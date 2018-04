Rastala sam se, no i dalje sam izgubljena, ima li nade za mene

Poštovani Mevludine,

imam 51 godinu i osjećam se izgubljeno. Prije godinu dana izašla sam iz lošeg braka koji me je uništio, i financijski i duhovno. Muškarac koji je u to vrijeme ušao u moj život samo me je još više razočarao i povrijedio. Uz sve to, imam mnogo zdravstvenih problema, a prisiljena sam svaki dan raditi posao koji me psihički i fizički ubija. No treba otplatiti kredit.

Vrlo sam usamljena jer su me mnogi moji prijatelji napustili kao brod koji tone, a od nekih sam se i sama udaljila jer im nemam više što ponuditi. Zato Vas molim da mi kažete ima li nade da se moja situacija popravi.

šifra: izlaz

Odgovor:

Kreativni ste, energični i trudite se, no u braku ste bili zlostavljani i maltretirani. Sav teret bio je na vama, ali glavno je da ste se riješili negativca. Imate dva prekrasna velika sina. Ne vidim da ćete s njima imati velike probleme, čak naprotiv, razumni su i pomoći će vam.

Posao koji radite je stresan, no recite mi koji nije. Trebate gledati sebe i ne obraćati pozornost na pojedince. Vi ste hrabra i borbena žena, vidim da ćete uspjeti. Otplatit ćete kredit, a vidim vam i ljubav i oslonac s pozitivnim gospodinom u ovoj godini.

No prvo se malo sredite i smirite kako biste dobili više volje i samopouzdanja. Tad će ići lakše.

Poradite malo na psihi, posjetite liječnika i pijte više multivitamina. Družite se s pozitivnim ljudima. Doista vam ne vidim nikakve opasnosti. Za dvije godine očekuje vas stabilizacija na svim poljima, kasnije još veći napredak u poslu i ljubavi.