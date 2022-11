Što biste učinili da zadovoljite partnera? Evo na koje ideje u seksu pristati, a na koje nikako

Popularna stručnjakinja za seksualne odnose iz Britanije, Tracey Cox otkriva zahtjeve kojima biste trebali udovoljiti i spolne činove koje treba odbiti - od seksa u troje do davanja 'propusnice' za seks s drugima.

Postoji li zahtjev za seksom koji vaš partner jedva čeka pitati?

Odvažiti se ponekad na nešto pomalo riskantno je dobro za seksualni život para. Cox objašnjava koje seksualne zahtjeve vrijedi razmotriti, a koje ne, te prolazeći kroz njih, osvrće se na 'dopuštenje', ali i na 'analni seks'.

Mnogi su inherentno lijeni i skloni ostati unutar svoje zone udobnosti, no prisiliti se gurnuti izvan nje gotovo je uvijek dobra stvar. Upuštanje u pomalo riskantne stvari je dobro za parove u seksualnom smislu.

Ali postoji širok raspon zahtjeva. Osjećaj nelagode i brige oko toga kako to nije baš 'vaša stvar' veoma se razlikuje od odbijanja neke ideje ili osjećaja pritiska da učinite nešto što ne želite.

Tracey o tome koje zahtjeve za seksom vrijedi razmotriti, a koje treba izbjegavati u širokom luku:

Seks u troje

To može biti fantazija svakog muškarca, ali stvarnost seksa u troje često je noćna mora, pogotovo ako se radi o dvije žene i jednom muškarcu. Ideja se čini nevjerojatnom - dva kompleta grudi za igru, dva para usana umjesto jednih, obje mu posvećuju gomilu pažnje... Ali tu je i njegova prva greška - rijetko je kao i nepravedno da jedan pojedinac bude 'zvijezda' trojca do kraja.

Zapravo, ako je to prvo iskustvo žene sa ženom, on će vjerojatno biti odbačen dok vi s entuzijazmom istražujete svoju bi-znatiželjnu stranu. Puno se muškaraca osjeća izostavljeno i ugroženo kad se to dogodi. Također uobičajeno je da pritisak za izvođenjem bude tako neodoljiv da ne može postići erekciju, što dovodi do dvostrukog poniženja.

Foto: Dreamstime

Mnogo je razloga zašto biste trebali reći 'ne' ovom zahtjevu radi njega, i to ne samo ne zbog sebe.

Seks s drugom osobom i partnerom nije uobičajen. Osjećaj je vrlo, vrlo čudan. Većina nije navikla seksualno dijeliti partnere i rezultat su intenzivne, često uznemirujuće emocije. Podjednako je stresno vidjeti koliko je ta nova osoba više okrenuta partneru nego vama.

Opasnosti seksa u troje su očite i brojne.

Ali što ako ste vi imali takvo iskustvo, a vaš partner nije - ovo je malo složenije jer očito ne možete tvrditi da imate moralni prigovor ovom konceptu.

Ali, na primjer, seks u troje na sveučilištu, dok ste pijani, s onima koje poznajete, ali s kojima niste bili vezani, sasvim je drugačiji od seksa u troje s nekim koga volite i kome ste posvećeni.

Dob također dolazi u obzir - ono što je bilo privlačno s 20, možda neće biti s 40.

Dakle, ako ste oboje 'djevice' kada se radi o seksu u troje te se često svađate ili se osjećate nesigurno kada je riječ o međusobnim osjećajima, nemojte to raditi.

'Trojke' najlakše padaju parovima koji mogu odvojiti seks od ljubavi i navikli su zajedno raditi seksualno 'rizične' stvari. Ako ste već posjetili fetiš klub i gledali druge kako se seksaju pred vama, zapalili ste iskru i vjerojatno ćete preživjeti uz dobru komunikaciju i postavljena pravila. Ako ste i sami imali seks u troje i mislite da je veza dovoljno jaka da se nosi s tim, možda bi bilo vrijedno razmisliti o takvom iskustvu - ali samo ako vam se ideja sviđa.

'Dopuštenje' za spavanje s drugima

To se obično događa kada jedno od vas ima mnogo iskustva i više partnera, a drugo nema. U teoriji, zvuči i pošteno i logično - želite ostati zajedno, ali također ne želite uskratiti svom partneru avanture koje ste imali. Uostalom, sigurno je bolje dati partneru dopuštenje da ode i igra se nego da ima aferu iza vaših leđa.

Međutim, nije baš tako.

Razmislite o tome, nije sve u izigranom povjerenju. Ono što proganja je nepodnošljiva pomisao na spoznaju da je partner poljubio, dodirnuo, lizao i penetrirao nekog drugog osim vas. Zašto biste dragovoljno dopustili nekome koga volite da radi ono što bi se moglo reproducirati na trajnom videu u vašoj glavi zauvijek...

Foto: Dreamstime

Puno smo teritorijalniji nego što mislimo - što je naše, naše je i nismo to skloni dijeliti.

Također je izuzetno rizično. Što može spriječiti partnera da razvije osjećaje prema toj osobi, gdje povlačite crtu? Jesu li si dopustili jednu osobu ili deset njih...

