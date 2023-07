Razmišljate o seksu negdje na plaži, u moru ili autu? Svakako pripazite na nekoliko stvari...

Svi koji su jednom iskušali seks na otvorenom kažu da takve igre ‘začine’ svaku vezu. Uzbuđenju pridonosi i to što je on na javnim mjestima zabranjen, pa biste se prije hvatanja u klinč ipak trebali malo ogledati oko sebe. Ako strast ipak prevlada, sve što vam je za to potrebno je malo hrabrosti i dobre organizacije. Jer, kad izađete iz sigurnosti svoje spavaće sobe, uživanje vam mogu pokvariti naizgled banalne stvari - komarci ili pijesak na plaži.

Na nekom skrovitom dijelu plaže obvezan rekvizit je ručnik ili deka kako pijesak ne bi došao do genitalija i izazvao iritaciju vagine. Svakako ga isperite. Pazite i da se nabodete na oštre stijene, skrivene šprice, komadiće stakla, kamenčić koji vas žulja, no pazite i da se ne “uvaljate” u borove iglice i njihovu smolu koju možete skinuti - kockicama leda koje će ju stvrdnuti.

Seks u moru ili bazenu ima svojih prednosti, ali i mana. Iako morska voda (odnosno sol) ne može nagristi kondom, provedene studije usuglasile su da kemikalije, poput klora, mogu izazvati njegovo slabljenje. To ih može učiniti manje pouzdanim. Neće škoditi zato da se u bazenu zadržite samo na zadovoljavaju jedno drugoga rukom, dok vam je glava iznad vode.

Kondome, ako ih koristite, znajte da može “nagristi” i masnoća (krema ili losion za sunčanje), a zbog slabijeg podmazivanja tijekom vodenog seksa može i puknuti. Dodatna prijetnja je da sklizne, osobito ako s njegove unutrašnje strane i penisa dođe voda. Zbog vodenog medija možda nećete biti ni svjesni da se to dogodilo.

Žene su ipak nešto podložnije infekcijama tijekom podvodnog seksa zbog svoje anatomske građe pa je kod njih veći rizik za spolno prenosive bolesti, infekcije mokraćnog sustava, te gljivične infekcije. Stoga osjetite li nakon odnosa snažan, uporan nagon za mokrenjem, bol pri mokrenju, grčeve ili povišenu temperaturu, obratite se liječniku koji će vam vjerojatno propisati antibiotike.

Ako se odlučite za jedan brzinski ‘spoj’ u automobilu, osobito pazite ako imate kožna sjedala, jako će vas nažuljati, a možete i opeći guzu. Između ostalog, koža je ljeti vlažna i pa će zapinjati.

Možda je zato najpraktičnija poza 69 na stražnjem sjedalu. Uvečer, prije ili nakon izlaska, probajte seks na haubi, kada se limeni ljubimac već ohladio, a vi ‘zapalili’. Dobro je i na krovu zgrade ili na balkonu hotelske sobe, iako vas i za to mogu ‘globiti’. Sigurno će vas uzbuđivati pomisao tko bi mogao pogledati gore dok ste u vrućem zagrljaju.

Napravite gnijezdo od jastuka i vreća za spavanje, no pazite da se ne otkotrljate ili nabijete na ogradu. U prirodi, u šumi ili na livadi pazite se friško pokošene trave i slame, od koje će sve svrbjeti, te krpelja i mrava.

