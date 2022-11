Razlika u visini među njima je pola metra: 'Svi su šokirani i stalno pitaju kako se seksamo'

Foto: TikTok/screenshot

Ako na primjer ne mogu dohvatiti stvari u kuhinji ili na vrhu ormara, on to može uzeti. A ako nešto padne ili se nalazi ispod kreveta, meni je lakše to doseći, kaže Amerikanka Brooke

Brooke Dostillio (25) i njezin dečko košarkaš Dylan Painter (24) u vezi su od siječnja 2020., unatoč velikoj razlici u visini od 56 centimetara. Ali njima to ne smeta, već ističu kako su savršeni zajedno jer se 'suprotnosti privlače'. POGLEDAJTE VIDEO. Brooke i Dylan često se susreću s pitanjima o tome imaju li problema tijekom seksa. To postavljaju zato što se sa svojih ogromnih 210 cm Dylan uzdiže nad svojom sićušnom djevojkom, koja je visoka samo 152 cm. - Prilično smo se navikli na razliku u visini. Ja sam veoma niska pa su mi svi visoki, a Dylan je toliko visok da su pak njemu svi niski, tako da nam to nije bitno - kaže Amerikanka Brooke o njihovom zajedničkom životu. Za druge je veći šok kad ih vide. - Oni obično komentiraju ovu razliku, a uglavnom govore svašta Dylanu jer je neobično visok. Na društvenim mrežama uvijek pitaju kako 'seks' funkcionira i mijenja li naša razlika u visini našu intimu, što nije. Ali nama je to stvarno smiješno, znali smo da će drugi pričati o našoj vezi i davati takve komentare - dodaje djevojka. Par dijeli videozapise o svom odnosu na društvenim mrežama gdje često skupe milijune pregleda. Brooke i košarkaš upoznali su se na aplikaciji za spojeve, dok su studirali na Sveučilištu Delaware. Od tada su se preselili u Njemačku gdje Dylan igra za Trier Gladiatorse, a Brooke studira na daljinu, prenosi Daily Star. - Stvarno mi se sviđa ova naša razlika u visini, definitivno je vrlo zanimljiva u određenim svakodnevnim situacijama. Ako ja na primjer ne mogu dohvatiti stvari u kuhinji ili na vrhu ormara, on to može uzeti. A ako nešto padne ili se nalazi ispod kreveta, meni je lakše to doseći - objašnjava Brooke. Kad su se prvi put poljubili morali su sjediti, a sada kad se ljube, on se mora dosta naginjati. - Ali meni se to sviđa. Nakon što sam s Dylanom, ne mogu zamisliti da budem s nekim tko je niži, odnosno bliže mojoj visini. Postalo mi je ugodno i nikad to ne bih promijenila - ističe djevojka.