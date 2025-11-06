Razbijamo mitove o njezi kose: Što je istina, a što zabluda?

U svijetu njege kose često se susrećemo s tvrdnjama koje obećavaju čuda – od "treniranja" kose da bude manje masna do korištenja hladne vode za postizanje sjaja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da mnoge od tih tvrdnji nisu znanstveno potkrijepljene i mogu dovesti do pogrešnih praksi.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Proces tretmana za kosu

Pokretanje videa... 04:15 Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

1.'Treniranje' kose smanjuje masnoću

Jedan od najčešćih mitova je da ako prestanemo prati kosu, ona će se "trenirati" i proizvoditi manje sebuma. Međutim, stručnjaci naglašavaju da smanjenje učestalosti pranja ne smanjuje proizvodnju sebuma. Naprotiv, može dovesti do nakupljanja prljavštine i začepljenih folikula, što može rezultirati iritacijom i gubitkom kose. Preporučuje se pranje kose dva do tri puta tjedno, ovisno o tipu kose i vlasišta.

2. Hladna voda kosi daje sjaj

Mnogi vjeruju da ispiranje kose hladnom vodom "zatvara" kutikulu i time povećava sjaj. Iako hladna voda može privremeno učiniti kosu glađom, stvarni sjaj ovisi o stanju kose, njezinoj hidrataciji i korištenim proizvodima. Prekomjerna upotreba hladne vode može otežati ispiranje proizvoda, što može dovesti do nakupljanja i smanjenja sjaja.

3. Šampon treba nanositi na cijelu kosu

Mnogi ljudi nanose šampon na cijelu kosu, uključujući vrhove. Međutim, stručnjaci savjetuju da šampon nanosite samo na vlasište. Vrhovi kose obično nisu masni i ne trebaju dodatno čišćenje šamponom. Prekomjerno čišćenje može ukloniti prirodna ulja, što može dovesti do suhoće i oštećenja.

4. Hladna voda jača kosu

Iako se vjeruje da hladna voda može ojačati kosu, stručnjaci napominju da sama hladna voda nije dovoljna. Za jaču kosu potrebno je osigurati odgovarajuću hidrataciju, pravilnu prehranu i izbjegavanje agresivnih tretmana.

Iako mnoge popularne tvrdnje o njezi kose zvuče uvjerljivo, važno je osloniti se na znanstvene spoznaje i stručne savjete. Pravilna njega kose uključuje razumijevanje vlastitog tipa kose, korištenje odgovarajućih proizvoda i izbjegavanje prekomjernih tretmana koji mogu štetiti zdravlju kose.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA