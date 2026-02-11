Obavijesti

TO JE NEUGODNO...

Razbijamo mit: Koliko se uistinu smanji 'ponos' u hladnoj vodi

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Razbijamo mit: Koliko se uistinu smanji 'ponos' u hladnoj vodi
Foto: 123RF

Ova pojava ne pogađa samo penis. Istovremeno se skrotum skuplja, a testisi se povlače bliže tijelu. Iako promjena može izgledati dramatično, ključno je zapamtiti da je stanje isključivo privremeno

Gotovo svaki muškarac doživio je taj trenutak – izlazak iz hladnog mora, zimsko plivanje ili tuširanje hladnom vodom, nakon čega slijedi pogled prema dolje i neugodno iznenađenje. Fenomen popularno nazvan 'zimski penis' može izazvati tjeskobu i nesigurnost, no znanost nudi jednostavno objašnjenje zašto se to događa i zašto zapravo nema nikakvog razloga za brigu. Riječ je o pametnom obrambenom mehanizmu tijela, a ne o biološkoj pogrešci.

Šokantne brojke: Koliko se penis zaista može smanjiti?

Iako se često doživljava kao subjektivan osjećaj, smanjenje penisa na hladnoći je mjerljiva pojava. Prema procjenama urologa i stručnjaka za seksualno zdravlje, u ekstremno hladnim uvjetima penis u opuštenom stanju može izgubiti i do 50 posto svoje uobičajene duljine. Smanjenje se odnosi i na obujam, koji se može smanjiti između dvadeset i trideset posto.

Ova pojava ne pogađa samo penis. Istovremeno se skrotum skuplja, a testisi se povlače bliže tijelu. Iako promjena može izgledati dramatično, ključno je zapamtiti da je stanje isključivo privremeno. Čim se tijelo vrati na ugodnu temperaturu, krvotok se normalizira i sve se vraća u prvobitno stanje, obično unutar samo nekoliko minuta.

Preživljavanje ispred svega: Što se točno događa u tijelu?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Glavni krivac za privremeno smanjenje penisa je proces poznat kao vazokonstrikcija. Kada je tijelo izloženo niskim temperaturama, njegov primarni zadatak postaje očuvanje topline i zaštita vitalnih organa poput srca, pluća i mozga. Kako bi to postiglo, autonomni živčani sustav šalje signal krvnim žilama na periferiji tijela – u rukama, nogama, pa tako i u penisu – da se suze.

Sužavanjem žila smanjuje se protok krvi u tim područjima, čime se topla krv preusmjerava prema središtu tijela. To je evolucijski mehanizam za preživljavanje koji je našim precima pomagao da izdrže u surovim uvjetima. Manji protok krvi znači manji volumen tkiva, zbog čega penis izgleda manje i čvršće. Istovremeno, mišić poznat kao kremaster, koji je zadužen za podizanje i spuštanje testisa, automatski ih povlači bliže tijelu kako bi ih održao na optimalnoj temperaturi potrebnoj za proizvodnju spermija. Dakle, ako primijetite da vam se penis na hladnoći smanjuje, to je zapravo znak da vaše tijelo radi točno ono što bi trebalo.

Mitovi, istina i utjecaj na psihu

Zbog duboke povezanosti veličine penisa i muškog samopouzdanja, čak i privremena promjena može izazvati anksioznost. Stoga je važno razbiti nekoliko čestih mitova.

Utječe li hladnoća na veličinu u erekciji?

Apsolutno ne. Privremeno smanjenje odnosi se isključivo na opušteno (flacidno) stanje. Veličina penisa u erekciji ovisi o kapacitetu spužvastog tkiva da se napuni krvlju. Jednom kada se tijelo zagrije i dođe do seksualnog uzbuđenja, krvne žile će se proširiti i omogućiti postizanje pune, uobičajene erekcije. Hladnoća nema nikakav trajni utjecaj na vašu seksualnu funkciju ili plodnost.

Događa li se to svima?

Woman with tape measure that measures penis - Latina woman
Foto: 123RF

Da, ovo je univerzalna fiziološka reakcija koja se događa svim muškarcima. Intenzitet smanjenja može varirati ovisno o individualnoj cirkulaciji, postotku tjelesne masti i osjetljivosti na hladnoću, ali nitko nije imun. Kod mršavijih muškaraca promjena može biti vizualno izraženija jer okolno masno tkivo ne pruža dodatnu izolaciju.

Osim fizičkog aspekta, važno je spomenuti i onaj psihološki. Zimski mjeseci, s manje sunčeve svjetlosti, mogu utjecati na razinu serotonina i testosterona, što kod nekih muškaraca može dovesti do smanjenog libida. Stres, promjene u rutini i manjak fizičke aktivnosti također igraju veću ulogu u seksualnoj želji od same temperature. Muškarci koji već pate od erektilne disfunkcije mogu primijetiti da su im simptomi zimi teže upravljivi, upravo zbog slabije cirkulacije uzrokovane hladnoćom.

Recite nam u anketi, kakva su vaša iskustva s hladnoćom:

