati čistom, predivnom vodom bilo da se radi o plažama, jezerima ili nacionalnim parkovima. Među njima su i naše Plitvice

<p>Ne možemo putovati, ali možemo se diviti i maštati da ćemo jednog dana posjetiti ovakva mjesta. Prenosimo popis predivnih destinacija za koje možemo reći da su prirodna čuda, a koja su inače privlačila na tisuće i tisuće posjetitelja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Plaža Ypao, Tumon Guam</h2><p>Američki teritorij Guam ispunjen je džunglama, planinama od kojih zastaje dah i naravno, zapanjujućim plažama. Iako je otok ispunjen nevjerojatnim skrivenim draguljima, do plaže Ypao lako se dolazi.</p><p>Unatoč mnoštvu obližnjih sadržaja, ova dugačka, luksuzna plaža savršeno je skrovište od obližnje gradske vreve. Na plaži možete uživati u mnogim atrakcijama, a jedna od njih je podvodno ronjenje. </p><h2>2. La Chiva, Vieques, Portoriko</h2><p>Smješten usred otoka, Nacionalni rezervat za divlje životinje, nekad poznat kao Plava plaža, pravi je raj u srcu Portorika. Ova plaža rijetko je pretrpana ljudima. Ova je plaža izvrsno mjesto za ronjenje s maskom i romantičnu šetnju uz pjeskovitu obalu.</p><h2>3. Plaža Lanikai, Oahu, Havaji</h2><p>Lani Kai u prijevodu znači 'rajski ocean' i nije ni čudo što su odabrali to ime za ovaj dio plaže. Pronalazak ove plaže može biti pomalo nezgodan, ali to je dio onoga što je čini takvim rajem, daleko od vreve turističkog prometa na Oahuu.</p><p>Oduševit će vas plava voda, a plaža je uglavnom poznata po svojoj vodi te je zbog toga savršena za kajake, veslanje i kupanje. </p><h2>4. Zaljev Seagrass, otok Laucala, Fidži</h2><p>Ako ste krenuli prema Fidžiju, zaljev Seagrass na otoku Laucala morate posjetiti, ali postoji samo jedan način da ga vidite. Ova je plaža dio privatnog otoka Nadi, udaljenog manje od sat vremena leta od glavnog otoka Fidžija. Da biste iskusili čaroliju zaljeva Seagrass, morat ćete odsjesti u doista spektakularnom resortu Laucala otoka. Ovo privatno otočno iskustvo platiti ćete puno ali nećete zažaliti.</p><h2>5. Jezero Crater, Oregon, SAD</h2><p>U srcu planina Cascade u južnom Oregonu, nacionalni park jezera Crater nevjerojatan je raj za putnike. Ovo prelijepo jezero često može biti prekriveno oblacima, stoga se preporučuje posjetiteljima da pogledaju web kameru prije putovanja kako bi znali kakvi uvjeti ih očekuju. </p><h2>6. Nacionalni park Plitvička jezera, Hrvatska</h2><p>To je najveći, najstariji i najposjećeniji hrvatski nacionalni park. Predstavlja šumovit planinski kraj u kojem se nalazi 16 jezera različite veličine, ispunjenima kristalnom modrozelenom vodom. Jezera dobivaju vodu od brojnih rječica i potoka, a međusobno su spojena kaskadama i slapovima. Sedrene barijere, koje su nastale u razdoblju od desetak tisuća godina, jedna su od temeljnih osobitosti Parka. </p><p>Prostrani šumski kompleksi, iznimne prirodne ljepote jezera i slapova, bogatstvo flore i faune, planinski zrak, kontrasti jesenjih boja, šumske staze i drveni mostići i još mnogo toga dio su neponovljive cjeline koju je i UNESCO proglasio svjetskom prirodnom baštinom.</p><h2>7. Plaža Banana, otok Koh Hey, Phuket Tajland</h2><p>Tajland je poznat po svojim tropskim plažama koje oduzimaju dah, a plaža Banana na otoku Koh Hey nije iznimka. Okružena palmama, plaža se nalazi u sjeverozapadnom kutu otoka. Najčišće vode boje plavog neba tiho se prskaju po njenom obalnom rubu. Na podnevnim vrućinama Banana Beach nudi kupanje ili ronjenje.</p><p>Za laganiji odmor možete unajmiti ležaljke i suncobrane. Do ovog raja možete doći automobilom ili skuterom iz zračne luke Phuket. Parking za parkiranje na plaži nije impresivan po mjeri, ali jamči sigurnost vozila. Možete doći do obale spuštajući se s nježnog sjenovitog brda.</p><h2>8. Jezero Pet cvjetova, Nacionalni park Jiuzhaigou, Kina</h2><p>Dolina koju ovo jezero naziva domom dio je UNESCO-ve baštine i definitivno možemo razumjeti zašto. Lokalno stanovništvo ovo jezero smatra svetim. Vrelo koje napaja jezero znači da se ne smrzava, čak ni u najhladnijim zimskim mjesecima. Iako je većinu vremena ovo jezero bistre, safirno plave boje, boja se mijenja, pa može izgledati smaragdno zeleno, jantarno, pa čak i koraljno. </p><h2>9. Jezero Peyto, Alberta, Kanada</h2><p>Ovo ledenjačko jezero se nalazi u Kanadi u nacionalnom parku Banff na nekih 1880 metara nadmorske visine, a posebno je po svojoj 'nestvarno' tirkiznoj boji. Iako je jezero prilično visoko, lako je doći do njega vozeći se uzduž parka Icefields Parkway. Vožnja je iznimno slikovita, iako su pogledi na jezero koje se može vidjeti s vidikovca (Bow Summit) nevjerojatni. S vidikovca vodi staza do jezera, kao i jedna koja ide dalje od nje, gdje je pogled još bolji.</p><h2>10. Porto Katsiki, Lefkada, Grčka</h2><p>Plaža Porto Katsiki (za koju se prije govorilo da joj mogu pristupiti samo koze, stoga je njen grčki prijevod 'Kozja luka') na otoku je Lefkada u Jonskom moru. Do nje se može doći uskim cestama, koje su obično zagušene prometom. Taksi-brod je možda najmanje složeni način za doći do ovog osamljenog raja. Ali budite sigurni, putovanje se isplati, jer je to jedno od najljepših mjesta s bistrom vodom. Zapravo se smatra jednom od deset najboljih plaža na Mediteranu i jednom od najljepših plaža na svijetu.</p>