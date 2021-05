Uzroci ljuštenja kože mogu biti različiti i popraćeni su osjećajem zatezanja kože te preosjetljivosti. Ako vam se koža trenutno ljušti, vrijeme je da saznate kako joj vratiti glatkoću i podatnost.

Zašto se koža ljušti?

Ljuštenje kože odnosi se na to kada se vanjski sloj kože (epiderma) odlijepi, što se može dogoditi iz niza razloga: oštećenja od sunca, pretjeranog pilinga ili same suhoće kože. U svakom se slučaju narušava zaštitna barijera kože, što može dovesti do upale, pukotina i nadraženosti - a ponekad, kada su te stanice kože toliko oštećene da umiru, krenu se perutati i ljuštiti s lica ili nekog drugog dijela tijela.

U nastavku saznajte što možete učiniti da biste se riješili ljuštenja kože:

1. Imajte strpljenja

Imajte na umu da ne možete učiniti ništa za 'zacjeljivanje' ili oživljavanje oljuštene kože.

- Jednom kad koža izgori, ne možete puno učiniti da se ona ne oljušti; stanice su oštećene, pa je ionako sigurnije da se odlijepe - rekao je dermatolog Morgan Rabach. Ipak, najbolje je pričekati da koža sama zacijeli. Područje možete umiriti određenim hidratantnim kremama kako biste spriječili upale i bol, ali u smislu rješavanja samih ljuskica koje padaju s kože, tome jednostavno treba vremena.

2. Držite se podalje od sunca

Pazite da svoju oljuštenu kožu držite podalje od sunčevih zraka. Vaša kožna barijera napravljena je da vas štiti od UV zraka i iritirajućih faktora iz okoliša, pa kad je oštećena i oslabljena (od opekotina od sunca ili pretjeranog pilinga), vašoj 'goloj', izloženoj koži će trebati i dodatna zaštita.

- Izlaganje svježe kože koja nije u potpunosti stvorila zaštitnu barijeru može prouzročiti promjenu njene boje - rekla je poznata estetičarka Natalie Aguilar. Dakle, važno je zaštititi ranjivu kožu od sunca i pobrinuti se da redovito koristite kremu za sunčanje.

3. Usredotočite se na hidrataciju

S druge strane, kada je vaša kožna barijera oslabljena, najbolje što možete učiniti je nadopuniti je pomoćnim sastojcima - primjerice ceramidima, hijaluronskom kiselinom i aloa verom. Nanesite ih na vlažnu kožu, nakon tuširanja ili umivanja lica, kako bi čim dulje zadržati vlažnost kože.

4. Koristite nježne proizvode bez mirisa

Ispod kože su super osjetljivi slojevi (koji postaju izloženi kada se gornji sloj ljušti), pa bi bilo dobro pridržavati se rutine njege osjetljive kože - čak i ako se obično ne poistovjećujete s tim tipom kože.

- Koristite nježne hidratantne kreme bez mirisa ili drugih dodataka - kaže dermatologinja Michele Farber i dodaje kako treba koristiti nježna sredstva za čišćenje poput mlijeka ili drugih kremastih sredstva. Oni su nježni i neće oduzeti koži prirodnu vlagu, napominje Aguilar.

5. Ne radite pilinge

Jednom kada vam se koža počne ljuštiti, nemojte posezati za pilinzima. Piling oštećene kože (bilo kemijskim ili fizičkim proizvodom) može samo dovesti do veće iritacije. Farber upozorava kako piling kože koja se ljušti može čak i odgoditi proces zacjeljivanja, jer time još više oštećujete to područje.

6. Tuširajte se hladnijom vodom

Vruća voda može ukloniti prirodna ulja i lipide s vaše kože, što će dodatno ugroziti vašu već oslabljenu kožnu barijeru. Osim toga, hladnija voda može ublažiti upale - zato stručnjaci preporučuju hladne obloge za opekline od sunca.

7. Osušite kožu tapkanjem

Nemojte trljati kožu koja se ljušti prije nego što ona bude za to spremna. Naime, ručnici također djeluju kao jedna vrsta pilinga, a čak i najmekša frotirna tkanina može 'ostrugati' kožu. Preporučuje se da kožu samo potapšate mekom tkaninom, a to je posebno važno imati na umu dok vam koža zacjeljuje. Kožu čak možete i ostaviti vlažnom prije nanošenja hidratantne kreme.

8. Ne gulite kožu!

- Povlačenje ili skidanje mrtve kože koja nije spremna za odljepljivanje može oštetiti kožu. Takva koža sklona je ožiljcima i pigmentaciji - kaže Aguilar. Pokušajte se suzdržati od skidanja mrtve kože, navlažite i zaštitite kožnu barijeru, a te će mrtve stanice prirodno otpasti kada budu spremne. Najbolje je pustiti da se ona sama odlijepi.

9. Otiđite dermatologu

Ako imate jake bolove ili nelagodu (neprestani svrbež, krvarenje ili čak prištiće), trebat će vam usmjereniji tretman. Za to i ostale nedoumice se obratite dermatologu, piše Mbg.