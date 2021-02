Koliko često vam se događa da vam čaše izađu mutne iz perilice posuđa? Možda vam je još poznatija situacija kad u restoranu dobijete čašu s bijelim mrljama, točkicama i slično. Te bijele mrlje, točkice, zamagljeno staklo ili duge linije izgledaju kao da čaše niste dobro oprali. To je vrlo čest slučaj. Na prvu to izgleda ružno, ali nije štetno. No i taj se problem može vrlo lako riješiti.

Postoji velika vjerojatnost da se to događa na staklenom posuđu kao posljedica ostataka deterdženta ili tvrde vode. Ali to bi moglo biti i zbog istrošenosti ili nagrizanja čaša.

Zbog čestog korištenja, pranja i rukovanja, površinski sloj stakla se oštećuje i lomi na sitne djeliće (nevidljivim golim okom). Te krhotine između sebe stvaraju trenje te se malo po malo stvara zamagljenost. Ova vrsta zamagljenosti ne dolazi preko noći i prvo će zahvatiti manje površine na staklu i postepeno se širiti. Na žalost, ovo je problem koji nije lako riješiti.

To se događa zbog previše jakog deterdženta, pranja u vrućoj vodi ili zbog pred ispiranja. Pa kako saznati je li u pitanju istrošenost? Pokušajte nježno sastrugati bijele mrlje ili ih obrisati s nečim kiselim, poput octa. Ako se mrlje brišu tada imate problema s tvrdom vodom. U protivnom, riječ je o ogrebanom staklu.

Na žalost, ne možete puno učiniti ali možete promijeniti način čišćenja staklenog posuđa kako biste u budućnosti spriječili nagrizanje.

Isprobajte drugi deterdžent

- Ako vam stakleno posuđe redovito izlazi s mrljama iz perilice možda upotrebljavate previše deterdženta - kaže Sarah Bowen, dizajnerice interijera i suosnivačica stranice za doma 'Spruce Up'.

Prije upotrebe perilice preporučuje se da vidite upute za korištenje kako biste saznali koliko deterdženta zapravo trebate koristiti.

Osim toga, provjerite je li vaš deterdžent svjež.

- Stariji prašak za posuđe može ostaviti bijele mrlje na vašem staklenom posuđu. Preporučujem da prašak držite u vrećici s hermetičkim zatvaračem i zatvorite, kako bi što dulje ostao svjež - rekla je Sarah za HuffPost.

Ili isprobajte tablete za pranje posuđa. Iako su obično skuplje od praška, njihovo korištenje bi moglo ispasti jeftinije jer nećete doći u napast da pretjerate s količinom.

Tvrda voda

Ako se problem ne rješava ni s deterdžentom, onda je problem u tvrdoj vodi. Ako se čaše zamagle preko noći tada je u pitanju tvrda voda. Tvrda voda sadrži visoku razinu prirodnih minerala koji se ponekad natalože u bijele naslage. Te naslage bi se u normalnim uvjetima dale lako oprati no, deterdžent za pranje suđa gubi svoju moć u tvrdoj vodi, tj. ne može se ni zapjeniti, pa se čaše ne mogu ni kvalitetno oprati.

Ako su čaše mutne zbog tvrde vode, dobra vijest je da ih se vrlo lako možete riješiti bez kupovine skupih specijaliziranih deterdženata. Sredstva za pranje čaša možete vrlo lako i brzo napraviti i kod kuće.

Kako biste uklonili nakupine kamenca sa stakla, Sarah je rekla da staklo možete namočiti u bijeli ocat ili limunov sok. Međutim, svoju ćete perilicu posuđa morati čistiti sredstvom za uklanjanje kamenca kako biste spriječili nakupljanje kamenca u budućnosti.

- Pravi način da se to popravi je ulaganje u omekšivač vode za cijelu kuću, koji će produžiti život svih vaših uređaja i cijevi za vodu - rekao je Sean Busch, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Puracy, tvrtke za prirodno čišćenje.

Samo budite sigurni da deterdžent koji upotrebljavate odgovara vašoj mekoći vode. U suprotnom riskirate nagrizanje. Potražite blage, bistre sapune bez aditiva, boja ili parfema.

Ručno perite osjetljivo stakleno posuđe

Koliko god bilo primamljivo ubaciti svaki predmet u perilicu posuđa, posebno osjetljivo stakleno posuđe treba prati samo ručno.

- Čaše za vino i čvrste čaše za piće mogu se staviti u perilicu posuđa, ali osjetljivu stakleno posuđe, tvrdo staklo ili obojeno i kristal treba prati ručno kako bi se izbjeglo lomljenje, žutilo ili nagrizanje - rekla je Katie Sadler, voditeljica i kuhinjski stručnjak za Whirlpool.

Stavljajte i čistite posuđe pravilno

Znati kako pravilno napuniti perilicu posuđa također je od velike pomoći. Slaganje posuđa preblizu ili blokiranje raspršivača glomaznim predmetima spriječit će temeljito ispiranje staklenog posuđa.

Komade hrane svakako trebate isprati prije punjenja posuđa jer čestice hrane mogu pridonijeti nagrizanju. No nemojte posuđe skroz isprati već uklonite veće komade hrane.

- Mnogi deterdženti za pranje posuđa oslanjaju se na enzime da se prikvače za hranu i pojedu je. Kada enzimi rade, ostatak deterdženta djeluje bolje, a i uštedjet ćete vodu - kaže Sean.

Također je važno očistiti filtar perilice posuđa svakih desetak upotreba, što traje manje od minute. To osigurava da se zaostale čestice ne recirkuliraju tijekom vašeg sljedećeg pranja te da se perilica posuđa pravilno očisti i isprazni.