Dakle, koncept dobro funkcionira u filmovima. Ne tako dobro u stvarnosti. Ako je partner znao da ste seksualno iskusniji, ali je ipak odlučio zakleti se na monogamiju, to je onda nešto o čemu je trebao razmišljati tada, a ne sada. Ovo je veliko 'ne'.

Otvorena veza

Jedina okolnost kada biste ikada trebali razmisliti o tome da svoju vezu učinite poliamornom je kada oboje želite to pokušati. Ako je partner to zatražio i ta vas je ideja užasnula, recite 'ne' i nemojte se podvrgavati pritisku. Napustite vezu ako partner i dalje inzistira na tome jer to znači da imate temeljne razlike u tome što znači zdrava, sretna veza.

Ali ako se ideja doista dopada i vama i ako ste zaintrigirani, možda je vrijedi istražiti.

Prvo što trebate učiniti prije nego što krenete dalje je utvrditi što misle pod otvorenom vezom. Poliamorija je nešto što privlači mnoge mlade, uključujući i žene. Mlađe generacije nisu toliko vezane za staromodne ideje, pa čak ni za brak i djecu.

Seks je toliko lako dostupan da mu pridaju manje važnosti.

Očigledna prednost za oboje je da ste uzbuđeni spavanjem s novim pojedincima i sigurnost uspostavljene veze.

Ljubomora i nesigurnost nisu jedine stvari s kojima se treba boriti. Osim postavljanja pravila za siguran seks, morate postaviti i emocionalne granice. Tko smije biti potencijalni partner, a tko ne, želite li znati o tim susretima ili ne, koliko često i koliko vremena ćete provoditi s drugima... Duga, detaljna rasprava o postavljanju pravila dat će vam ključne naznake o tome koliko biste se dobro nosili s tim. Ako možete logično govoriti o svim tim scenarijima i ne osjećate se uznemireno ili ugroženo, to bi moglo biti nešto što vam odgovara. Ako vam je muka u želucu na samu pomisao, ostavite se toga i nemojte biti prisiljeni.

Foto: Dreamstime

Analni seks

Analna igra, stimulacija unutar i oko rektuma pomoću prsta, igračke ili jezika, nešto je što svako treba probati barem jednom. Iznenađujuće je ugodno, a osjećaji snažni i neobični. Obavljen na siguran način, analni seks također može biti vrlo ugodan. Problem je u tome što se to često ne radi na siguran način jer se mnoge, osobito mlade žene, osjećaju prisiljeno i žure u to.

Analni snošaj je norma u pornografiji, a pornografija je mjesto gdje većina mladića dobiva svoju seksualnu 'edukaciju'.

U pornografiji, žena je jednako željna kao i muškarac, nema 'pripreme' i muškarci guraju jako i brzo. Da biste imali siguran analni seks, morate polako napredovati do toga, tijekom mnogih snošaja, što može trajati tjednima ili mjesecima. Počinjete uvođenjem prsta, preko čepa za guzu, a zatim počnite umetanjem penisa na polagan način - malo po malo.

Lubrikant je bitan, a komunikacija i povratne informacije još više.

Jedna nedavna studija otkrila je da jedna od četiri žene koje sudjeluju u analnom seksu, kažu da su bile pod pritiskom da ga pokušaju, učinile su to kako bi zadovoljile svog partnera, a ne sebe i obično su ga probale pijane ili pod opijatima.

Razlike u ženskoj anatomiji znače da su fizičke ozljede veće i uključuju inkontinenciju, spolno prenosive bolesti, bol i krvarenje.

Ako kažete 'da' ovom zahtjevu i odmah pristanete na nešto što nikada prije niste radili, to definitivno nije dobro. Ne dajte se nagovoriti, a da se za to niste pripremili, osobito ako niste trijezni.

Ali, ako to traži ljubazan partner pun ljubavi u kojeg imate povjerenja, a spreman je uzeti vremena i poduzeti male korake, vrijedi pristati pokušati. Ipak, budite svjesni da smo svi drugačije građeni. Ako on ima veliki penis, a vaš anus i rektum su mali, moguće je da vam ne bude ugodno.

Foto: Dreamstime

Prepuštanje njihovom fetišu

Svi imaju nešto seksualno što skrivaju. To može biti gledanje određene vrste pornografije, može biti čežnja da partner priredi 'zlatni tuš'. Mnogi si daju oduška za 'svoje stvari' tijekom masturbacije i to im je dovoljno za zadovoljenje.

Za druge je frustrirajuće ne učiniti to s partnerom.

Obično, čekat će dok se ne uspostavi razina povjerenja koja jamči da neće biti omalovažavani zbog toga što su to predložili.

Fetiš je nešto što uživate raditi sa sobom ili s partnerom, nešto što mora biti prisutno da biste se seksualno uzbudili.

Odgovor na to hoćete li htjeti udovoljavati partnerima uvelike ovisi o tome koliko je usklađen s vašim osobnim seksualnim preferencijama. Ako je to nešto o čemu nikada niste razmišljali, ali nemate ništa protiv toga, svidjet će vam se jer ste rekli da.

Ako vam se pak ne sviđa, razmislite o tome da napravite nešto slično. Kao i kod većine zahtjeva za seksom, razjasnite traže li to jednokratno ili žele da se to redovito pojavljuje u seksu. Većina je puno spremnija reći 'da' jednokratnom poslu, donosi Daily Mail.

