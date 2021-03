Surovih 14 planina, 12 rijeka te dva jezera, ukupno 1100 kilometara kroz sedam županija i 52 općine, dva prijatelja s otoka Brača Ranko i Franko će krotiti uime svojih malih suotočana kojima pomaže Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Brački pupoljci, piše Poslovni.hr.

Udruga okuplja 35 volontera koji godišnje uspiju organizirati prosječno čak 3200 sati besplatnih terapija za svojih 68 štićenika. Trošak sata terapije u prosjeku iznosi 100 kuna pa se ovom humanitarnom akcijom '1100 kilometara za 1100 terapija' planira prikupiti 110.000 kuna ili 100 kn po kilometru.

Za tjedan dana, 20. ožujka, Ranko s prijateljem Danielom Lončarom iz Pule kreće prema Prevlaci, u osvajanje najveće dugometražne staze u Hrvatskoj – Via Adriatice.

- Pokušajte si makar na tren predočiti s kakvim se planinama, kakvim surovim preprekama suočavaju i hrvaju djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Djeca koja ne mogu bez konstantne profesionalne pomoći. I tako kroz cijeli život. A onda to sve još stavite u okvire jednog otoka na kojem ovisimo o putovanju, trajektu…Kada takve životne izazove sagledate iz njihove perspektive, nema tog vrha koji nećete pokušati osvojiti kako biste im barem mrvu olakšali - objasnio je Ranko za Poslovni.hr srž ovog avanturističkog pothvata koji je od njegove želje za testiranjem vlastite izdržljivosti prerastao u veliku humanitarnu akciju.

Tijek njihove pustolovine kroz nekih 50-ak dana, kao i iznos prikupljen za pomoć djeci, moći će se direktno pratiti putem društvenih mreža humanitarne akcije '1100 kilometara za 1100 terapija' i centralne web platforme www.1100kilometara.com. Donacije se, kako kažu iz Udruge, uplaćuju na poseban račun Crvenog križa Brač (HR 47 236 0000 1502 8819 25), koji je otvoren upravo za ovu humanitarnu akciju, te će po završetku akcije biti proslijeđene Bračkim pupoljcima.

Kako je nastala ideja

- Kad se rodila ideja da krenem u osvajanje Via Adriatice, razmišljao sam u smjeru da krećem u taj pothvat neovisno o tome hoću li pronaći nekoga tko bi tu priču podijelio sa mnom. Što je vrijeme više odmicalo shvatio sam da bih ipak želio to podijeliti s nekim, a kako je Supetar mali grad bilo je jasno da su rijetki oni koji bi na to pristali. Daniel Lončar vjerojatno je jedini. Prihvatio je bez nagovaranja - otkrio je Ranko, profesionalni vatrogasac.

A, Daniel je iskonski pustolov. Padobranac, ronilac, maratonac, planinar pa i Ironman triatlonac. Rankov prijedlog nije mogao nikako odbiti.

- Budimo iskreni, ovo što smo se odlučili napraviti prvenstveno kao pomoć djeci, radimo dijelom i za sebe. Jer radeći dobro za drugog i sam se počneš osjećati bolje, ispunjenije. Osim toga, pozitivna djela privlače nova pa kada su drugi saznali što kanimo učiniti, svi su poželjeli pomoći i tako se taj pozitivan val počeo širiti. Želimo i moramo ukazati na probleme djece s poteškoćama, a činimo to i povlačeći paralelu s našim usponima na Via Adriatici, osobito onim najizazovnijim, što se metaforički može prenijeti i na naše male otočane - dodao je Lončar.

Kako izgledaju pripeme

Svaki su vikend koristili za jednodnevna i dvodnevna planinarenja među ostalim i kako bi testirali što je od opreme neophodno, a što mogu odbaciti.

A kako se gotovo nemoguće pripremiti za izazov na koji se spremaju, uslijedio je i “hardcore” trening nepredvidivog – kupanje u mrzloj vodi/moru pa i povremeno gladovanje.