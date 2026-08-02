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Rasprodaja sezonske trikotaže u Nami, ali - 1973. godine

Piše Marijana Matković,
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Rasprodaja sezonske trikotaže u Nami, ali - 1973. godine
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Simpatičan oglas u Nami, nekoć najvećoj robnoj kući na ovim prostorima pokazuje kakve su cijene odjeće, ali i modni standardi nekad bili

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"Ženski dio naših potreba uvijek je zadovoljan kad kupi jeftino. Zato se nadamo da ćete biti zadovoljni ovom izvanrednom ponudom kvalitetnih i lijepih ženskih muških i dječjih majica po izuzetno niskim cijenama", stoji u Naminu oglasu u Večernjem listu od 2. kolovoza 1973. godine, kojim je najavljena sezonska rasprodaja trikotaže.

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