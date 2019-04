Razbijanje tabua: Masturbacija ne uništava veze, osnažuje ih

Alfred Kinsey, profesor i znanstvenik u polju seksualnog ponašanja, i njegov rad na muškoj i ženskoj seksualnosti potaknuli su ovaj pomak u perspektivi. On je otkrio da su gotovo svi muškarci i više od polovice žena s kojima je razgovarao izjavili da su masturbirali u prošlosti. Ipak, stare navike (i vjerovanja) teško umiru pa tako, i pedeset godina kasnije, tema masturbacije ostala je velikim tabuom. Njegovi zaključci na temelju dugogodišnjeg istraživanja su objavljeni u knjigama Seksualno ponašanje muškarca (Sexual Behavior in the Human Male (1948)) i Seksualno ponašanje žena ((Sexual Behavior in the Human Female (1953)).

Istraživanja koja se bave masturbacijom su izrazito rijetka, a malo je današnjih istraživanja otišlo dalje od postavljanja osnovnih pitanja o masturbiranju, da ili ne, koliko često, i u kojoj mjeri ljudi kasnije proživljavaju krivnju zbog toga.

Foto: Dreamstime

Sve u svemu, istraživanja na tu temu su ipak donijela neke zaključke:

Masturbacija se obično inicira tijekom puberteta.

Muškarci masturbiraju češće od žena (žene u prosjeku 2 do 4 puta mjesečno, a muškarci 4 do 9 puta mjesečno).

Mnogi ljudi uče o svom tijelu i seksualnim reakcijama putem masturbacije.

To je sigurna alternativa kada postoji rizik od spolno prenosive infekcije.

Može pomoći pojedincima koji nemaju dostupnog partnera za održavanje seksualnog funkcioniranja i izražavanja.

On pruža seksualni 'ventil' pojedincima kada su njihovi partneri nezainteresirani za seks ili su im nedostupni.

Unatoč spomenutim prednostima i istodobnom nedostatku nepovoljnih posljedica, mnogi muškarci i žene još uvijek su nezadovoljni kada otkriju da njihov romantični partner masturbira. Većina misli da je njihovom partneru nedovoljna količina seksa u vezi ili su nezadovoljni samim seksom pa masturbiraju.

Foto: Thinkstock

Dostupna istraživanja, međutim, ne podupiru ovu tvrdnju i umjesto toga smatraju da je masturbacija kod ljudi koji su u vezi zapravo zdrava.

Kinsey je rano uočio vezu između seksualnog zadovoljstva u odnosima i prethodnih doživljaja orgazma. Otkrio je da su žene koje nisu doživjele orgazam prije braka puno rjeđe doživljavale orgazam sa svojim partnerima u braku.

Sadašnja istraživanja otkrivaju da su udane žene koje su masturbirale imale veće bračno i seksualno zadovoljstvo od žena koje nisu masturbirale.

Masturbacija također nije loša zamjena za seks s partnerom. Ako je to točno, od muškaraca i žena koji imaju aktivan seksualni život očekuje se da će masturbirati rjeđe od osoba bez partnera. Ipak, istraživanja pokazuju malu korelaciju između učestalosti masturbacije i učestalosti spolnog odnosa. Na primjer, studija među studentima je pokazala da oni koji često masturbiraju također češće imaju seksualne odnose i više seksualnih partnera.

Dakle, dok masturbacija doista može biti rješenje seksualnih potreba kod samaca i ljudi kojima je njihov partner nedostupan, to je također dio seksualnog života ljudi koji imaju redovite spolne odnose.

Glavni razlog zbog kojeg ljudi masturbiraju je užitak, bez obzira na sto jesu li u vezi ili ne.

Znači li to da masturbacija ne treba zabrinjavati ljude koji su u vezi? Ako netko od partnera prvenstveno zadovoljava svoje seksualne potrebe kroz masturbaciju na štetu odnosa, možda je vrijeme da razmisli o traženju pomoći.

Masturbacija može podržati seksualno zdravlje neke veze, ali ne smije u potpunosti zauzeti mjesto zajedničkih seksualnih aktivnosti, osim ako se ne radi o sporazumu s kojim se oba partnera izričito slažu, piše Psychology Today.