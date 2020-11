Razlozi zašto je dobro buditi se u isto vrijeme - baš svaki dan

Prisjetite se, koliko puta ste jedva dočekali vikend i odlučili 'spavati do podne', ali nakon tog dužeg spavanja cijeli dan ste se osjećali kao 'da vas je vlak pregazio'. To se ne isplati

<p>Stručnjaci za spavanje savjetuju da se ustajete u isto vrijeme svako jutro bez obzira kada idete spavati te radite li ili ne, jer je to odlično za mentalno i fizičko zdravlje, a time i za zadovoljstvo životom općenito. Ukoliko se rado budite zbog posla cijeli tjedan, probudite se u to vrijeme i vikendom kada ne radite - osjećat ćete su puno bolje, energičnije i zadovoljnije nego da spavate dugo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Dobro je kažu imati još neke rutine, a koje se nadovezuju na jutarnje buđenje i pomažu započeti dan u dobroj energiji, na primjer, tuširanje ili meditacija.</p><h2>Ljudi koji se bude u isto vrijeme su sretniji</h2><p>Vrijeme u koje se probudite svako jutro možda je jednako važno kao i vrijeme odlaska na spavanje prethodne noći, pokazalo je istraživanje provedeno na preko 1000 ljudi koje je napravio web portal Mattress Inquirer.</p><p>Pojedinci, koji se strogo bude u isto vrijeme, zadovoljniji u svim aspektima života od ljudi koji se nekad probude ranije, a katkad kasnije i nemaju tu rutinu.</p><p>Ljudi sa navikom buđenja u isto vrijeme buđenja bili su 13 posto sretniji svojim osobnim životom, 45 posto zadovoljniji financijskom situacijom i 42 posto ispunjeniji poslom koji rade. Zapravo su izjavili da su im životi dosta uravnoteženi, stoji u istraživanju.</p><h2>Produktivnost i zadovoljstvo poslom su izgledniji</h2><p>Rutina je nešto što je nekim ljudima ugodno jer im daje neki osjećaj sigurnosti, to je ritual na koji se mogu osloniti, nešto predvidljivo i poznato. Takvim pojedincima prekidanje rutine može poremetiti cijeli dan.</p><p>Kod drugih je svakodnevno ustajanje u isto vrijeme nešto što im omogućava više korisnih sati u danu. Neka istraživanja daju naslutiti da bi rano buđenje u isto vrijeme mogao biti ključ za vrhunsku produktivnost, što bi objasnilo zašto su pojedinci koji imaju tu naviku često zadovoljniji svojom financijskom i poslovnom situacijom.</p><h2>Ta navika je dobra za fizičko i psihičko zdravlje</h2><p>Nepravilan raspored spavanja i buđenja može naštetiti organizmu snižavanjem razine dobrog kolesterola, povećanjem tjelesne masnoće i čimbenika rizika za dijabetes i bolesti srca, pokazalo je istraživanje, a prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/benefits-waking-same-time-every-morning?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=facebook--10-26-2020&utm_term=health&utm_content=evergreen&fbclid=IwAR3VjIHdjKJPncKcMo6GuLpMe0jX0rTcOfbrVPbblwD6LGHeBLJP_xtKQfw" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p>Također, to nije dobro ni za mentalno zdravlje. Na primjer, prisjetite se koliko puta ste jedva dočekali vikend i odlučili ostati duže budni i drugi dan 'spavati do podne' kako biste napokon u miru i bez alarma uživali u snu, ali nakon tog dužeg spavanja cijeli dan ste se osjećali kao 'da vas je vlak pregazio'. </p><p>Tijelo je naviklo na rutinu koju je imalo tijekom tjedna i vikend je to poremetio, a to se pak odrazilo na početak tjedna jer ste ta dva dana spavali dulje pa se opet krenuli dizati ranije. Stoga, bolja ideja ustati se u isto vrijeme i tijekom vikenda pa to vrijeme iskoristiti za stvari koje vas ispunjavaju zadovoljstvom.</p>