Veličina je ipak bitna? Studija otkrila ono čega se mnogi plaše

Nedavna znanstvena studija istraživala je kako fizičke karakteristike muškaraca utječu na privlačnost za žene. Iako se često u šali ili popularnoj kulturi raspravlja o tome koliko veličina zapravo znači, ovo istraživanje daje konkretniji, akademski uvid u to pitanje.

Istraživanje su proveli znanstvenici s University of Western Australia, a sudjelovalo je više od 800 ispitanika, oko 600 muškaraca i 200 žena. Sudionici su ocjenjivali računalom generirane muške figure koje su se razlikovale po visini, obliku tijela i veličini penisa. Žene su ocjenjivale privlačnost, dok su muškarci ocjenjivali koliko bi im figure predstavljale prijetnju kao rivali.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Što je studija pokazala?

Rezultati su pokazali da su žene češće ocjenjivale figure privlačnima ako su muškarci bili viši, s 'V-oblikom' tijela (široka ramena, uski bokovi) i većim penisom. No učinak veličine nije beskonačan, nakon određene granice dodatno povećanje nije značajno dizalo ocjene privlačnosti.

S druge strane, muškarci su veće genitalije percipirali i kao znak veće konkurencije i prijetnje, figure s većim penisom vidjeli su kao snažnije rivale.

Evolucijski pogled

Istraživači objašnjavaju da se veličina penisa mogla razviti i kao indikator privlačnosti i konkurentnosti, ne samo kao biološka funkcija. U tom smislu, veći penis može djelovati i kao 'seksualni ukras' koji signalizira određene genetske ili fizičke prednosti.

Foto: 123RF

No, znanstvenici naglašavaju da privlačnost nije samo fizička. Ostali faktori, poput osobnosti, lica i društvene privlačnosti, također igraju veliku ulogu u odabiru partnera.

Iako studija daje zanimljiv uvid u percepciju privlačnosti, privlačnost je uvijek kombinacija više faktora, fizičkih, emocionalnih i socijalnih. Ovo istraživanje samo pokazuje da određene fizičke karakteristike, poput oblika tijela i veličine penisa, mogu imati utjecaj na prvi dojam i ocjenu privlačnosti.