ŽENE PRIZNALE

Veličina je ipak bitna? Studija otkrila ono čega se mnogi plaše

Piše 24sata,
Foto: Dreamstime

Iako studija iz Australije daje zanimljiv uvid u percepciju privlačnosti, važno je naglasiti da je privlačnost uvijek kombinacija više faktora, fizičkih, emocionalnih i socijalnih

Nedavna znanstvena studija istraživala je kako fizičke karakteristike muškaraca utječu na privlačnost za žene. Iako se često u šali ili popularnoj kulturi raspravlja o tome koliko veličina zapravo znači, ovo istraživanje daje konkretniji, akademski uvid u to pitanje.

Istraživanje su proveli znanstvenici s University of Western Australia, a sudjelovalo je više od 800 ispitanika, oko 600 muškaraca i 200 žena. Sudionici su ocjenjivali računalom generirane muške figure koje su se razlikovale po visini, obliku tijela i veličini penisa. Žene su ocjenjivale privlačnost, dok su muškarci ocjenjivali koliko bi im figure predstavljale prijetnju kao rivali.

Što je studija pokazala?

Rezultati su pokazali da su žene češće ocjenjivale figure privlačnima ako su muškarci bili viši, s 'V-oblikom' tijela (široka ramena, uski bokovi) i većim penisom. No učinak veličine nije beskonačan, nakon određene granice dodatno povećanje nije značajno dizalo ocjene privlačnosti.

S druge strane, muškarci su veće genitalije percipirali i kao znak veće konkurencije i prijetnje, figure s većim penisom vidjeli su kao snažnije rivale.

Evolucijski pogled

Istraživači objašnjavaju da se veličina penisa mogla razviti i kao indikator privlačnosti i konkurentnosti, ne samo kao biološka funkcija. U tom smislu, veći penis može djelovati i kao 'seksualni ukras' koji signalizira određene genetske ili fizičke prednosti.

cropped view of woman touching belt of man isolated on black
Foto: 123RF

No, znanstvenici naglašavaju da privlačnost nije samo fizička. Ostali faktori, poput osobnosti, lica i društvene privlačnosti, također igraju veliku ulogu u odabiru partnera.

Iako studija daje zanimljiv uvid u percepciju privlačnosti, privlačnost je uvijek kombinacija više faktora, fizičkih, emocionalnih i socijalnih. Ovo istraživanje samo pokazuje da određene fizičke karakteristike, poput oblika tijela i veličine penisa, mogu imati utjecaj na prvi dojam i ocjenu privlačnosti.

